Πολιτική

Σάλιβαν σε Καλίν: Διάλογος για την επίλυση διαφωνιών στην ανατολική Μεσόγειο

Επικοινωνία του Σύμβουλου Εθνικής Ασφαλείας με τον εκπρόσωπο της τουρκικής Προεδρίας.

Την ανάγκη να υπάρξει συνέχιση του διαλόγου και της διπλωματίας για την επίλυση των διαφωνιών στην Ανατολική Μεσόγειο υπογράμμισε ο Σύμβουλος Εθνικής Ασφάλειας του Λευκού Οίκου Τζέικ Σάλιβαν κατά τη διάρκεια τηλεφωνικής επικοινωνίας του τον εκπρόσωπο της τουρκικής προεδρίας Ιμπραχίμ Καλίν, σύμφωνα με τον Λευκό Οίκο.

Οι δύο πλευρές συζήτησαν επίσης για την Ουκρανία, την ενταξιακή πορεία της Σουηδίας και της Φινλανδίας στο ΝΑΤΟ, καθώς και για την τήρηση των γραμμών εκεχειρίας στη βορειοανατολική Συρία, ανέφερε η αμερικανική προεδρία.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Λευκού Οίκου, ο Τζέικ Σάλιβαν συζήτησε με τον Ιμπραχίμ Καλίν «τη συνεχιζόμενη υποστήριξη (σ.σ. των ΗΠΑ και της Τουρκίας) στην Ουκρανία ενόψει της συνεχιζόμενης επιθετικότητας της Ρωσίας, καθώς και τις αντίστοιχες προσπάθειές τους να επιτρέψουν στις ουκρανικές εξαγωγές γεωργικών προϊόντων να φτάσουν στις παγκόσμιες αγορές».

Ο κ. Σάλιβαν εξέφρασε την υποστήριξή του στις συνεχιζόμενες απευθείας συνομιλίες της Τουρκίας με τη Σουηδία και τη Φινλανδία για την επίλυση των ανησυχιών σχετικά με τις αιτήσεις τους για ένταξη στο ΝΑΤΟ, την οποία οι ΗΠΑ υποστηρίζουν σθεναρά. Επανέλαβε επίσης τη σημασία της αποφυγής κλιμάκωσης στη Συρία για τη διατήρηση των υφιστάμενων γραμμών κατάπαυσης του πυρός και την αποφυγή περαιτέρω αποσταθεροποίησης. Τέλος, ο κ. Σάλιβαν προέτρεψε «τη συνέχιση του διαλόγου και της διπλωματίας για την επίλυση των οποιαδήποτε διαφωνιών στην περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου».

