Αρπαγή 6χρονου: η μητέρα του Ράινερ και το μήνυμα στο παιδί της (βίντεο)

Τι είπε στον ΑΝΤ1 και η θεία της μητέρας του αγοριού, για την αρπαγή και την μεταφορά του στην Νορβηγία, “κάτω από την μύτη” των Αρχών και παρά τον συναγερμό που είχε σημάνει.

Μήνυμα με πολλούς αποδέκτες και κυρίως τον γιό της, τον 6χρονο Ράινερ, που άγνωστος άρπαξε μέσα από το σπίτι τους, στην Κηφισιά και μέσα σε λίγες ώρες βρέθηκε στην Νορβηγία μαζί με τον πατέρα του, ο οποίος μάλιστα την Πέμπτη μίλησε στον ΑΝΤ1 και έστειλε και καινούρια φωτογραφία του μαζί με το παιδί, έστειλε η μητέρα του, η οποία έχει απο την πρώτη στιγμή κάνει λόγο για "μαφιόζικη επιχείρηση αρπαγής του παιδιού".

Το μήνυμα της μητέρας του Ράινερ

«Δεν έχω ασχοληθεί με τα κανάλια και το κουτσομπολιό μέχρι σήμερα διοτι το μόνο που με ενδιέφερε ήταν να βρεθεί το παιδί μου. Παρόλάυτά οφείλω να πώ δυο πράγματα, και ο καθένας βγάζει τα συμπεράσματά του.

Πριν τον ερχομό μου με τον Ράινερ στην Ελλάδα το 2020, υπήρξε δικστική διαμάχη στην Νορβηγία μεταξύ εμένα και του πρώην άντρα μου που διήρξε σχεδόν 2 χρόνια, από το 2018 που χωρίσαμε, όταν με απείλησε με μαχαίρι μπροστά στο παιδί. Υπήρξε πολύ σοβαρή βία εκ μέρους του προς εμένα στο παρελθόν και υπάρχει επίσημη καταγγελία στην Νορβηγιά για τα συμβάντα.

Μετά τον χωρισμό μας, όταν ο πρωην άντρας μου δεν κατάφερε να με πείσει να γυρίσω πίσω σε εκείνον, ξεκίνησε να με απειλεί ότι θα μου πάρει το παιδί. Δεν φαντάστηκα ποτέ ότι θα μπορούσε να γίνει κάτι τέτοιο όταν έχει ασκήσει τόση βία πάνω μου στο παρελθόν, καθώς θεωρουσα τότε ότι στην Νορβηγία υπάρχει νόμος και τάξη και προστασία για τις γυναίκες. Εκείνος παρόλο που είχαμε υπογράψει να έχουμε 50-50 με συνεπιμέλεια, πήρε το παιδί συνεχίζοντας να με απειλεί με μεγάλο μίσος και πολύ άσχημη συμπεριφορά, με αποτέλεσμα να αναγκαστώ να απευθυνθώ στις αρχές της Νορβηγίας προκειμένου να πάρω το παιδί μου πίσω.

Επι δύο συνεχόμενα χρόνια πάλευα μόνη μου στην Νορβηγία να διεκδηκήσω τα δικαιώματά μου, χωρίς κανένα αποτέλεσμα.

Παρέδωσα στην αστυνομία αρκετες αποδείξεις για την βίαιη συμπεριφορά του, τις απειλές, τα επισόδεια βιασμού μέσα από μυνήματα αλλα και από έγγραφα από το νοσοκομείο του Κριστιανσαντ.

Εκείνη την περίοδο ξεκίνησα να υποψιάζομαι και για βίαιη συμπεριφορά πάνω στο παιδί μας, από την αντίδρασή του Ράινερ όποτε τον έβλεπα. Απευθύνθηκα στις υπηρεσίες προστασίας γυναικών οι οποίες μετά την εξιστόρησή μου καλέσαν αμεσα τις παιδικές υπηρεσίες να ερευνήσουν την υπόθεση.

Προσπάθησα συνεχόμενα να συνεφέρω τον πρώην άντρα μου, να σταματήσει αυτή την τρέλα και να μεγαλώσουμε μαζί το παιδί μας χωρίς διαμάχες. Εκείνος μου απαντούσε απαξιωτικά ότι δεν ενδιαφέρεται, να πάω να αυτοκτονήσω, ότι θα φροντίσει εκείνος και η οικογένεια του να μην ξαναδώ ποτέ τον Ράινερ. Περιέργως φαινότανε πολύ σίγουρος για την υπόθεση.

Με σοκ διαπίστωσα στο δικαστήριο ότι όχι μόνο δεν δέχθηκαν να με βοηθήσουν να αποκατασταθει η επικοινωνία μου με τον Ράινερ, αλλα μείωσαν παρεταίρω την επικοινωνία μου με το παιδι σε κάθε δεύτερο Σαββατοκύριακο!

Η δικηγόρος που είχα αρχικά δεν με υποστήρηξε, και μου παρείχε λανθασμένες οδηγίες και είχε φροντίσει να μην υπάρχει διερμηνέας στο δικαστήριο το οποίο έγινε στα νορβηγικά χωρίς να καταλαβαίνω τίποτε. Την απέλυσα αφού έκανα καταγγελία στο δικηγορικό σύλλογο και μετά πήγα σε όλα τα δικηγορικά γραφεία του Κριστιανσαντ ένα ένα ζητώντας υποστήρηξη, αλλα για κάποιο λόγο κανείς δεν ήθελε να πάρει την υπόθεσή μου. Δήλωσα αυτοεκπροσώπηση, και έστειλα στο δικαστήριο 80 σελίδες με κείμενο και αποδεικτικά στοιχεία για ότι είχε συμβεί.

Με αγνόησαν και πάλι, λέγοντας ότι είναι καλύτερα το παιδί να μείνει με τον πατέρα γιατι εκείνος έχει οικογένεια εκεί, ενώ εγώ όχι.

Μέχρι και άνθρωποι στη φυλακή έχουν το δικαίωμα να βλέπουν τα παιδιά τους παραπάνω από ένα ΣΚ κάθε δύο εβδομάδες. Δεν υπήρξε κανενας ουσιαστικός λόγος να μου απαγορέψουν να είμαι μάνα στο παιδί μου. Δεν έχω ψυχολογικά προβλήματα, δεν κάνω χρήση ουσιών, δεν πίνω καν αλκοολ, ήμουν σε θέση για 3 χρόνια να δουλέυω να σπουδάζω και να φροντίζω το παιδί μου ολομόναχη χωρις κανένα πρόβλημα.

Από τους ανθρώπους που εμπλέχτηκαν στην υπόθεση, κάποιοι φαινόντουσαν να θέλουν να με βοηθήσουν αλλα πολλές φορές διαπίστωσα ότι σαν να φοβόντουσαν να μιλήσουν στο δικαστήριο.

Η αστυνομία περιέργως έθεσε την υπόθεση βίας στο αρχείο, όπως και οι παιδικές υπηρεσίες.

Χωρίς καμία απολύτως διαφυγή, ο άντρας μου μου πρότεινε να γυρίσω μαζί του, αλλιώς όπως είπε «θα συνεχίσω και δεν θα σου αρέσει», αφήνοντας υπονοούμενα ότι θα φρόντιζε με το γραφείο μεταναστών να με πετάξει και έξω από την χώρα.

Γύρισα πίσω μαζί του ώστε να μπορώ να προστατέψω το παιδί μου, αφού κανένας άλλος δεν το έκανε. Σταμάτησα τον Ρίκυ την ώρα που χτυπούσε τον Ράινερ τρεις φορές όσο ήμουν μαζί του επι έναν ολόκληρο χρόνο…

Χωρίς να υπάρχει καμία κάλυψη για μενα και τον γιό μου από πουθενά στην Νορβηγία, πρότεινα στον πρώην άντρα μου να μετακομίσουμε στην Ελλάδα, οπου τουλάχιστον είχα την οικογένειά μου και γνωστούς. Εκείνος ενώ επι ένα χρόνο αρνούταν με διάφορες δικαιολογίες, τελικά δέχτηκε την πρότασή μου, οδηγώντας όμως στο να με κατηγορήσει για απαγωγή του παιδιού όταν ήρθαμε.

Στα ελληνικά δικαστήρια τα οποία με αθώωσαν πληρως, αποδείξαμε με μηνύματα ότι όχι μόνο είχε γνώση ότι θα ερχόμασταν, αλλα και ότι είχε συνεναίσει.

Ζήτησα και πάλι συνεπιμέλεια προσκαλώντας τον πατέρα να έρθει μαζί μου στην Ελλάδα προκειμένου το παιδί να έχει και τους δύο γονείς. Τον παρακάλεσα να σταματήσουμε την δικαστική διαμάχη και να βρούμε μια ανθρώπινη λύση. Δεν δέχθηκε ποτέ.

Ήρθε στην Ελλάδα μόνο για το δικαστήριο – δηλαδή μόνο και μόνο για να αφαιρέσει το παιδί, ενώ είχε βγάλει εν ερήμην μου απόφαση στη Νορβηγία που μου αφαιρεί κάθε δικαίωμα επικοινωνίας με το παιδί μου. Βρισκόντουσαν στην Ελλάδα από τον Μάρτιο μέχρι τον Οκτώβριο που έγινε η Έφεση. Η πρώτη φορά που δέχθηκε να έρθει να δει τον Ράινερ σε όλο αυτό το διάστημα, ήταν τον Σεπτέμβριο, 5 μήνες μετά την άφιξή του, και μετά από τέσσερα εξώδικα που του έστειλα προσκαλώντας τον σε επικοινωνία με το παιδί.

Μέχρι και σήμερα δεν ζήτησα ποτέ διατροφή, αποζημίωση η οποιαδήποτε χρηματική ανταμοιβή από εκείνους. Όσο έλειπα από τη Νορβηγία επικοινώνησαν με τον χώρο εργασίας μου πιέζοντάς τους να με απολύσουν.

Από τότε που έφυγαν τον Οκτώβριο, ο πατέρας έκοψε κάθε επικοινωνία μαζί μας, πέρα από ένα τηλεφώνημα στον Ράινερ κάθε δύο μήνες.

Όποτε εχει ρωτήσει ο Ρίκυ τον Ράινερ αν ήθελε να επιστρέψει στην Νορβηγία, ο μικρός του απαντούσε ότι θέλει να είναι με την μαμα. Αν γνώριζα ότι το παιδί μου θα ήτανε καλά με τον πατέρα, θα έκανα πέρα την πίκρα μου, αλλα γνωρίζω πολύ καλά και εγώ και όλοι όσοι με έχουν ζήσει με το παιδί, ότι ο Ράινερ θέλει να είναι μαζί μου. Στην Νορβηγία με δικαστική απόφαση μου απαγορεύουν να εχω οποιαδήποτε επικοινωνία με το παιδί, ενώ υπάρχει ένταλμα σύλληψης. «Η μητέρα είναι ευπροσδεκτη να έρθει όποτε θέλει να δει το παιδί» παρολαυτα δηλώνει ευθράσως με τον δικηγόρο του.

Πονάω για το παιδί μου, που ξέρω ότι μαλλον δεν θα ξαναδει ποτέ την μάνα του, και εάν ποτέ αυτό το γράμμα φτάσει στην Νορβηγία κάνω μια έκκληση σε οποιονδήποτε είναι εκει τουλάχιστον να προσπαθήσει να προστατέψει τον γιό μου γιατι αυτή η οικογένεια είναι γεμάτοι μίσος….

Όταν ήρθα εγώ με τον Ράινερ από την Νορβηγία, τον κρατούσα από το χέρι πηγαίνοντας διακοπές χαμογελώντας και ζήτησα στον πατέρα να έρθει εδώ.

Όταν έφυγε ο Ράινερ για την νορβηγία, εφυγε σε μαύρο βαν από κουκουλοφόρο μπράβο ουρλιάζοντας. Αν από όλα τα παραπάνω δεν είναι προφανές ότι αυτή η οικογένεια είναι μαφία, τότε μαλλον δεν γνωρίζω καλά τον ορισμό της λέξης. Όσο καλοφτιαγμένα και να είναι τα ψέμματά τους, ακόμη και αν όλος ο κόσμος θέλει να τους πιστέψει, η αλήθεια δεν θα αλλάξει ποτέ.

Ράινερ δεν σταμάτησα ποτέ να παλεύω για να είμαι μαζί σου, έκανα πραγματικά τα πάντα, και δεν θα υπάρξει ούτε μια μέρα στη ζωή μου που να μην πονάω μακριά σου. Σ’αγαπώ.

η μαμά του Ράινερ»

Μιλώντας στον ΑΝΤ1 και στην εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα», η θεία της μητέρας του 6χρονου, Ε. Τερζοπούλου, είπε μεταξύ άλλων πως «δεν αρκούν οι φωτογραφίες που μπορεί να στέλνει ένας απαγωγέας. Για να ξέρουμε ότι το παιδί σωματικά είναι καλά, γιατί ψυχολογικά δεν είναι καλά μετά από όσα έζησε και την αρπαγή από την μητέρα με την οποία το παιδί ήταν πάρα πολύ δεμένη, χρειάζεται να πάει σε ειδικές υπηρεσίες και να κάνει εξετάσεις».

«Αφότου έφυγε η ανιψιά μου με το παιδί προς την Ελλάδα, έχουν γίνει ερήμην της κάποια δικαστήρια, που δίνουν την επιμέλεια στον πατέρα. Αυτό δεν είναι το θέμα όμως. Η ελληνική Δικαιοσύνη, μετά από αίτηση για ασφαλιστικά μέτρα αποφάνθηκε πως το παιδί πρέπει να μείνει στην Ελλάδα με την μητέρα», είπε η κ. Τερζοπούλου, σχετικά με την διαμάχη των γονιών, αποδεχόμενη πως «έχουν όντως βγει αντιφατικές αποφάσεις από τα μεν και τα δε δικαστήρια».

Παράλληλα, έθεσε και ερωτήματα σχετικώς με την κινητοποίηση των ελληνικών Αρχών, αμέσως μετά από την καταγγελία της αρπαγής και το πώς κατάφερε το παιδί να ταξιδέψει αεροπορικώς εκτός Ελλάδας.

Παρακολουθήστε το σχετικό απόσπασμα από την εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα»:

