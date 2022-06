Πολιτισμός

Ιράκ: Αρχαία πόλη αποκάλυψε η υποχώρηση στάθμης νερού σε λίμνη (βίντεο)

Εντυπωσιακά τα αποτελέσματα της καταστροφής που προκάλεσε η κλιματική αλλαγή στο Ιράκ.

Τα ερείπια των τειχών αρχαίας πόλης και των σπιτιών της αποκάλυψε η υποχώρηση της στάθμης του νερού σε λίμνη, στην πόλη Ζάκο (Zakho), στο βόρειο Ιράκ. Σύμφωνα με τους Κούρδους και τους Γερμανούς αρχαιολόγους, που διενεργούν τις ανασκαφές, πρόκειται για τα ερείπια της Ζακίκο (Zakhiko), μία από τις ισχυρότερες πόλης της περιοχής την περίοδο 1550 με 1350 π.Χ.

Οι πρόσφατες ξηρασίες που πλήττουν και το Ιράκ, λόγω της κλιματικής αλλαγής, οδήγησαν στην αποκάλυψη της αρχαίας πόλης, η οποία είχε εξαφανιστεί εδώ κα δεκαετίες. Η υποχώρηση της στάθμης του νερού ήταν τόσο ραγδαία, που οι επιστήμονες χαρτογράφησαν την πόλη σε πολύ μικρό διάστημα.

«Ολοκληρώθηκε η ανασκαφή και οριστικοποιήθηκε το σχέδιο της πόλης. Αποτελείται από δρόμους και σπίτια, καθώς και απομεινάρια από κρατικά κτήρια, τα οποία είχαν ανακαλυφθεί το 2018. Τα περίπου 200 πήλινα δοχεία που βρέθηκαν περιγράφουν το πώς ζούσαν οι κάτοικοι της περιοχής», δήλωσε ο επικεφαλής της κουρδικής Αρχαιολογικής Εταιρείας, Χασάν Αχμάντ.

Οι μεικτές ομάδες Κούρδων και Γερμανών εργάζονταν στις ανασκαφές επί 40 μέρες τον Ιανουάριο και το Φεβρουάριο.

Τα πρώτα κτήρια αποκαλύφθηκαν το 2018, λόγω της μείωσης της στάθμης του νερού, στο φράγμα της Μοσούλης. Σύμφωνα με τους αρχαιολόγους, ο χώρος χρειάζεται περαιτέρω ανασκαφή, κάτι που θα γίνει μόνο αν το επιτρέψει η μείωση του νερού.

Η ανακάλυψη της αρχαίας πόλης επιτρέπει στους αρχαιολόγους να μάθουν σημαντικές πλευρές της εποχής Μιτάνι και την αρχή της Ασυριακής περιόδου στην περιοχή.

