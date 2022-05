Πολιτική

Περσικός Κόλπος: Ανάληψη ευθύνης για την κατάληψη των ελληνικών πλοίων

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Κατάληψη δύο πλοίων ελληνικής σημαίας από τις ιρανικές ένοπλες δυνάμεις. Έντονο διάβημα ΥΠΕΞ στο Ιράν.

Ανακοίνωση εξέδωσαν οι Φρουροί της Επανάστασης με την οποία ανέλαβαν την ευθύνη για την κατάληψη των δυο ελληνικών πλοίων.

Συγκεκριμένα το Τμήμα Δημοσίων Σχέσεων του Σώματος των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης IRGC ανακοίνωσε ότι: «Σήμερα (Παρασκευή) το Πολεμικό Ναυτικό του IRGC κατέλαβε δύο ελληνικά πετρελαιοφόρα λόγω παραβιάσεων στα γαλάζια νερά του Περσικού Κόλπου».

Όπως μεταδίδει ο τηλεοπτικός σταθμός Al-Mayadin η ιρανική ακτοφυλακή κατάσχεσε τα δυο τάνκερ ανοιχτά των ακτών Bandar Lengeh και Assaluyeh. Σύμφωνα με ΜΜΕ του Ιράν, οι «πειρατές» άφησαν τα πλοία να φορτώσουν και στη συνέχεια έκαναν κατάληψη σε αυτά και προχώρησαν σε κατάσχεση.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες πρόκειται για τα πλοία Delta Poseidon της εταιρείας Delta Tankers του Διαμαντή Διαμαντίδη και το Prudent Warrior της εταιρείας Polembros Shipping Limited συμφερόντων του Σπύρου Πολέμη.

Η κατάληψη των δυο ελληνικών πλοίων θεωρείται αντίποινα για το περιστατικό στην Κάρυστο με την κατάσχεση μεγάλου φορτίου ιρανικού πετρελαίου το οποίο μεταφερόταν με ρωσικό πλοίο και το οποίο σταμάτησαν λόγω των κυρώσεων που έχουν επιβληθεί στη Μόσχα από την ΕΕ.

Διάβημα από το Υπουργείο Εξωτερικών

Με εντολή του Υπουργού Εξωτερικών Νίκου Δένδια, ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Θεμιστοκλής Δεμίρης πραγματοποίησε προ ολίγου έντονο διάβημα διαμαρτυρίας στον Ιρανό Πρέσβη στην Αθήνα, αναφορικά με την βίαιη κατάληψη δύο πλοίων ελληνικής σημαίας στον Κόλπο.

Οι ανωτέρω πράξεις ισοδυναμούν ουσιαστικά με πράξεις πειρατείας. Ο Γενικός Γραμματέας καταδίκασε έντονα τις πράξεις αυτές, οι οποίες αντιβαίνουν θεμελιώδεις κανόνες του Διεθνούς Δικαίου και της Διεθνούς Ναυσιπλοΐας.

Κάλεσε για την άμεση απελευθέρωση των πλοίων και των πληρωμάτων τους. Τόνισε επίσης ότι οι πράξεις αυτές θα έχουν ιδιαίτερα αρνητικές επιπτώσεις στις διμερείς σχέσεις, καθώς και στις σχέσεις ΕΕ-Ιράν.

Συγκεκριμένα, νωρίτερα σήμερα ελικόπτερο του ιρανικού πολεμικού ναυτικού προσνηώθηκε στο ελληνικής σημαίας πλοίο Delta Poseidon το οποίο έπλεε σε διεθνή ύδατα (22 ναυτικά μίλια από τις ακτές του Ιράν) στον Κόλπο.

Στη συνέχεια ένοπλοι αιχμαλώτισαν το πλήρωμα του πλοίου, μεταξύ των οποίων συγκαταλέγονται δύο Έλληνες πολίτες.

Αντίστοιχο συμβάν αναφέρθηκε ότι συνέβη και σε άλλο πλοίο ελληνικής σημαίας, στο οποίο επέβαιναν επτά Έλληνες πολίτες, και που ευρίσκετο πλησίον των ιρανικών ακτών.

Το Υπουργείο Εξωτερικών έχει ήδη προβεί σε ενημέρωση της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Εξωτερικής Δράσης, του Διεθνούς Οργανισμού Ναυτιλίας, καθώς και συμμάχων και εταίρων της Ελλάδας.

Υπό το φως των ανωτέρω, το Υπουργείο Εξωτερικών συνιστά στους Έλληνες πολίτες να αποφεύγουν ταξίδια στο Ιράν.

Τα πλοία ελληνικής σημαίας καλούνται να ακολουθούν τις οδηγίες του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, με το οποίο το Υπουργείο Εξωτερικών βρίσκεται σε στενό συντονισμό και συνεχή επικοινωνία.

Ειδήσεις σήμερα:

Θεσσαλονίκη: Τον απείλησαν με όπλο για να του πάρουν χρήματα (βίντεο)

Λίτσα Πατέρα - Προβλέψεις ζωδίων: κέρδη και νέα ξεκινήματα το τριήμερο (βίντεο)

Συγκλονιστικό: Πώς ο Άγιος Ιωάννης ο Ρώσος γιάτρεψε άπιστο γιατρό!