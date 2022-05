Κοινωνία

Missing alert για 17χρονη

Συναγερμός στις Αρχές για την εξαφάνιση ανήλικης. Πώς μπορείτε να βοηθήσετε.

Συναγερμός έχει σημάνει στις αρχές για την εξαφάνισης ανήλικης από την περιοχή της Νέας Σμύρνης.

Αναλυτικά η ανακοίνωση του "Χαμόγελου του Παιδιού":

"Στις 25/05/22, κατά τις απογευματινές ώρες, εξαφανίστηκε από την περιοχή της Ν. Σμύρνης, η Καλλιόπη Σ., 17 ετών. «Το Χαμόγελο Του Παιδιού» ενημερώθηκε σήμερα, 28/05/2022 και άμεσα προέβη στην δημοσιοποίηση των στοιχείων της κατόπιν εισαγγελικής εντολής.

Η Καλλιόπη Σ. έχει ύψος 1.65 μ., είναι εύσωμη και έχει καστανά μαλλιά και μάτια. Την ημέρα που εξαφανίστηκε η Καλλιόπη Σ., φορούσε μπλε τζιν, άσπρη μπλούζα, μαύρη ζακέτα και είχε μαζί της μια ροζ σχολική τσάντα.

Οποιοσδήποτε έχει κάποια πληροφορία, παρακαλείται να επικοινωνήσει τηλεφωνικά με «Το Χαμόγελο του Παιδιού», όλο το 24ωρο, στην «Ευρωπαϊκή Γραμμή για τα Εξαφανισμένα Παιδιά 116000» καθώς και σε όλα τα Αστυνομικά Τμήματα της χώρας αλλά και μέσω της εφαρμογής Missing Alert app οπού υπάρχει ζωντανή ενημέρωση για την εξαφάνιση. Μπορείτε να την κατεβάσετε για Android κινητά εδώ https://bit.ly/missing-alert-android και για Apple κινητά εδώ https://bit.ly/missing-alert-apple".

