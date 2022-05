Πολιτική

Ελληνοτουρκικά - Τσελίκ: Κακομαθημένο παιδί της Ευρώπης η Ελλάδα

Νέες εμπρηστικές δηλώσεις από τον εκπρόσωπο του κυβερνώντος κόμματος στην Τουρκία. Εξαπέλυσε επίθεση σε Μητσοτάκη και Δένδια.



Η Αγία Σοφία δεν έχει καμία σχέση με την Ελλάδα, δήλωσε ο εκπρόσωπος του κυβερνώντος κόμματος ΑΚΡ Ομέρ Τσελίκ υποστηρίζοντας ότι «ο Έλληνας Υπουργός Εξωτερικών, πρέπει να απαλλαγεί από αυτό το ψυχολογικό τραύμα». Για την ομιλία του Έλληνα Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στο Αμερικανικό Κογκρέσο, ο Ομέρ Τσελίκ διερωτήθηκε: «Αν μας εκτοξεύετε απειλές μέσω άλλων χωρών δεν θα υπάρξει κανένα αποτέλεσμα σε αυτό;»

Όπως μεταδίδει η ανταποκρίτρια του ΑΝΤ1 στην Τουρκία, Άννα Ανδρέου, σε δηλώσεις του έπειτα από την Κεντρική Επιτροπή του Κόμματός του, ο Ομέρ Τσελίκ αναφέρθηκε στην στάση του Τούρκου Προέδρου απέναντι στον Κυριάκο Μητσοτάκη. «Ο Μητσοτάκης ήρθε εδώ, συναντήθηκε με τον Πρόεδρό μας και το πιο σημαντικό αποτέλεσμα της συνάντησης ήταν αυτό: “Εμείς, ως δύο γείτονες, μπορούμε να λύσουμε τα θέματα μεταξύ μας, μόνοι μας. Ας μην εμπλέκουμε τρίτες χώρες σε αυτά τα θέματα”. Ο Μητσοτάκης δήλωσε ότι συμφωνεί με αυτή την προσέγγιση και ότι η διαδικασία πρέπει να προχωρήσει έτσι από εδώ και στο εξής. Παρά αυτή την προσέγγιση του Μητσοτάκη, πήγε και παραπονέθηκε για την Τουρκία στο Κογκρέσο των ΗΠΑ. Κοιτάξτε είμαστε πάλι μαζί στο ΝΑΤΟ, αλλά εδώ βλέπετε το λάθος που έκαναν η Χούντα της 12ης Σεπτεμβρίου. Πήγε ο σύμμαχός μας, στο Αμερικανικό Κογκρέσο και είπε: “Μην δώσετε στην Τουρκία F-16”. Τι θα κάνει η Τουρκία; Τα όπλα που έχει και προστατεύει την εθνική της ασφάλεια δεν αποτελούν επίσης μια απαραίτητη ομπρέλα ασφαλείας για την ανατολική πτέρυγα του ΝΑΤΟ; Στο όνομα της δημιουργίας αδυναμίας εντός του ΝΑΤΟ, προσπαθεί να μας επιβάλει τη δική της πολιτική μέσα από το Αμερικανικό Κογκρέσο. Αν προσέξετε, έχει επικριθεί και από τον ελληνικό τύπο η σε τόσο βαθμό ικεσία στο Αμερικανικό Κογκρέσο», υποστήριξε ο εκπρόσωπος του ΑΚΡ.

Ο Ομέρ Τσελίκ είπε ότι «η πόρτα της διαπραγμάτευσης είναι ανοιχτή, η Τουρκία είναι κράτος που διαπραγματεύεται, η Τουρκία είναι ένα κράτος διπλωματίας. Μπορούμε να λύσουμε τα προβλήματά μας μεταξύ μας».

Ωστόσο ο Ομέρ Τσελίκ πρόσθεσε: «Αλλά αν προσπαθήσετε να μας εκτοξεύσετε κάποιες απειλές μέσω άλλων χωρών μόνο και μόνο επειδή έχουμε δύναμη, με την πρώτη ευκαιρία που θα βρείτε, δεν θα υπάρξει κανένα αποτέλεσμα σε αυτό;»

«Τώρα έρχεστε και χαρακτηρίζετε “ξεπερασμένη προσέγγιση” το θέμα του αφοπλισμού των νησιών με βάση τις διεθνείς συμφωνίες, τις Συμφωνίες της Λωζάνης και των Παρισίων. Ο Μητσοτάκης το αποκαλεί “ξεπερασμένη προσέγγιση”. Πώς γίνεται να έχει περάσει η μόδα του αφοπλισμού που ορίστηκε από τις συνθήκες και να μην υπάρχει η μόδα της επίλυσης του προβλήματος με όπλα; Θα μπορούσε να υπάρχει μια τέτοια ανοησία; Τέτοιο παράλογο πράγμα υπάρχει; Μιλάτε ως κράτος μέλος της ΕΕ, μιλάτε ως κράτος μέλος του ΝΑΤΟ, παρουσιάζετε το θέμα του αφοπλισμού των νησιών ως ένα ξεπερασμένο ζήτημα», είπε ο Ομέρ Τσελίκ.

Αναφερόμενος στη ένταξη της Φινλανδίας και της Σουηδίας στο ΝΑΤΟ, ο Ομέρ Τσελίκ είπε ότι «δίπλα στην Ελλάδα που είναι το κακομαθημένο παιδί μέσα στην Ευρώπη δεν μπορούμε να προσθέσουμε και άλλες κακομαθημένες χώρες εντός του ΝΑΤΟ». «Κοτζάμ ΕΕ τρέχει πίσω από αυτούς τους κακομαθημένους στο όνομα της αλληλεγγύης», υποστήριξε ο Ομέρ Τσελίκ.

Για την Αγία Σοφία, ο εκπρόσωπος του κυβερνώντος κόμματος είπε ότι «δεν έχει καμία σχέση με την Ελλάδα. Γιατί δηλαδή κάνουν δήλωση για την Αγία Σοφία σαν να είναι δική τους ιδιοκτησία ή υπό την κυριαρχία τους; Αυτό δεν μπορεί να εξηγηθεί μόνο από πολιτικής πλευράς, μπορεί να εξηγηθεί μέσα από ένα ψυχολογικό τραύμα. Με άλλα λόγια, το ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών, ειδικά ο Έλληνας Υπουργός Εξωτερικών, πρέπει να βγει από αυτό το ψυχολογικό τραύμα. Αυτή είναι μια περιοχή υπό την κυριαρχία μας και την προστατεύουμε τόσο ως εθνική κληρονομιά όσο και ως παγκόσμια κληρονομιά».

