Άρης – Κουέστα: Ανανέωσε ο τερματοφύλακας

Το μήνυμα του Ισπανού τερματοφύλακα, μετά την ανανέωση του συμβολαίου του.

Η ΠΑΕ Άρης ανακοίνωσε κι επίσημα την ανανέωση του συμβολαίου του Χουλιάν Κουέστα για δύο χρόνια.

Ο 31χρονος Ισπανός τερματοφύλακας – ο οποίος την αγωνιστική περίοδο που ολοκληρώθηκε ήταν πρώτος στη σχετική λίστα, διατηρώντας 14 φορές ανέπαφη την εστία του Άρη στο πρωτάθλημα Super League – βρέθηκε το απόγευμα της Πέμπτης (26/5) στα γραφεία της ΠΑΕ και υπέγραψε το νέο του συμβόλαιο που θα τον κρατήσει στο «Κλεάνθης Βικελίδης» έως το καλοκαίρι του 2024.

Μετά την υπογραφή του νέου του συμβολαίου, ο πρώην τερματοφύλακας της Βίσλα Κρακοβίας δήλωσε στην επίσημη ιστοσελίδα της ΠΑΕ Άρης:

«Είμαι χαρούμενος που ανανέωσα το συμβόλαιό μου με τον Άρη. Είμαι αρκετά χρόνια στην ομάδα, έχω δεθεί μαζί της και ήθελα να παραμείνω. Τόσο εγώ όσο και η οικογένειά μου νιώθουμε τη Θεσσαλονίκη σαν το σπίτι μας και χαιρόμαστε που βρισκόμαστε εδώ. Ευχαριστώ τους ανθρώπους της ομάδας για την εμπιστοσύνη τους, αλλά και τον κόσμο του Άρη για την αγάπη προς το πρόσωπό μου. Υπόσχομαι ότι θα είμαι ακόμη πιο δυνατός του χρόνου και θα ήθελα να κατακτήσω έναν τίτλο με την ομάδα επειδή πραγματικά το αξίζει».

