Σταϊκούρας: Εξαντλήσαμε τον δημοσιονομικό χώρο για το 2022, αλλά…

Στην εκτέλεση του προϋπολογισμού και στον Τουρισμό στρέφονται οι προσδοκίες της Κυβέρνησης για την εξεύρεση πόρων ώστε να ληφθούν νέα μέτρα στήριξης.

«Με τα σημερινά δεδομένα εξαντλήθηκε ο δημοσιονομικός χώρος για όλο το 2022», δήλωσε ο υπουργός Οικονομικών Χρήστος Σταϊκούρας. Ωστόσο, πρόσθεσε πως «έχουμε την αίσθηση ότι, όπως εκτελείται ο προϋπολογισμός και εξελίσσεται ο τουρισμός, η κυβέρνηση βρίσκει δημοσιονομικό χώρο και στέκεται την κατάλληλη στιγμή κοντά σε νοικοκυριά και επιχειρήσεις».

Επεσήμανε ότι «έχω την αίσθηση ότι θα βρεθεί ο δημοσιονομικός χώρος, όμως πρέπει παράλληλα να επεκταθεί ο μειωμένος ΦΠΑ σε εστίαση και μεταφορές έως το τέλος του έτους και να καταργηθεί το 2023 η εισφορά αλληλεγγύης για το σύνολο των εργαζομένων και τους συνταξιούχους».

Μιλώντας στην τηλεόραση του ΣΚΑΙ και ερωτηθείς εάν θα υπάρξει επιδότηση στα καύσιμα και τον Ιούλιο, είπε ότι το ισχύον πρόγραμμα ολοκληρώνεται στο τέλος του Ιουνίου και «είναι πολύ πρόωρο» να γίνει τώρα μια παρόμοια συζήτηση.

Για το ηλεκτρικό ρεύμα, ο υπουργός έκανε αναφορά στα μέτρα που έχουν ληφθεί έως τώρα και καλύπτουν το διάστημα έως και τον Ιούνιο. Και πρόσθεσε ότι από τον Ιούλιο και για ένα έτος θα καλύπτεται το 70%- 80% της επιβάρυνσης και θα συνεχιστεί η επιδότηση, προκειμένου το κόστος των λογαριασμών να βρεθεί σε χαμηλό επίπεδο. Το πρόγραμμα αυτό, είπε, έχει συνολικό κόστος 2,2 δισ. ευρώ εκ των οποίων τα 900 εκατ. ευρώ είναι από τον προϋπολογισμό. Ενώ, με στοιχεία της 6ης Μαΐου, η Ελλάδα έχει δαπανήσει διπλάσιους πόρους από τον μέσο ευρωπαϊκό όρο για τη στήριξη νοικοκυριών και επιχειρήσεων.

Ο κ. Σταϊκούρας ανέφερε, επίσης, ότι με τα σημερινά δεδομένα εφέτος προβλέπεται πρωτογενές έλλειμμα 2% του ΑΕΠ, ενώ το υπουργείο Οικονομικών εκτιμά αύξηση του ΑΕΠ κατά 3%. Κατά τον υπουργό, η εν λόγω πρόβλεψη είναι πιο συντηρητική από αυτές της ΕΕ, του ΔΝΤ και της ΤτΕ, που μιλούν για ανάπτυξη 3,5%- 3,8%. Ενώ, για την επενδυτική βαθμίδα το 2023, είπε ότι είναι ένας στόχος «που τον προσεγγίζουμε όλο και περισσότερο» και χαρακτήρισε ως «τελευταίο σκαλοπάτι» την έξοδο από το καθεστώς της ενισχυμένης εποπτείας τον Αύγουστο εφέτος.

