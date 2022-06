Υγεία - Περιβάλλον

“Υγεία πάνω απ' όλα”: Ο τραυλισμός στα παιδιά, τα αυγά και το λιπώδες ήπαρ

Μια σειρά σημαντικών θεμάτων που αφορούν στην υγεία μας ερευνά και αναλύει η εκπομπή της Φωτεινής Γεωργίου και αυτό το Σαββατοκύριακο.

Για 10η χρονιά, το «Υγεία πάνω απ’ όλα» παραμένει ο τηλεοπτικός προορισμός για τις πιο εμπεριστατωμένες ιατρικές συμβουλές και για την παρουσίαση των σημαντικότερων ζητημάτων που μας αφορούν. Κάθε Σαββατοκύριακο, η Φωτεινή Γεωργίου μας ενημερώνει για όλα όσα πρέπει να γνωρίζουμε σχετικά με τη σωματική, την ψυχική και την πνευματική μας υγεία.



Ποια είναι τα νέα δεδομένα στην αντιμετώπιση των δυσκολιών και του στίγματος στα παιδιά με τραυλισμό;

Τι είναι το σύνδρομο πρόσκρουσης στον ώμο, από κακή χρήση ή τραυματισμό;

Ποια είναι τα νέα επιστημονικά δεδομένα για τα αυγά και την υγεία μας;

Όλα αυτά θα τα ανακαλύψουμε μαζί το Σάββατο 4 Ιουνίου, στις 12:00.

Τι κινδύνους κρύβει το λιπώδες ήπαρ;

Ποιες είναι οι κατάλληλες ειδικές ασκήσεις κατά του πόνου στο ισχίο;

Ποιος είναι ο ογκολόγος που φροντίζει 12 σκύλους ακίτα;

Οι απαντήσεις αυτή την Κυριακή 5 Ιουνίου, στις 12:00.

«Υγεία Πάνω Απ’ Όλα» με τη Φωτεινή Γεωργίου.

Κάθε Σαββατοκύριακο, στις 12:00, στον ΑΝΤ1!

#YgeiaPanwApOla

