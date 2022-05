Πολιτική

Τουρκία: νέα παράνομη NAVTEX για άσκηση με πραγματικά πυρά

Αμετακίνητη στην τακτική των προκλήσεων η Άγκυρα, ανεβάζει στο «κόκκινο» την ένταση στο Αιγαίο, με την έκδοση νέας παράνομης Navtex για ασκηση με πραγματικά πυρά.

Μετά τις προκλητικές δηλώσεις του τούρκου Υπουργού Εξωτερικών, Μεβλούτ Τσαβούσογλου και την απάντηση της Αθήνας σχετικά με την αποστρατικοποίηση των νησιών του Αιγαίου, η Τουρκία, προέβη στην έκδοση νέας παράνομης Navtex, με την οποία δεσμέυει περιοχή του Αιγαίου για ασκήσεις με πραγματικά πυρά.

Πιο συγκεκριμένα, την Τρίτη, από τον σταθμό της Σμύρνης εκδόθηκε Navtex στην περιοχή του Κόλπου Ξηρού, δηλαδή σε απόσταση μόλις 23 χιλιομέτρων από τις ακτές του Έβρου.

Σημειωτέον ότι την ίδια περιοχή είχε δεσμεύσει η Τουρκία με αντίστοιχη Navtex την προηγούμενη εβδομάδα, δηλαδή κατά το διάστημα 24-27 Μαΐου, καθώς επιχειρείται να επαναλαμβάνονται συχνά ασκήσεις στο συγκεκριμένο σημείο.

Το γεγονός, ωστόσο, ότι η συγκεκριμένη άσκηση εξελίσσεται ταυτόχρονα με την πολυεθνική διακλαδική άσκηση «EFES2022» .

