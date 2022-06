Αθλητικά

Finalissima: Η Αργεντινή υπερπρωταθλήτρια κόσμου (εικόνες)

Η Αργεντινή επικράτησε της Ιταλίας και πανηγύρισε το Finalissima στο Wembley.

Σε παράσταση για έναν... ρόλο μετέτρεψε η Αργεντινή τον μεγάλο τελικό μεταξύ των πρωταθλητών Ευρώπης και Νότιας Αμερικής, έκανε φύλλο και... φτερό την Ιταλία θριαμβεύοντας με 3-0 στο «Wembley και κατέκτησε με εμφατικό τρόπο τη «Finalissima».

Αφού διαχειρίστηκε με ηρεμία την αρχική πίεση της Ιταλίας, η ομάδα του Λιονέλ Σκαλόνι «χτύπησε» αλύπητα τους Ιταλούς στις αντεπιθέσεις, βάζοντας τις βάσεις για τη νίκη της. Στο 28’ ο Μέσι «χόρεψε» τον Ντι Λορέντσο και «σέρβιρε» έτοιμο γκολ στον Λαουτάρο Μαρτίνες που σημείωσε το 20ό τέρμα του με τη «μπιανκοσελέστε», ενώ στο πρώτο λεπτό των καθυστερήσεων ο Ντι Μαρία πρόλαβε στο σπριντ τον Κιελίνι (στην τελευταία συμμετοχή του με τους «ατζούρι») κάνοντας το 2-0.

Στο δεύτερο ημίχρονο η Αργεντινή έχασε πάρα πολλές ευκαιρίες με τους Μέσι, Λαουτάρο και Ντε Πολ, με τον Ντοναρούμα να «σώζει» την ομάδα του σε πάρα πολλές περιπτώσεις. Δεν μπόρεσε να κάνει το ίδιο όμως και στο πλασέ του Ντιμπάλα στο 4ο λεπτό των καθυστερήσεων που διαμόρφωσε το τελικό 3-0.

Αυτή, ήταν η τρίτη φορά που διοργανώθηκε μία τέτοια «μονομαχία». Στον πρώτο αγώνα αυτού του επιπέδου, η Γαλλία νίκησε 2-0 την Ουρουγουάη, το 1985 και η Αργεντινή επικράτησε στον δεύτερο της Δανίας με 5-4 στα πέναλτι (κ.α. 1-1), το 1993.

Γήπεδο: Wembley (Λονδίνο, Αγγλία)

Σκόρερ: 28’ Λαουτάρο Μαρτίνες, 45+1’ Ντι Μαρία, 90+4’ Ντιμπάλα

Διαιτητής: Μάτσα (Χιλή)

Κίτρινες: 39’ Μπονούτσι, 72’ Ντι Λορέντσο, 77’ Μπαρέλα - 23’ Οταμέντι

Οι συνθέσεις των δύο ομάδων:

ΙΤΑΛΙΑ (Ρομπέρτο Μαντσίνι): Ντοναρούμα, Ντι Λορέντσο, Μπονούτσι, Κιελίνι (46’ Λατσάρι), Έμερσον (77’ Μπαστόνι), Πεσίνα (62’ Σπινατσόλα), Ζορζίνιο, Μπαρέλα, Μπερναρντέσκι (46’ Λοκατέλι), Μπελότι (46’ Σκαμάκα), Ρασπαντόρι.

ΑΡΓΕΝΤΙΝΗ (Λιονέλ Σκαλόνι): Εμιλιάνο Μαρτίνες, Ρομέρο (84 Πετσέλα), Μολίνα, Οταμέντι, Ταλιαφίκο, Ροντρίγκεζ, Ντε Πολ (76’ Παλάσιος), Λο Σέλσο (90+1’ Ντιμπάλα), Μέσι, Λαουτάρο Μαρτίνες (84’ Άλβαρες), Ντι Μαρία (90+1’ Γκονζάλες).

