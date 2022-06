Κοινωνία

Μεγάλη φωτιά στο Σχιστό Κορυδαλλού - Κοντά σε σπίτια οι φλόγες

Ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις επιχειρούν στο σημείο.

Σε εξέλιξη βρίσκεται μεγάλη πυρκαγιά που εκδηλώθηκε το μεσημέρι της Τετάρτης στο Σχιστό.

Ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις επιχειρούν στο σημείο προσπαθώντας να μην επεκταθεί σε σπίτια. Επιχειρούν εναέρια μέσα καθώς και ομάδες πεζοπόρου.

Σε εξέλιξη #πυρκαγιά εν υπαίθρω στην περιοχή του Άνω Κορυδαλλού Αττικής. Άμεσα κινητοποιήθηκαν επίγειες και εναέριες δυνάμεις. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) June 1, 2022

Αυτή τη στιγμή επιχειρούν 40 πυροσβέστες μεταξύ των οποίων 3 ομάδες πεζοπόρου ενώ από αέρος φτάνουν και 2 καναντέρ. Ο αέρας έχει φορά προς το βουνό και όχι προς τα σπίτια με τα μέχρι στιγμής στοιχεία απο την πυροσβεστική να μην έχουν κάνει λόγο για ζημιές σε σπίτια.

Σε κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην περιοχή του Σχιστού έχει προχωρήσει η τροχαία Πειραιά λόγω πυρκαγιάς σε χαμηλή βλάστηση κοντά στην περιοχή του Ανω Κορυδαλλού.

Συγκεκριμένα διεκόπη η κυκλοφορία των οχημάτων στην οδό Παναγιώτη Ελη από το ύψος της Μιλτιάδου προς τα πυροβολεία Κορυδαλλού.

