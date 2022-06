Αθλητικά

Μάντσεστερ Σίτι - Μεντί: νέα καταγγελία για βιασμό κατά του ποδοσφαιριστή

Ο 27χρονος ποδοσφαιριστής αντιμετωπίζει πλέον οκτώ κατηγορίες βιασμού

Ο ποδοσφαιριστής της Μάντσεστερ Σίτι, Μπέντζαμιν Μέντι, κατηγορήθηκε για ακόμα μία περίπτωση βιασμού, όπως έγινε γνωστό σήμερα.

Η νέα καταγγελία σημαίνει ότι ο 27χρονος ποδοσφαιριστής αντιμετωπίζει πλέον οκτώ κατηγορίες βιασμού μία κατηγορία για σεξουαλική επίθεση και μία κατηγορία για απόπειρα βιασμού, που συνολικά σχετίζονται με επτά νεαρές γυναίκες.

Ο άσος της Σίτι δήλωσε αθώος τον περασμένο μήνα για όλες εκτός από την τελευταία κατηγορία, η οποία δεν του έχει απαγγελθεί ακόμη και δεν έχει ακόμη δηλώσει την ένσταση.

Θα δικαστεί ενώπιον ενόρκων στις 25 Ιουλίου μαζί με τον συγκατηγορούμενο του Louis Saha Matturie, 40 ετών, ο οποίος επίσης έχει δηλώσει αθώος σε όλες τις κατηγορίες που αντιμετωπίζει.

Πηγή: Daily Mail

