Οικονομία

Γεωργιάδης: Ελλάδα και Σαουδική Αραβία να γίνουν ένας διασυνδεδεμένος ψηφιακός κόμβος

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η ομιλία του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων στο Επιχειρηματικό Φόρουμ Ελλάδας-Σαουδικής Αραβίας.



Η Ελλάδα και και η Σαουδική Αραβία μπορούν να γίνουν ένας διασυνδεδεμένος ψηφιακός κόμβος για την ανταλλαγή δεδομένων και πληροφοριών, όπως τόνισε ο υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων 'Αδωνις Γεωργιάδης, στην ομιλία του στο Επιχειρηματικό Φόρουμ Ελλάδας - Σαουδικής Αραβίας.

Ο υπουργός αναφέρθηκε στις πρωτοβουλίες που έχει αναλάβει η κυβέρνηση προκειμένου να μετατραπεί η Ελλάδα σε μια φιλική χώρα για επενδύσεις, τόνισε ότι το κλίμα συνεργασίας για την υλοποίηση συμφωνιών και projects που έχουν Ελλάδα και Σαουδική Αραβία «είναι υποδειγματικό και αποτελεί παράδειγμα προς μίμηση για άλλες αποστολές» και πρόσθεσε ότι: «Πρόκειται να κάνουμε πολλά πράγματα στο μέλλον μαζί».

Ο Άδωνις Γεωργιάδης σημείωσε το ενδιαφέρον από την πλευρά της ελληνικής επιχειρηματικής κοινότητας «για να επεκτείνουν τη συνεργασία των δύο χωρών σε διάφορους τομείς, όπως στον αγροτικό τομέα και την ασφάλεια των τροφίμων, στον τουρισμό, στο Real Estate, στη βιομηχανία, στα ναυτιλιακά αλλά και στην ψηφιακή τεχνολογία».

Ειδικά για την ψηφιακή τεχνολογία ανέφερε τα εξής: «Η Ελλάδα είναι από τις πρώτες ταχύτερα αναπτυσσόμενες αγορές κέντρων δεδομένων (data center) στη νότια Ευρώπη.

Όταν αναλάβαμε το υπουργείο με τον αναπληρωτή υπουργό Νίκο Παπαθανάση, η χώρα μας βρισκόταν στη χαμηλότερη θέση, σχεδόν στο μηδέν, όσον αφορά στις επενδύσεις στην ψηφιακή τεχνολογία. Τρία χρόνια μετά, η Pfizer εγκαινίασε digital hub στη Θεσσαλονίκη και από 200 θέσεις εργασίας έφθασαν στις 700 και σύντομα τις 1.000. Ακολούθησαν η Digital Realty, η Microsoft, η Amazon Web Services, η Google, η Meta (Facebook) και πολλοί άλλοι παγκόσμιοι κολοσσοί που επιλέγουν πλέον την Ελλάδα λόγω γεωπολιτικής θέσης, πολιτικής σταθερότητας και υψηλού επιπέδου εργατικού δυναμικού. Μπορούμε, η Ελλάδα από τη μία πλευρά και το βασίλειο της Σαουδικής Αραβίας από την άλλη, να γίνουμε ένας διασυνδεδεμένος ψηφιακός κόμβος για την ανταλλαγή δεδομένων και πληροφοριών. Αυτό είναι το όραμά μας για το μέλλον».

Ειδήσεις σήμερα:

ΝΔ: Ο Ανδρουλάκης ακολουθεί τακτική Πόντιου Πιλάτου και πατάει συνεχώς σε δυο βάρκες

Παπαγεωργίου – καύσιμα: Σύντομα η αμόλυβδη στα 2,50 ευρώ

Αμαλιάδα: Έφαγε ταμπλέτες απορρυπαντικού γιατί της πέρασε για γλυκά!