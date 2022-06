Κόσμος

Μεξικό - κυκλώνας “Άγκαθα”: δεκάδες νεκροί και αγνοούμενοι (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο κυκλώνας Άγκαθα πλήττει το Μεξικό και συγκεκριμένα τους παραθαλάσσιους τομείς στην πολιτεία Οαχάκα στα νότια,



Ο κυκλώνας Άγκαθα πλήττει το Μεξικό και συγκεκριμένα τους παραθαλάσσιους τομείς στην πολιτεία Οαχάκα στα νότια, ενώ μέχρι στιγμής δέκα άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους και άλλοι είκοσι αγνοούνται.

«Μέχρι στιγμής, έχουμε περίπου είκοσι αγνοούμενους (…) σε ορεινές περιοχές», είπε στο Radio Formula ο Αλεχάντρο Μουράτ, ο κυβερνήτης της πολιτείας Οαχάκα του Μεξικό. «Δέκα (άνθρωποι) έχασαν τη ζωή τους» από τον κυκλώνα, πρόσθεσε.

Προηγούμενος απολογισμός που είχε δώσει στη δημοσιότητα ο κυβερνήτης έκανε λόγο για τρεις νεκρούς και οκτώ αγνοούμενους.

«Αφού η Αγκάθα έφθασε πάνω από το έδαφος, η ημέρα ολοκληρώθηκε χωρίς απώλειες ζωών, όμως οι ισχυρές βροχοπτώσεις που έπεσαν νωρίς το πρωί (χθες) Τρίτη προκάλεσαν υπερχείλιση ποταμών και κατολισθήσεις», εξήγησε νωρίτερα ο κ. Μουράτ.

Το φαινόμενο, ο πρώτος κυκλώνας της περιόδου στις μεξικανικές ακτές στον Ειρηνικό Ωκεανό, έφθασε πάνω από το έδαφος ενώ χαρακτηριζόταν θύελλα Κατηγορίας 2 στην πεντάβαθμη κλίμακα Σαφίρ-Σίμσον προχθές το απόγευμα (τοπική ώρα), δυτικά του Πουέρτο Άνχελ (2.500 κάτοικοι), στην πολιτεία Οαχάκα.

Επρόκειτο για τον «πιο σφοδρό» κυκλώνα που έχει καταγραφεί στις μεξικανικές ακτές στον Ειρηνικό οποιονδήποτε Μάιο από το 1949, σύμφωνα με το Εθνικό Κέντρο Τυφώνων (National Hurricane Center, NHC) των ΗΠΑ.

Η Αγκάθα κατευθυνόταν χθες Τρίτη προς νότο, προς την πολιτεία Βερακρούς (ανατολικά), προκαλώντας καταρρακτώδεις βροχοπτώσεις εκεί και αλλού στον μεξικανικό νότο.

Περίπου 5.240 τουρίστες βρίσκονται σε περιοχές υψηλού κινδύνου, κυρίως σε θέρετρα όπως το Πουέρτο Εσκοντίδο και το Ουατούλκο, σύμφωνα με τις τοπικές αρχές.

Το Μεξικό πλήττεται κάθε χρόνο από τροπικούς κυκλώνες στις ακτές του τόσο στον Ειρηνικό όσο και στον Ατλαντικό Ωκεανό, γενικά από τον Μάιο ως τον Νοέμβριο.

Ειδήσεις σήμερα:

Θεσσαλονίκη: Τροχαίο με εγκατάλειψη με κλεμμένο λεωφορείο (εικόνες)

Rapid test δωρεάν την Τετάρτη σε 198 σημεία

Καιρός: βοριάδες, ζέστη και μπόρες την Τετάρτη