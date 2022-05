Κόσμος

Τέξας: πέθανε από ανακοπή ο σύζυγος δασκάλας που σκοτώθηκε στο μακελειό

Κατέρρευσε από την θλίψη πολύτεκνος άνδρας, που έχασε την επί δεκαετίες σύντροφο του. Έρανος για στήριξη των παιδιών τους, που ορφάνεψαν μέσα σε λίγες ώρες.

Ο σύζυγος της μιας από τις δύο δασκάλες που σκοτώθηκαν προσπαθώντας να προστατεύσουν μικρούς μαθητές και μικρές μαθήτριές τους σε πρωτοβάθμιο σχολείο στην πόλη Ουβάλντε του Τέξας, όπου έφηβος τις δολοφόνησε, όπως και 19 παιδιά, πέθανε χθες Πέμπτη «από θλίψη», ανακοίνωσαν μέλη της οικογένειάς του.

Ο Τζο Γκαρσία έκανε προετοιμασίες για την κηδεία της γυναίκας με την οποία ήταν μαζί αφότου ήταν μαθητές γυμνασίου και ήταν σύζυγός του επί 24 χρόνια όταν κατέρρευσε εξαιτίας καρδιακής προσβολής και πέθανε χθες, εξήγησαν συγγενείς στην εφημερίδα New York Times.

Η Ντέμπρα Όστιν, που ανέφερε ότι είναι εξαδέλφη της δασκάλας, τόνισε σε ανάρτησή της κάτω από τον έρανο στον ιστότοπο GoFundMe για να συγκεντρωθούν χρήματα για τα τέσσερα ορφανά που άφησε πίσω το ζευγάρι πως είναι πεπεισμένη πως «ο Τζο πέθανε εξαιτίας του ότι έσπασε η καρδιά του, επειδή έχασε την αγάπη της ζωής του έπειτα από 25 χρόνια».

Ο Τζον Μαρτίνες, που ανέφερε πως είναι ανιψιός της δασκάλας, ανέφερε «συγκλονισμένος» πως ο σύζυγός της Τζο Γκαρσία «πέθανε από θλίψη».

Οι δύο δασκάλες, η Ίρμα Γκαρσία και η Έβα Μιρέλες, έπεσαν νεκρές από τις σφαίρες του Σαλβαδόρ Ράμος, του 18χρονου δράστη της σφαγής στο πρωτοβάθμιο σχολείο Ρομπ, όπως και δεκαεννέα μαθητές, δύο ημέρες πριν από το τέλος της σχολικής χρονιάς. Ο δράστης έπεσε με τη σειρά του νεκρός σε επέμβαση της αστυνομίας που ακολούθησε.

