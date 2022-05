Οικονομία

EMC: Ελλάδα – Σαουδική Αραβία συμφωνία για σύστημα μεταφοράς δεδομένων

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Υποθαλάσσιο και επίγειο θα είναι το σύστημα μεταφοράς δεδομένων, το οποίο θα συνδέει την Ευρώπη με την Ασία.

Το «East to Med data Corridor» (έργο EMC) είναι ένα νέο υποθαλάσσιο και επίγειο καλωδιακό σύστημα μεταφοράς δεδομένων που θα διασυνδέσει την Ευρώπη με την Ασία μέσω Ελλάδας και Σαουδικής Αραβίας. Το έργο θα καταστήσει την Ελλάδα την ανατολική πύλη της Ε.Ε. για τη μεταφορά δεδομένων και το Βασίλειο της Σαουδικής Αραβίας περιφερειακό ψηφιακό κόμβο. Του έργου ηγούνται από την πλευρά της Σαουδικής Αραβίας το MENA HUB που ανήκει στην stc και από την ελληνική πλευρά η εταιρία TTSA. Μέτοχοι του έργου θα είναι επίσης η ΔΕΗ και η CyTA Κύπρου, εν αναμονή τελικών εταιρικών εγκρίσεων.

Σήμερα, ο Διευθύνων Σύμβουλος του MENA HUB, Fahad Alhajeri, ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της ΔΕΗ, Γιώργος Στάσης, ο Διευθύνων Σύμβουλος της CyTA, Ανδρέας Νεοκλέους, και ο Εκτελεστικός Διευθυντής του TTSA, Αλέξανδρος Σίνκα, μονόγραψαν τους βασικούς όρους της Συμφωνίας (Heads of Terms) όσον αφορά τις υποχρεώσεις της κάθε πλευράς στην υλοποίηση του Έργου EMC. Το κείμενο της τελικής συμφωνίας αναμένεται να υπογραφεί μέχρι τα τέλη Ιουλίου 2022 και η υλοποίηση του έργου αναμένεται να ξεκινήσει στις αρχές του φθινοπώρου. Η ολοκλήρωση του έργου υπολογίζεται για το 4ο τρίμηνο του 2025.

Πρόκειται για ένα ιστορικό έργο που, σύμφωνα με διπλωματικέ πηγές, αξιοποιεί τη γεωγραφική θέση της Ελλάδας και της Σαουδικής Αραβίας για να δημιουργήσει έναν απαραίτητο για την παγκόσμια οικονομία διάδρομο μεταφοράς δεδομένων, τοποθετώντας ταυτόχρονα τις δύο χώρες στο επίκεντρο μεταφοράς, αποθήκευσης και δημιουργίας δεδομένων στην Ευρασία. Η Ελληνική Δημοκρατία και το Βασίλειο της Σαουδικής Αραβίας δεσμεύονται να καταβάλουν κάθε προσπάθεια ώστε να επιταχυνθεί η έναρξη του σημαντικού και φιλόδοξου αυτού έργου.

Ειδήσεις σήμερα:

Οικονόμου για Τσαβούσογλου: ανιστόρητες οι δηλώσεις του

Δάκης: το τελευταίο “αντίο” στον τραγουδιστή (εικόνες)

Μητσοτάκης για αύξηση κατώτατου μισθού: ένα από τα πολλά βήματα για την ανακούφιση των εργαζόμενων