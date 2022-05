Κόσμος

ΗΠΑ: Τα όπλα η βασική αιτία θανάτου των νέων

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η οπλοκατοχή και η άκριτη χρήση των όπλων αποδεικνύεται ως η πρώτη αιτία θανάτου των Αμερικανών νέων.

Τα πυροβόλα όπλα έχουν μετατραπεί στην κυριότερη αιτία θανάτου στις τάξεις των νέων Αμερικανών, ξεπερνώντας τα τροχαία, υποδεικνύει πρόσφατη μελέτη της κυριότερης υπηρεσίας δημόσιας υγείας των ΗΠΑ, που καταγράφει μεγάλη αύξηση των ανθρωποκτονιών με τη χρήση τους, όπως η σφαγή σε σχολείο του Τέξας την Τρίτη, όταν χάθηκαν οι ζωές 19 μαθητών και μαθητριών.

Το 2020, 4.368 παιδιά και έφηβοι ηλικίας ως και 19 ετών υπέκυψαν στα τραύματα που τους προκάλεσαν σφαίρες, με τον δείκτη να φθάνει τους 5,4 θανάτους ανά 100.000 παιδιά και εφήβους, δείχνει πίνακας που δημοσίευσαν τα Κέντρα Ελέγχου και Πρόληψης Ασθενειών (CDC).

Σχεδόν τα δύο τρίτα των θανάτων αυτών χαρακτηρίζονται ανθρωποκτονίες.

Συγκριτικά, 4.036 θάνατοι οφείλονταν σε τροχαία δυστυχήματα στην ίδια ηλικιακή κατηγορία.

Η διαφορά σταδιακά μειώθηκε χάρη στη μείωση των τροχαίων δυστυχημάτων, με μέτρα για τη βελτίωση της οδικής ασφάλειας στην πορεία των ετών, ενώ αντιθέτως οι θάνατοι εξαιτίας των πυροβόλων όπλων αυξάνονταν.

Οι δύο καμπύλες διασταυρώθηκαν το 2020, τελευταία χρονιά για την οποία είναι διαθέσιμες στατιστικές. Τα αποτελέσματα αναλύθηκαν σε επιστολή στην επιστημονική επιθεώρηση New England Journal of Medicine (NEJM) την περασμένη εβδομάδα.

Σύμφωνα με τους συντάκτες της, τα νέα δεδομένα συνάδουν με άλλες μελέτες για την αύξηση των βίαιων εγκλημάτων με τη χρήση πυροβόλων όπλων κατά τη διάρκεια της πανδημίας του νέου κορονοϊού. Τα αίτια αυτής της αύξησης είναι πολλαπλά, όμως «δεν μπορεί να γίνει η υπόθεση» ότι οι αριθμοί θα επανέλθουν «στα επίπεδα προ πανδημίας», υπογράμμισαν.

Ο πίνακας των CDC δείχνει πως το 30% των θανάτων οφειλόταν σε αυτοκτονίες, κάτι παραπάνω από 3% οφείλονταν σε ατυχήματα, ενώ τα αίτια παραμένουν αδιευκρίνιστα στο 2% των περιπτώσεων. Μικρός αριθμός των θανάτων οφειλόταν σε «νόμιμες επεμβάσεις», με άλλα λόγια σε πυρά αστυνομικών.

Δυσανάλογα περισσότεροι νέοι Αφροαμερικανοί πέφτουν θύματα πυροβόλων όπλων: διατρέχουν τετραπλάσιο κίνδυνο να πεθάνουν από σφαίρες από ότι οι νέοι λευκοί, για τους οποίους τα τροχαία συνεχίζουν να αποτελούν την κυριότερη απειλή. Η φυλετική ομάδα που καταλαμβάνει τη δεύτερη θέση μεταξύ όσων πλήττονται περισσότερο είναι, αξιοσημείωτα, αυτή των αυτοχθόνων.

Οι νεαροί άνδρες έχουν εξαπλάσιες πιθανότητες να πεθάνουν εξαιτίας πυρών από ό,τι οι γυναίκες.

Γεωγραφικά, ο δείκτης των θανάτων εξαιτίας πυροβόλων όπλων είναι υψηλότερος στην αμερικανική πρωτεύουσα Ουάσινγκτον, που ακολουθούν η Λουιζιάνα και η Αλάσκα.

Οι αριθμοί αυτοί υπογραμμίζουν πως μολονότι οι μαζικές σφαγές, όπως αυτή της Τρίτης σε πρωτοβάθμιο σχολείο της μικρής πόλης Ουβάλντε, στην πολιτεία Τέξας, είναι τα περιστατικά τα οποία προσελκύουν περισσότερο την προσοχή της κοινής γνώμης, δεν αποτελούν παρά μόνο μικρό μέρος των θανάτων νέων από σφαίρες.

Ειδήσεις σήμερα:

Αρπαγή 6χρονου – Πατέρας στον ΑΝΤ1: Πήρα το παιδί γιατί η μάνα του δεν το πήγαινε στο γιατρό (βίντεο)

Αδερφή Θύμιου: Φοβάμαι μην τον έχουν σκοτώσει

Μωβ μέδουσα: Πού εντοπίζεται - Πώς θα προφυλαχθούμε