“Future of Retail 2022” – Κικίλιας: Εθνική στρατηγική η σύνδεση τουρισμού – ελληνικού εμπορίου

Ο χαιρετισμός του Υπουργού Τουρισμού στο συνέδριο «Future of Retail 2022», της ΕΣΕΕ.

«Το ελληνικό εμπόριο είναι συνυφασμένο με το τουριστικό μας προϊόν», τόνισε ο Υπουργός Τουρισμού Βασίλης Κικίλιας, στον χαιρετισμό του στο Συνέδριο «Future of Retail 2022» της ΕΣΕΕ.

Ο κ. Κικίλιας αναφέρθηκε στη σημασία της στρατηγικής στόχευσης του Υπουργείου Τουριστικής για την επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου, η οποία όπως ανέφερε αποδίδει ήδη τους πρώτους καρπούς, με υπερπολλαπλάσιο μέρισμα για τη μέση ελληνική οικογενειακή επιχείρηση. «Οι πολιτικές μας έρχονται να υλοποιηθούν, στην πράξη, μέσα από τη συνεργασία μας και τη συλλογική προσπάθεια, όλων μας. Και αυτό γιατί, ο τουρισμός αποτελεί, με τον πλέον επίσημο τρόπο, την ατμομηχανή -όπως συνηθίζω να λέω- της ελληνικής οικονομίας, καθώς έμμεσα ή άμεσα, ένα στα τέσσερα ευρώ στην ελληνική οικονομία προέρχονται από τον τουρισμό», επισήμανε.

Όπως είπε ο Υπουργός Τουρισμός, η σύνδεση του ελληνικού εμπορίου με το τουριστικό προϊόν αποτελεί εθνική στρατηγική, προκειμένου να μεγιστοποιηθούν τα οφέλη για την ελληνική οικονομία. «Το τουριστικό προϊόν είναι αλληλοτροφοδοτούμενο με το ελληνικό εμπόριο», σημείωσε χαρακτηριστικά, φέρνοντας το παράδειγμα της διασύνδεσης του τουρισμού με τον πρωτογενή τομέα: «Παράγονται στην ελληνική γη προϊόντα, τα οποία με τη σειρά τους κατευθύνονται στα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος, στα ξενοδοχεία μας και στα καταλύματά μας» δήλωσε.

Ο κ. Κικίλιας αναφέρθηκε στο πλέγμα των παρεμβάσεων που αναλήφθηκαν όλο αυτό το διάστημα, προκειμένου να «φωτιστούν» μη προβεβλημένοι προορισμοί σε όλη τη χώρα -όπως η Χάλκη, η Αστυπάλαια, η Σύμη, το Καστελλόριζο, αλλά και πολλοί χειμερινοί προορισμοί- έτσι ώστε τα έσοδα από το τουριστικό προϊόν να φτάνουν σε κάθε γωνιά της πατρίδας μας, δώδεκα μήνες τον χρόνο. Παράλληλα, υπογράμμισε τη σημασία του επιτυχούς ανοίγματος και σε νέες αγορές, που έχει οδηγήσει στην ενίσχυση του ελληνικού brand, αλλά και στην τόνωση του λιανεμπορίου. «Μήπως κ. πρόεδρε του εμπορικού συλλόγου της Αθήνας, όταν περιδιαβαίνετε την Πλάκα, την περιοχή του Ψυρρή και το ιστορικό κέντρο, δεν σας λένε οι συνάδελφοί σας ότι πλέον -έπειτα από σχεδόν μία υπερδεκαετή κρίση- δεν υπάρχουν τουρίστες και επισκέπτες που καταναλώνουν, χωρίς να ρωτούν πόσο κάνει ένα προϊόν ή μία υπηρεσία; Μήπως, φέτος, δεν παρατηρούμε μία “έκρηξη” στον αριθμό των ταξιδιωτών από τις ΗΠΑ, ήδη από τον Μάρτιο, με μισό εκατομμύριο Αμερικανούς τουρίστες που φτάνουν πλέον με απευθείας πτήσεις στην Αθήνα;», διερωτήθηκε ο Υπουργός Τουρισμός.

Ο κ. Κικίλιας δεν παρέλειψε να αναφερθεί στον τρόπο με τον οποίο το ελληνικό τουριστικό brand βρέθηκε στην πρώτη πεντάδα της παγκόσμιας κατάταξης, κεφαλαιοποιώντας την επιτυχή διαχείριση της πανδημίας, η οποία κατέστησε τη χώρα μας ως έναν από τους πλέον πιο ασφαλείς προορισμούς για τους επισκέπτες από όλο τον κόσμο και τις οικογένειές τους. «Αξίζει ιδιαίτερη μνεία στον τρόπο, με τον οποίο ο ίδιος ο Πρωθυπουργός πέτυχε την ενίσχυση του brand “Ελλάδα”. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης ταξίδεψε στο εξωτερικό και προμόταρε σε όλα τα επίπεδα τη χώρα μας και τις ομορφιές της, όπως και τον επαγγελματικό, εμπορικό και τουριστικό της κλάδο. Και σε αυτή την εθνική προσπάθεια, ο εμπορικός κόσμος -η ΕΣΕΕ- ήταν και είναι πάντα δίπλα μας. Προσωπικά, δεν θα κουραστώ να σας αποκαλώ “συμπαίκτες” μας. Εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι, οι οποίοι δουλεύουν στο τουριστικό μας προϊόν, τονώνουν και όλους τους υπόλοιπους κλάδους της οικονομίας, με τους επισκέπτες που κινούνται, καταναλώνουν, διασκεδάζουν, όλο τον χρόνο στην Ελλάδα», είπε ο Υπουργός Τουρισμού. Στάθηκε, δε, ιδιαίτερα στον τρόπο που αναπτυξιακά έργα υποδομής φέρνουν νέες πολλαπλές επενδύσεις και ενισχύουν τη συνολική παραγωγικότητα της εθνικής οικονομίας. «Μήπως οι μαρίνες και τα λιμάνια, τα οποία αναπτύσσουμε δεν βοηθούν τις τοπικές κοινωνίες και τον εμπορικό κόσμο; Μόνο στη Θεσσαλονίκη, για παράδειγμα, έχουμε άνοδο 250% στην κρουαζιέρα», είπε χαρακτηριστικά.

Ο Υπουργός Τουρισμού μίλησε, επίσης, για τα πρώτα ελπιδοφόρα στοιχεία της φετινής τουριστικής σεζόν. «Η Ελλάδα είναι πρώτος προορισμός για τους Γάλλους ταξιδιώτες. Είναι πρώτος προορισμός και για τους Ρουμάνους που επιλέγουν τον οδικό τουρισμό, ένας στους δύο Σέρβους που θα ταξιδέψουν στο εξωτερικό, επιλέγουν επίσης τη χώρα μας. Η Apollo και η Der Touristik προσθέτουν συνεχώς νέους προορισμούς συνεχώς, οι μεγαλύτερες αεροπορικές εταιρείες της Μεγάλης Βρετανίας -EasyJet, Jet 2, Ryanair και British Airways- παρουσιάζουν αύξηση των ταξιδιωτών από 20% έως 50% σε σχέση με το 2019, ενώ πολύ θετικά είναι τα μηνύματα από το Ισραήλ ειδικά για τον μήνα Σεπτέμβριο».

Όπως επισήμανε ο κ. Κικίλιας, τα αποτελέσματα είναι πλέον μετρήσιμα. «Αυτό που βλέπουμε είναι ότι όσοι μας επισκέφθηκαν, ξανά και ξανά, από το 2019 μέχρι σήμερα, κάθε χρονιά ξοδεύουν παραπάνω. Και αυτό αποτελεί την καλύτερη απόδειξη της εμπιστοσύνης που καταφέραμε να χτίσουμε όλο αυτό το διάστημα. Δεν ξέρω κανέναν ταξιδιώτη που δεν θέλει να ξοδέψει. Με αυτή την ψυχολογία έρχονται όλοι», δήλωσε.

«Η μικρή και μεσαία επιχείρηση στην Ελλάδα είναι η κινητήριος δύναμη και ο μοχλός της ελληνικής οικονομίας» επισήμανε ο Υπουργός Τουρισμού, επαναλαμβάνοντας ότι κεντρική στρατηγική της Κυβέρνησης, συνολικά, είναι η περαιτέρω στήριξη του εισοδήματος της μέσης ελληνικής οικογένειας, μέσα από την ενίσχυση του τουριστικού προϊόντος με όρους όμως βιώσιμης ανάπτυξης. «Προφανώς, δεν θα “ξεριζώσουμε” τα πάντα. Προφανώς, το παραδοσιακό ταβερνάκι με την ψάθινη καρέκλα στα τρία μέτρα από τη θάλασσα και το θέλουμε και θα το υποστηρίξουμε. Και θα νομοθετήσουμε, προκειμένου κανείς να μην μπορεί να αλλοιώσει τα ποιοτικά χαρακτηριστικά του τουριστικού μας προϊόντος», υπογράμμισε.

Όπως είπε ο κ. Κικίλιας, το κέρδος από το τουριστικό προϊόν κινεί όλη την οικονομία, δημιουργώντας τις συνθήκες για παραπάνω ανάπτυξη. «Από το μέρισμα της επιτυχίας αυτής, μπορούμε να φτιάχνουμε καλύτερα σχολεία, καλύτερα νοσοκομεία, καλύτερες υποδομές. Και μέρισμα από τον τουρισμό δικαιούται κάθε περιοχή της χώρας, κάθε προορισμός, είτε περισσότερο είτε λιγότερο δημοφιλής. Σε αυτή την κατεύθυνση έχουμε συντονίσει όλες μας τις ενέργειες. Και αυτό θα συνεχίζουμε να πράττουμε για να κάνουμε τη ζωή των Ελλήνων καλύτερη», κατέληξε ο Υπουργός Τουρισμού.

