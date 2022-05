Αθλητικά

NBA play off: Οι “Πολεμιστές” επέστρεψαν στους τελικούς

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο Ντόνσιτς ήταν απελπιστικά μόνος για τους Μάβερικς που κατάφεραν μόλις μια νίκη στη σειρά.

Στους τελικούς του ΝΒΑ επέστρεψαν οι Ουόριορς! Οι «πολεμιστές» επικράτησαν με 120-110 των Μάβερικς στο Game 5, έκαναν το 4-1 στη σειρά των τελικών της Δύσης και επέστρεψαν στους τελικούς του πρωταθλήματος για πρώτη φορά μετά το 2019. Μάλιστα αυτή, θα είναι η έκτη συμμετοχή τους σε τελικούς τα τελευταία οκτώ χρόνια.

Τα δωδεκάλεπτα: 28-23, 69-53, 94-85, 120-110

Κορυφαίος των νικητών ήταν ο Κλέι Τόμπσον με 32 πόντους (οι 19 στο πρώτο ημίχρονο). Τον ακολούθησαν σε απόδοση οι Άντριου Ουίγκινς με 18 πόντους και 10 ριμπάουντ και Ντρέιμοντ Γκριν με 17 πόντους, 6 ριμπάουντ και 9 ασίστ. Ο MVP των τελικών της Δύσης, Στεφ Κάρι, έμεινε στους 15 πόντους (5/17 σουτ) αλλά είχε και 9 ασίστ.

Σε ότι αφορά στο Ντάλας, ο Λούκα Ντόνσιτς είχε 28 πόντους, 9 ριμπάουντ και 6 ασίστ ενώ 26 πόντους (5/7 τρίποντα) πρόσθεσε ο Σπένσερ Ντίνγουντι.

Στον τελικό, οι Ουόριορς θα αντιμετωπίσουν τον νικητή της σειράς μεταξύ της Βοστώνης και του Μαϊάμι, με τους Σέλτικς να έχουν το προβάδισμα με 3-2.

Ειδήσεις σήμερα:

“Ενώπιος Ενωπίω” - Δήμητρα Παπαδοπούλου: οι “Απαράδεκτοι”, ο Μπονάτσος και η ψυχοθεραπεία (βίντεο)

Τέξας: πέθανε από ανακοπή ο σύζυγος δασκάλας που σκοτώθηκε στο μακελειό

Αρπαγή 6χρονου: η μητέρα του Ράινερ και το μήνυμα στο παιδί της (βίντεο)