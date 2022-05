Κόσμος

Ιταλία – Σαλβίνι: Αντιδράσεις για την πρόθεση του να συναντήσει τον Πούτιν

Έντονα ενοχλημένος φέρεται να είναι ο Πρωθυπουργός, Μάριο Ντράγκι. Για «υστερικές αντιδράσεις, κυρίως από την αριστερά», κάνει λόγο ο Σαλβίνι.

Ο γραμματέας του κόμματος της Λέγκα, Ματέο Σαλβίνι, μίλησε σήμερα για το ενδεχόμενο να μεταβεί στη Μόσχα, στο οποίο έκανε αναφορά, για πρώτη φορά, την Παρασκευή.

«Προς το παρόν, μπορώ να πω ότι απόψε θα είμαι στη Ρώμη και ότι στη συνέχεια θα αποφασίσω τι θα κάνω. Αν καταφέρω να συναντήσω τον Πούτιν, πάντως, θα του ζητήσω την κατάπαυση του πυρός. Παράλληλα, θα ήθελα να πάω και στο Κίεβο, για να συναντήσω τον Ζελένσκι», δήλωσε ο Σαλβίνι. Προσέθεσε, δε, ότι «θα πρέπει να εξακριβωθεί αν το ταξίδι αυτό μπορεί, από πρακτικής απόψεως, να πραγματοποιηθεί αμέσως ή μελλοντικά».

Σύμφωνα με τον Τύπο, ο Ιταλός τεχνοκράτης πρωθυπουργός Μάριο Ντράγκι φέρεται να ενοχλήθηκε από την πρόθεση του αρχηγού της Λέγκα να μεταβεί στη Μόσχα. Λόγω του ότι, κυρίως, η κυβέρνηση της Ρώμης (στην οποία η Λέγκα μετέχει) τις ημέρες αυτές προσπαθεί να αναπτύξει μεσολαβητική προσπάθεια, με στόχο να μπορέσουν να εξαχθούν, από την Ουκρανία, τόνοι σιταριού που παραμένουν κλεισμένοι στις αποθήκες.

Ο Ματέο Σαλβίνι, από την μεριά του, έκανε λίγο για «υστερικές αντιδράσεις, κυρίως από την αριστερά, μετά τη δημοσιοποίηση της προσπάθειάς του να συναντηθεί με τον Βλάντιμιρ Πούτιν». Η ιταλική εφημερίδα «La Repubblica», όμως, υπενθυμίζει ότι η Λέγκα, στο παρελθόν είχε «φλερτάρει επικίνδυνα» με το κόμμα του Ρώσου προέδρου και καλό θα ήταν, κατά συνέπεια, στην δραματική φάση που ζούμε, να κρατούσε κάποιες χρήσιμες «αποστάσεις ασφαλείας».

