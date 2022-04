Οικονομία

Κοινωνικός τουρισμός - Κικίλιας: Νέο πρόγραμμα για διακοπές όλο το χρόνο

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι δείχνουν τα στοιχεία για τις αφίξεις τουριστών στην Ελλάδα. Ποια είναι η στρατηγική του υπουργείου Τουρισμού.



“Από τον Ιούλιο θα έχουμε νέο πρόγραμμα κοινωνικού τουρισμού για τις Ελληνίδες και τους Έλληνες, ύψους 30.000.000 ευρώ, με δυνατότητα διακοπών όλο το χρόνο, για να στηρίξουμε αυτούς που δε μπορούν ή δεν έχουν” τονίζει ο Υπουργός Τουρισμού Βασίλης Κικίλιας σε συνέντευξή του στην εφημερίδα Real News, υπογραμμίζοντας παράλληλα, ότι “στρατηγική του Πρωθυπουργού, της κυβέρνησης και του Υπουργείου Τουρισμού, είναι το μέρισμα, όπως ανέφερα της επιτυχίας από τον τουρισμό να φτάσει στην τσέπη του Έλληνα που δυσκολεύεται αυτήν την εποχή”.

“Τα μέχρι τώρα στοιχεία για τις αφίξεις τουριστών στην Ελλάδα είναι πολύ ενθαρρυντικά για την ελληνική οικονομία και για το εισόδημα της μέσης ελληνικής οικογένειας” λέει ο κ. Κικίλιας, αναφέροντας όμως ότι ο πόλεμος επηρεάζει παγκοσμίως το τουριστικό προϊόν.

Όπως σημειώνει “εμείς θα συνεχίσουμε να εργαζόμαστε σκλήρα, κάτι που κάνουμε από την πρώτη ημέρα στο Υπουργείο, ώστε να πετύχουμε το καλύτερο δυνατό για τη χώρα και θα κάνουμε ταμείο στο τέλος του 2022”.

“Tα χρήματα από τον τουρισμό περνούν κάθετα και οριζόντια, άμεσα, χωρίς μεσάζοντες και καθυστερήσεις σε όλους: στον επιχειρηματία της εστίασης, τον εργαζόμενο στον τουρισμό, τον ιδιοκτήτη ενοικιαζόμενων δωματίων, την εφοδιαστική αλυσίδα, τον μεταφορέα, τον ιδιοκτήτη ενός μίνι μάρκετ, τον αγρότη” επισημαίνει, χαρακτηρίζοντας τον τουρισμό ως “λαϊκή οικονομία της χώρας”.

Αναφορικά με τη στρατηγική του υπουργείου τουρισμού ο κ. Κικίλιας την περιγράφει ως μια “door too door” στρατηγική προαναγγέλοντας επίσκεψεις στη Ρουμανία που είναι Νο1 στον οδικό τουρισμό, τη Σερβία και τη Γερμανία. “Θα είμαστε εκεί για να στείλουμε το μήνυμα ότι η Ελλάδα είναι το ομορφότερο μέρος του κόσμου” δηλώνει χαρακτηριστικά, λέγοντας ότι η ανάδειξη νέων προορισμών είναι ο λόγος που φέτος για πρώτη φορά στην ιστορία του ο ΕΟΤ και το Υπουργείο Τουρισμού κάνουν καμπάνια και τους 12 μήνες του χρόνου.

Ειδήσεις σήμερα:

Δικαστική Αστυνομία: το νέο Σώμα παρουσίασε ο Τσιάρας

Πειραιάς: “Βουτιά” θανάτου στο λιμάνι

Euroleague - Ολυμπιακός: Η πρόκριση περνάει από το... ΣΕΦ