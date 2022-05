Πολιτισμός

Δάκης: το τελευταίο “αντίο” στον τραγουδιστή (εικόνες)

Συγγενείς, φίλοι και θαυμαστές του, συγκεντρώθηκαν στο Κοιμητήριο Γλυφάδας για να αποχαιρετήσουν τον καλλιτέχνη,

Σε βαρύ κλίμα τελέστηκε η εξόδιος ακολουθία του Δάκη, που πέθανε σε ηλικία 79 ετών, μετά από μάχη με τον καρκίνο.

Συγγενείς, φίλοι και απλός κόσμος συγκεντρώθηκαν στο Κοιμητήριο Γλυφάδας, όπου στις 11 το πρωί ξεκίνησε η εξόδιος ακολουθία.

Επιθυμία των μελών της οικογένειας του τραγουδιστή είναι αντί στεφάνων, τα χρήματα να δοθούν στην «Κιβωτό του Κόσμου».

Ο Δάκης «έφυγε» από τη ζωή την Κυριακή 29 Μαΐου. Η κατάσταση της υγείας του είχε επιβαρυνθεί, ενώ στις αρχές Μαΐου χρειάστηκε να νοσηλευτεί σε ιδιωτικό θεραπευτήριο στα βόρεια προάστια.

Αν και ο ίδιος τα τελευταία δύο χρόνια προσπαθούσε να δίνει κουράγιο σε όλους τους καρκινοπαθείς, η κατάσταση της υγείας του φαίνεται πως ήταν αρκετά εύθραυστη.

