Άλιμος: “Stop” στη μουσική στα μαγαζιά στις 23:00

Τι αναφέρει ο δήμαρχος Αλίμου σε ανακοίνωσή του.

Επαναφέρει για λίγες ημέρες περιορισμούς στον τρόπο λειτουργίας των κέντρων εστίασης ο Δήμος Αλίμου, που προχώρησε στην απόφαση να κλείνει η μουσική από τις 23:00. Μετά τις 3 παραβάσεις, το κατάστημα θα σφραγίζεται προσωρινά.

Το ωράριο της μουσικής μέχρι τις 23:00 θα ισχύσει από 1ης μέχρι 7 Ιουνίου. Στη συνέχεια ο Δήμος θα επανεκτιμήσει την κατάσταση και θα λάβει εκ νέου μέτρα, αυστηρότερα ή ηπιότερα, ανάλογα με την συμπεριφορά που θα έχουν επιδείξει τα καταστήματα.

«Έχουμε επανειλημμένα μιλήσει για “Αθηναϊκή Ριβιέρα”, αλλά στην (κλασική) Ριβιέρα πουθενά δεν συναντάς τέτοιες εικόνες απίστευτης οχλαγωγίας, ξέφρενης ηχορύπανσης, βεγγαλικών μέχρι τα ξημερώματα κ.λπ. Αντιθέτως, ο επισκέπτης συναντά ήρεμες εικόνες στο περιβάλλον, οργάνωση και ποιότητα στην ψυχαγωγία» επισημαίνει, μεταξύ άλλων, ο δήμαρχος Αλίμου σε ανακοίνωσή του.

«Ο Δήμος Αλίμου, δηλαδή η Δημοτική Αρχή και μαζί η κοινωνία, στηρίζουμε την επιχειρηματικότητα, θέλουμε ζωή, ψυχαγωγία και τουρισμό στην παραλία μας και το έχουμε αποδείξει. Όμως και η επιχειρηματικότητα οφείλει να σέβεται την κοινωνία και τον νόμο και να μην ξεπερνάει τα όρια της λογικής. Αυτό που ζούμε τις τελευταίες μέρες, με την ασύδοτη και ανεξέλεγκτη ηχορύπανση από το παραλιακό μέτωπο, αποτελεί μία πρωτόγνωρη κατάσταση, που δεν μπορεί να γίνει ανεκτή από την Δημοτική Αρχή, αλλά ούτε και από την κοινωνία. Πουθενά δεν έχει αποφασίσει η πόλη μας να μετατραπεί σε ένα απέραντο παραθαλάσσιο “Γκάζι”, ούτε σε “Φαληράκι” ή “Λαγανά”» αναφέρει ο δήμαρχος, Ανδρέας Κονδύλης.

«Ποτέ και πουθενά δεν έλαβε κανένα όργανο του Δήμου, ούτε βέβαια η κοινωνία, την απόφαση να μετατραπεί η παραλία μας σε μια ατέλειωτη σειρά μπουζουκομάγαζων, κέντρων διασκέδασης και άλλων οχληρών δραστηριοτήτων, με ηχορύπανση χωρίς έλεος, από το σούρουπο της μιας μέρας ως το ξημέρωμα της επόμενης. Έχουμε επανειλημμένα μιλήσει για “Αθηναϊκή Ριβιέρα”, αλλά στην (κλασική) Ριβιέρα πουθενά δεν συναντάς τέτοιες εικόνες απίστευτης οχλαγωγίας, ξέφρενης ηχορύπανσης, βεγγαλικών μέχρι τα ξημερώματα κ.λπ. Αντιθέτως, ο επισκέπτης συναντά ήρεμες εικόνες στο περιβάλλον, οργάνωση και ποιότητα στην ψυχαγωγία. Πριν ξεκινήσει η θερινή περίοδος, είχα πραγματοποιήσει συνάντηση στο Δημαρχείο με όλους τους επιχειρηματίες της παραλίας, οι οποίοι μου είχαν δεσμευθεί ότι δεν θα ενοχλούν με ηχορύπανση τους περίοικους και ότι δεν θα ρίχνουν βεγγαλικά μετά τις 10:30 το βράδυ. Δυστυχώς, όχι μόνο δεν τηρήθηκαν οι υποσχέσεις αυτές, αλλά από την αρχή κιόλας της φετινής σεζόν διαπιστώνουμε την πιο άγρια ηχορύπανση που έχουμε ζήσει ποτέ και την μεγαλύτερη περιφρόνηση και ασέβεια απέναντι στον πληθυσμό της πόλης μας» προσθέτει ο δήμαρχος.

«Με απόφαση, λοιπόν, που έλαβε σήμερα το αρμόδιο όργανο του Δήμου μας, έπειτα από πρότασή μου, η μουσική σε όλα τα καταστήματα της παραλίας θα σταματάει στις 11 το βράδυ. Όποιο κατάστημα παίζει μουσική μετά τις 11 το βράδυ, θα λειτουργεί παράνομα. Εύχομαι να πρυτανεύσει η λογική και οι επιχειρηματίες της παραλίας να στραφούν, όπως εξάλλου τους έχω ήδη ζητήσει, σε πιο ήπιες και ποιοτικές μορφές διασκέδασης και ψυχαγωγίας, με πολύ χαμηλότερη ένταση της μουσικής και, κυρίως, χωρίς να εξαναγκάζουν την μισή πόλη να τους ακούει με το ζόρι, κάθε βράδυ, χάνοντας τον ύπνο, την ηρεμία και την υγεία της. Αν πάλι δεν τα καταφέρουν να λειτουργήσουν με σεβασμό στον νόμο και την κοινωνία, η Δημοτική Αρχή είναι έτοιμη να κλιμακώσει τις πρωτοβουλίες της, εξαντλώντας όλα τα εργαλεία που διαθέτει, και φθάνοντας ακόμα και μέχρι την πλήρη κατάργηση των καταστημάτων από την παραλιακή ζώνη με Κανονιστική Απόφαση. Το τελευταίο αποτελεί πολύ εφικτή, αλλά και την ύστατη, επιλογή μας, την οποία ελπίζω κι εύχομαι να μην κάνουμε ποτέ. Κάτι που όμως θα κριθεί αποκλειστικά από τη στάση και τη λειτουργία των ίδιων τα Καταστημάτων, τα οποία βρίσκονται πλέον αντιμέτωπα με τις δικές τους ευθύνες» καταλήγει ο κ. Κονδύλης.

