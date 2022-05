Υγεία - Περιβάλλον

Μόσιαλος: Απαραίτητος ο ηλεκτρονικός φάκελος υγείας για κάθε ασθενή

Για την απαραίτητη αναδιοργάνωση του ΕΣΥ μίλησε ο καθηγητής του LSE στο πλαίσιο των εργασιών του 12ου Παγκρήτιου Συνεδρίου Μαιευτικής και Γυναικολογίας

Στο 12ο Παγκρήτιο Συνέδριο Μαιευτικής Γυναικολογίας που λαμβάνει χώρα στα Χανιά 28 & 29 Μαΐου 2022, μίλησε ο κ. Ηλίας Μόσιαλος.

Η διάλεξη του καθηγητή είχε ως θέμα την ανάγκη οικοδόμησης ενός σύγχρονου συστήματος υγείας στην Ελλάδα, το οποίο συστήθηκε το 1980 στα πρότυπα του συστήματος του Ηνωμένου Βασιλείου, αλλά όπως τόνισε έκτοτε έχει μείνει στάσιμο σε αντίθεση με το Βρετανικό. Ο κ. Μόσιαλος στάθηκε στην ανάγκη σύστασης ηλεκτρονικού φακέλου ασθενούς και στην γενική ψηφιοποίηση του συστήματος υγείας, μέσω του οποίου θα ελέγχονται τα στατιστικά στοιχεία του συστήματος υγείας, δίνοντας στους επαγγελματίες υγείας δεδομένα για την πορεία της υγείας των πολιτών, αλλά και των ανισοτήτων που υπάρχουν στις υπηρεσίες υγείας.

Επίσης αναφέρθηκε στις δυσλειτουργίες των παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας και την ανάγκη ανάπτυξης της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας και της πρωτογενούς, δευτερογενούς και τριτογενούς πρόληψης. Ακόμα χρήσιμη είναι η αναβάθμιση των δημόσιων νοσοκομείων και η αναδιοργάνωση του ιδιωτικού τομέα, σε συνδυασμό με οργανωμένα προγράμματα προσυμπτωματικού ελέγχου.

Στάθηκε και στο κομμάτι της χρηματοδότησης, η οποία μειώθηκε τα τελευταία χρόνια λόγω της οικονομικής κρίσης, αναφέροντας προγράμματα της ΕΕ που στοχεύουν στην ενίσχυση της οικονομίας αλλά και του κράτους πρόνοιας. Στην συνέχεια μίλησε για την εκπαίδευση των υγειονομικών από τα φοιτητικά χρόνια σε μερικούς τομείς, όπως ο φαρμακευτικός, διότι η επιστήμη εξελίσσεται με γρήγορους ρυθμούς και τέλος έκανε αναφορά στα φάρμακα, που είναι ένας κλάδος που χρειάζεται ανάπτυξη στην βιομηχανική παραγωγή αλλά και στο πεδίο της έρευνας, με σταθερή χρηματοδότηση και αναβάθμιση του ΕΟΦ.

