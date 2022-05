Αθλητικά

GP Μονακό: Ο Λεκλέρ την pole position στο… σπίτι του

Ο Μονεγάσκος θα εκκινήσει από την πρώτη θέση στο έβδομο γκρν πρι της σεζόν.

Ο Σαρλ Λεκλέρ πήρε την «pole position», την 14η έως τώρα στην καριέρα του, για το γκραν πρι του Μονακό, το οποίο είναι ο έβδομος αγώνας της χρονιάς στο πρωτάθλημα της Φόρμουλα Ενα.

Ο Μονεγάσκος οδηγός της Ferrari σημείωσε τον ταχύτερο χρόνο στο «σπίτι» του, στα επίσημα δοκιμαστικά του Σαββάτου και θα βρίσκεται στην πρώτη θέση της εκκίνησης του κυριακάτικου αγώνα στην φημισμένη πίστα του πριγκιπάτου, μπροστά στους χιλιάδες οπαδούς του, αφήνοντας στη δεύτερη τον «ομόσταυλο» του στη «σκουντερία», Ισπανό, Κάρλος Σάινθ, και στην τρίτη τον Μεξικάνο οδηγό Red Bull, Σέρχιο Πέρεθ.

«Ήταν μια νίκη στο σπίτι μου και αυτό είναι μεγάλη χαρά για εμένα», δήλωσε ο Λεκλέρ μετά την ολοκλήρωση των δοκιμών.

