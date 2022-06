Παράξενα

Θεσσαλονίκη: “Δέχθηκε επίθεση με σπαθί Σαμουράι για μια… επίπληξη” (βίντεο)

Τι δηλώνει η συνήγορος του θύματος στον ΑΝΤ1, για το περιστατικό σε πάρκο των Αμπελοκήπων. Σε πολύωρη επέμβαση υποβλήθηκε ο άτυχος άνδρας.

Στον ΑΝΤ1 και στην εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα» μίλησε την Πέμπτη, η Αρετή Σκουνάκη, συνήγορος του άνδρα που δέχθηκε επίθεση με σπαθί Σαμουράι από έναν άλλον άνδρα στην Θεσσαλονίκη, επειδή του έκανε παρατήρηση, ενώ βρίσκονταν στο πάρκο.

«Ο εντολέας μου έβγαλε βόλτα τον σκύλο του στο μεγάλο δημοτικό πάρκο των Αμπελοκήπων και εκεί συνάντησε τον δράστη, ο οποίος κατ΄ επανάληψη και εκείνη την ημέρα εναπόθετε διάφορα σφάγια και κρέατα αμφιβόλου ποιότητας που μύριζαν κιόλας και σίγουρα ήταν ακατάλληλα προς βρώση ακόμη και από σκύλους», είπε η δικηγόρος.

Αφού, όπως είπε η συνήγορος, το θύμα διαμαρτυρήθηκε στον δράστη και του είπε πως παρά τις αντιδράσεις του ιδίου και πολλών άλλων πολιτών με δεσποζόμενους σκύλους, συνεχίζει να αφήνει τακτικά τα κρέατα αμφιβόλου ποιότητας στο πάρκο, δέχθηκε την επίθεση με το μαχαίρι τύπου Σαμουράι.

«Εκτός από τα δεσποζόμενα σκυλιά, στο πάρκο κυκλοφορεί και τουλάχιστον ένα αδέσποτο σκυλί, αλλά και παιδιά που παίζουν», είπε η δικηγόρος, εξηγώντας γιατί όλοι διαμαρτύρονταν για τα κρέατα που άφηνε ο άνδρας και θα μπορούσαν να καταναλωθούν από ζώα ή και παιδιά που διέφευγαν της προσοχής των ενηλίκων, με ότι αυτό μπορεί να συνεπάγεται.

Όπως είπε η κ. Σκουνάλκη, «ο πελάτης μου, μου έχει περιγράψει ένα σπαθί που βγαίνει από θηκάρι και είναι κυρτό, ένα μαχαίρι τύπου Σαμουράι».

Το θύμα της επίθεσης, υποβλήθηκε σε πολύωρη χειρουργική επέμβαση, έμεινε 4 ημέρες στην Εντατική και παραμένει νοσηλευόμενος στην χειρουργική κλινική του ΑΧΕΠΑ.

