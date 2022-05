Οικονομία

“Ελλάδα… Θα θέλεις να μείνεις για πάντα!”: Η αληθινή ιστορία πίσω από το σποτ του ΕΟΤ

Μια πραγματική ιστορία είναι το storytelling της φετινής καμπάνιας του ΕΟΤ, που φιλοδοξεί να δείξει ότι η Ελλάδα δεν είναι τυχαία ο αγαπημένος προορισμός εκατομμυρίων επισκεπτών.

Στη νέα καλοκαιρινή τουριστική καμπάνια του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού, με σύνθημα «Ελλάδα… Θα θέλεις να μείνεις για πάντα!», που δόθηκε στη δημοσιότητα, αναφέρθηκε ο υπουργός Τουρισμού Βασίλης Κικίλιας.

«Δεν τίθεται ζήτημα εάν κάποιος γνωρίζει ή όχι τις ομορφιές της χώρας μας, καθώς η Ελλάδα αυτή τη στιγμή είναι το νούμερο 5 τουριστικό brand παγκοσμίως. Τα συναισθήματα, όμως, που δημιουργούνται μέσω αυτής της καμπάνιας είναι κάτι μοναδικό», σημείωσε ο Υπουργός Τουρισμού, μιλώντας στο Mega και επισημαίνοντας ότι το storytelling της φετινής καμπάνιας είναι εμπνευσμένο από μία πραγματική ιστορία με πρωταγωνιστή τον Όττο, έναν Αυστριακό, που επισκέφθηκε πριν από χρόνια τη χώρα μας για διακοπές, «αιχμαλωτίστηκε» από τις ομορφιές της και αποφάσισε να μείνει εδώ για πάντα.

«Θέλω να δώσω συγχαρητήρια στον Ελληνικό Οργανισμό Τουρισμού και σε όλους τους ανθρώπους του τουρισμού για αυτή την προσπάθεια. "Χτυπάει" στην καρδιά και το συναίσθημα του ταξιδιώτη. Η Ελλάδα είναι μία χώρα με μοναδικές ομορφιές. Και πιστεύουμε ότι η καμπάνια αυτή μας δίνει τη δυνατότητα να προβάλλουμε -πέρα από το ισχυρό τουριστικό μας προϊόν- και το επιτυχές rebranding της χώρας μας στο εξωτερικό», υπογράμμισε ο κ. Κικίλιας.

Ο υπουργός Τουρισμού στάθηκε ιδιαίτερα στις δράσεις και τις θεσμικές πρωτοβουλίες που έχουν αναληφθεί για την προσέλκυση ψηφιακών νομάδων στην Ελλάδα, ένα παγκόσμιο trend, που ενισχύει κατά κύριο λόγο τον off-season τουρισμό. «Μεγάλες πολυεθνικές εταιρείες είδαν -λόγω της πανδημίας-ότι αρκετοί από τους εργαζόμενους τους που δούλευαν εξ' αποστάσεως, απέδιδαν καλύτερα δουλεύοντας από το σπίτι και δη σε κάποιον άλλον προορισμό, μακριά από τον τόπο κατοικίας τους. Από την πλευρά μας, λοιπόν, φτιάξαμε όλο εκείνο το νομοθετικό πλαίσιο που χρειαζόταν, σε συνεργασία με τις εταιρείες κινητής τηλεφωνίας προκειμένου να υπάρχει πιο φθηνό δίκτυο, αλλά και με τους ξενοδόχους και τους επαγγελματίες στον τουρισμό off-season. Είναι μία δράση που δίνει προστιθέμενη αξία στη χώρα μας. Υλοποιείται, αυτή τη στιγμή, πιλοτικά στο Ηράκλειο της Κρήτη, στην Ερμούπολη της Σύρου και την Καλαμάτα, πολύ σύντομα θα έχει επεκταθεί σε όλη την Ελλάδα και ήδη έχουμε τα πρώτα αποτελέσματα», υπογράμμισε ο κ. Κικίλιας.

Σχετικά με τα πρώτα στοιχεία από τις κρατήσεις και τις αφίξεις για τη φετινή καλοκαιρινή σεζόν, ο κ. Κικίλιας έκανε λόγο για «ισχυρά» και «ελπιδοφόρα» μηνύματα. «Περιμένουμε πάνω από 500.000 ταξιδιώτες απευθείας από την Αμερική. Οι αριθμοί αυτοί από τις ΗΠΑ αποτελούν ρεκόρ. Ωστόσο, εμείς θα κάνουμε ταμείο στο τέλος του 2022. Εβδομάδα την εβδομάδα και μήνα με τον μήνα, θα αγωνιζόμαστε και θα παλεύουμε όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς στο τουριστικό μας προϊόν από κοινού -δημόσιος και ιδιωτικός τομέας μαζί- καθώς και οι εκατοντάδες χιλιάδες εργαζόμενοι που σχετίζονται, άμεσα ή έμμεσα, με τον τουρισμό: από την πρωτογενή παραγωγή μέχρι τον εμπορικό κόσμο και τα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος.», τόνισε.

Παράλληλα, ο Υπουργός Τουρισμού μίλησε για τη στρατηγική αναβάθμισης του τουριστικού προϊόντος της χώρας, με την προσέλκυση σημαντικών επενδύσεων από κορυφαίες πολυεθνικές εταιρείες και την ενίσχυση του τουριστικού ρεύματος από ισχυρές αγορές με υψηλού επιπέδου ταξιδιώτες. «Ο Πρωθυπουργός προσωπικά και η στρατηγική που έχουμε ακολουθήσει όλο αυτό το διάστημα, έχει βοηθήσει σημαντικά στο επιτυχημένο rebranding της χώρας μας στο εξωτερικό. Πριν από μερικά χρόνια, ένα μεγάλο κομμάτι της τουριστικής μας πίτας ήταν all inclusive. Αυτό -ως απόλυτο ποσοστό- σήμερα έχει μειωθεί. Πλέον, η μέση δαπάνη του κάθε ταξιδιώτη στην Ελλάδα έχει ανέβει: από τα 520 ευρώ που ήταν, πριν από μερικά χρόνια, σήμερα έχει ξεπεράσει τα 650 ευρώ ανά ταξιδιώτη».

Ο κ. Κικίλιας αναφερόμενος στο μερίδιο που διεκδικεί η Τουρκία από τη φετινή τουριστική πίτα, επισήμανε: «Η Τουρκία είναι ένας προορισμός που προσφέρει φθηνές τιμές. Εμείς, όμως, ανταγωνιζόμαστε κορυφαίους τουριστικούς προορισμούς. Ως εκ τούτου, η Τουρκία δεν μας επηρεάζει. Είμαστε πρώτοι στον οδικό τουρισμό από τη Ρουμανία, ένας στους δύο Σέρβους που θα ταξιδέψει στο εξωτερικό, επιλέγει φέτος την Ελλάδα, είμαστε στο top 3 των επιλογών των Γερμανών τουριστών και στο νούμερο 2 των επιλογών των 'Αγγλων». Επιπλέον -όπως πρόσθεσε- η χώρα μας έχει καταστεί ως ένας από τους πλέον ασφαλείς προορισμούς, γεγονός που εξακολουθεί να αποτελεί βασική προτεραιότητα για τη μέση ευρωπαϊκή και αμερικανική οικογένεια που θέλει να ταξιδέψει.

«Η Ελλάδα είναι μία οργανωμένη Πολιτεία. Αντιμετωπίζουμε τα πράγματα και τις πολλαπλές κρίσεις που κληθήκαμε ως Κυβέρνηση να διαχειριστούμε, τα τελευταία τρία χρόνια, με σύνεση, συνέπεια και σοβαρότητα. Και έτσι θα συνεχίσουμε να πορευόμαστε βήμα-βήμα», κατέληξε ο Υπουργός Τουρισμού.

