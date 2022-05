Πολιτική

Κατάληψη πλοίων στον Περσικό: Διάβημα στο Ιράν από την Κύπρο

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Σε διάβημα προέβη και το κυπριακό ΥΠΕΞ, λόγω της κατάληψης των πλοίων.

Την έντονη ανησυχία του για το περιστατικό που σημειώθηκε χθες, Παρασκευή 27 Μαΐου στον Κόλπο, όπου δύο πετρελαιοφόρα πλοία με ελληνική σημαία, κατελήφθησαν σε διεθνή ύδατα από ένοπλες δυνάμεις του Ιράν, εκφράζει το υπουργείο Εξωτερικών της Κύπρου.

Στο πλήρωμα του ενός πλοίου περιλαμβάνεται και ένας Κύπριος υπήκοος.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, το υπουργείο Εξωτερικών της Κύπρου βρίσκεται σε συνεχή επαφή και συντονισμό με τις ελληνικές αρχές για διαχείριση του όλου ζητήματος, συμπεριλαμβανομένης και της προξενικής του διάστασης.

Συγκεκριμένα, ο πρέσβης της Κυπριακής Δημοκρατίας στην Τεχεράνη προβαίνει σε διαβήματα προς τις Ιρανικές αρχές για άμεση επίλυση του όλου θέματος. Παράλληλα, οι κυπριακές αρχές επικοινώνησαν με την οικογένεια του Κύπριου ναυτικού με την οποία θα παραμείνουν σε ανοιχτή επικοινωνία.

Επιπρόσθετα, ο Πρέσβης της Κυπριακής Δημοκρατίας στην Τεχεράνη έχει ζητήσει με τη μορφή του κατεπείγοντος συνάντηση στο υπουργείο Εξωτερικών του Ιράν για να λάβει εξηγήσεις και πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με το περιστατικό, να ενημερωθεί για την κατάσταση στην οποία βρίσκεται το πλήρωμα και συγκεκριμένα ο Κύπριος υπήκοος και να ζητήσει τον άμεσο τερματισμό της ομηρίας.

Το υπουργείο Εξωτερικών της Κύπρου καταδικάζει την επίθεση στα ελληνικά δεξαμενόπλοια, η οποία αποτελεί παράβαση του Διεθνούς Δικαίου καθώς και των κανόνων διεθνούς ναυσιπλοΐας και καλεί για άμεση απελευθέρωση των πλοίων και του πληρώματος.

Ειδήσεις σήμερα:

Τσέλσι: Οριστική συμφωνία για την πώλησή της

Αδερφή Θύμιου: Φοβάμαι μην τον έχουν σκοτώσει

Μωβ μέδουσα: Πού εντοπίζεται - Πώς θα προφυλαχθούμε