Κόσμος

Μαϊάμι: Αυτοκίνητο έκανε “βουτιά” σε λίμνη (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Μεγάλη επιχείρηση για τη διάσωση των επιβαινόντων στο αυτοκίνητο.

Τουλάχιστον ένα άτομο μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, αφού αυτοκίνητο έπεσε σε λίμνη, στο Μαϊάμι, το πρωί της Παρασκευής.

Στο σημείο του ατυχήματος έσπευσαν δυνάμεις διάσωσης και δύτες έπεσαν στο νερό, για να απεγκλωβίσουν τον επιβαίνοντα στο όχημα και να ερευνήσουν για το αν υπάρχει κι άλλο άτομο στο όχημα.

Το άτομο που απεγκλωβίστηκε έχει μεταφερθεί στο νοσοκομείο.

Επί τόπου επιχείρησαν αστυνομικές μονάδες, γερανοί και ασθενοφόρα.

Δεν έχει διευκρινιστεί το πώς έπεσε το όχημα στο νερό.

Ειδήσεις σήμερα:

Μεξικό – Μάγιας: Ανακαλύφθηκαν τα ερείπια αρχαίας πόλης

Τραμπ: Οι πολίτες να οπλιστούν για να πολεμήσουν το κακό

Καιρός: Ζέστη, σκόνη και βροχές το Σάββατο