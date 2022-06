Πολιτική

Novartis - Λοβέρδος: ένταση και αντεγκλήσεις για την μετάφραση σε έγγραφο

Η καταγγελία της Τουλουπάκη, η απάντηση του ΥΠΕΞ και η κόντρα ΣΥΡΙΖΑ - Λοβέρδου. Δηκτικά σχόλια του Κυβερνητικού Εκπρόσωπου. Έρευνα διέταξε η Εισαγγελία

Προκαταρκτική εξέταση διατάχθηκε από την Εισαγγελία Αθηνών προκειμένου να εξακριβωθεί η πιστότητα της μετάφρασης εγγράφου του FBI που είναι στη δικογραφία της Novartis από το 2017.

«Όσο πλησιάζει η ώρα που οι βασικοί ενορχηστρωτές θα βρεθούν αντιμέτωποι με την Δικαιοσύνη, θα βλέπουμε τέτοια ξεσπάσματα από ορισμένους που με περίεργους συνειρμούς προσπαθούν να δημιουργήσουν εντυπώσεις. Έσυραν, κρέμασαν στα μανταλάκια δύο πρώην πρωθυπουργούς και συνολικά 10 πολιτικά πρόσωπα. Έρχεται η ώρα της Δικαιοσύνης και προσπαθούν να αποπροσανατολίσουν τους πολλούς που θέλουν να μάθουν την αλήθεια», είπε ο Γιάννης Οικονόμου στον ΑΝΤ1 και στην εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα», σχολιάζοντας τον θόρυβο που έχει ξεσπάσει, μετά από αναφορά του συνηγόρου της Ελένης Τουλουπάκη, πως στην επίσημη μετάφραση εγγράφων που αφορούν την υπόθεση Novartis, έχει απαλειφθεί από το κείμενο στα ελληνικά το όνομα του Ανδρέα Λοβέρδου, ο οποίος είχε κατονομαστεί στο έγγραφο που είναι γραμμένο στην αγγλική.

«Μην ξεχνάτε, πως αυτή η κυβέρνηση υπέβαλε αίτημα για αποζημίωση από την Novartis. Αυτά είναι τα πραγματικά δεδομένα, με αυτά κάποιοι προσπαθούν να αποφύγουν να απαντήσουν στην ελληνική κοινωνία για την σκευωρία», προσέθεσε.

Όπως είπε ο κ. Οικονόμου, «η ελληνική Δικαιοσύνη διερεύνησε τα πρόσωπα που στοχοποίησε η τότε κυβέρνηση, με σκοπό να πλήξει την υπόσταση τους και να τους οδηγήσει στην φυλακή, χωρίς στοιχεία και με κουκουλοφόρους μάρτυρες. Η Δικαιοσύνη έψαξε το ζήτημα από χίλιες μεριές με όσα στοιχεία υπήρχαν. Η Δικαιοσύνη θα ψάξει τι έγινε με τις σκευωρίες, η χώρα αναζητά αποζημίωση από την Novartis».

Ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος επεσήμανε, απαντώντας σε ερωτήματα, πως «υπάρχουν πάρα πολλά ερωτήματα για τα έγγραφα στα οποία πρέπει να αναφερθούμε, πρέπει να διερευνηθεί η υπόθεση, αλλά δεν δέχομαι ότι το Υπουργείο Εξωτερικών λέει ψέματα. Η μεγάλη εικόνα είναι η απόπειρα εμπλοκής πολιτικών προσώπων, που πλην ενός που εξετάζεται δικαστικά, δεν είχαν καμία σχέση».

Τι υποστηρίζει η Ελένη Τουλουπάκη

Σε δήλωση που έκανε την Πέμπτη, ο Βασίλης Χειρδάρης, συνήγορος της Ελένης Τουλουπάκη, αναφέρονται τα εξής:

«Στην ποινική δικογραφία για την αποκαλούμενη «σκευωρία Novartis», συμπεριλαμβάνεται επίσημο έγγραφο των αμερικανικών αρχών που είχε αποσταλεί στην εντολέα μου πρώην εισαγγελέα διαφθοράς κ. Ελένη Τουλουπάκη. Πρόκειται για επίσημο έγγραφο του Υπουργείου Δικαιοσύνης των ΗΠΑ που υπογράφεται από εκπρόσωπο του Γραφείου Νομικού Συμβούλου της Πρεσβείας των ΗΠΑ με ημερομηνία 25.05.2017 που είναι συντεταγμένο στην αγγλική γλώσσα, το οποίο αναφέρει ότι πρώην υπουργός, τον οποίο και κατονομάζει, δωροδοκήθηκε από την Novartis, και το ποσό που δόθηκε ξεπλύθηκε μέσω συγκεκριμένης εταιρείας. Η κ. Ανακρίτρια απέστειλε το έγγραφο στην μεταφραστική υπηρεσία του Υπουργείου Εξωτερικών για επίσημη μετάφραση, όπου μεταφράστηκε στα ελληνικά στις 12.04.2021.

Επισκοπώντας τα σχετικά της δικογραφίας διαπιστώσαμε με έκπληξη ότι από την μετάφραση αυτή είχε απαλειφθεί εντελώς το όνομα πρώην υπουργού σε δύο μάλιστα ονομαστικές αναφορές που υπήρχαν στο πρωτότυπο έγγραφο και ήταν στην ίδια σελίδα! Έτσι η μετάφραση άλλαξε το κείμενο ουσιωδώς και ενώ αναφέρονταν στο πρωτότυπο ότι η Novartis «πλήρωσε» συγκεκριμένο ονομαστικά πρώην υπουργό, στην μετάφραση αναφέρεται ότι η εταιρεία αυτή «πλήρωσε» απλά, αφαιρώντας το όνομα αυτού που πληρώθηκε! Η ίδια μετάφραση στην ίδια σελίδα παρέλειψε επίσης να αναφέρει το ίδιο όνομα του πρ. υπουργού σε άλλη υπόθεση της ίδιας εταιρείας και ενώ στο πρωτότυπο αναφέρει ότι ο πρ. υπουργός «εισήγαγε» δύο φάρμακα της Novartis, στην μετάφραση αναφέρεται ότι τα δύο φάρμακα «εισήχθησαν» γενικά και αόριστα και σε παθητική φωνή! Έτσι αλλοιώνεται και το νόημα του πρωτοτύπου.

Επίσης από την ίδια μετάφραση έχουν απαλειφθεί άλλα δύο γνωστά ονόματα εμπλεκομένων στην υπόθεση Novartis, σε συναλλαγή αναφερομένης δωροδοκίας. Η πράξη αυτή της παραποίησης μέσω της μετάφρασης είναι εξαιρετικά σοβαρή και πλήττει την αξιοπιστία της ίδιας της πολιτείας αλλά και το κύρος της δικαιοσύνης που «εργαλειοποιείται» μέσω τέτοιων παρανομιών. Το θέμα είναι εξαιρετικά σοβαρό και πρέπει να ερευνηθεί σε βάθος, όταν για το γνωστό σκάνδαλο υφίστανται διώξεις άνθρωποι που έκαναν τη δουλειά τους, όπως εισαγγελείς, δημοσιογράφοι κλπ και όταν παραποιείται ένα τόσο σοβαρό δημόσιο έγγραφο μέσω της μεταφραστικής υπηρεσίας του Υπουργείου Εξωτερικών.

Είναι λυπηρό ότι η κύρια ανάκριση περατώθηκε αιφνίδια και ενώ εκκρεμούν θέματα αναπάντητα. Η ανωτέρω εξέλιξη οφείλει να προβληματίσει άμεσα τους αρμοδίους φορείς της δικαιοσύνης που πρέπει χωρίς καμία καθυστέρηση να επιληφθούν ώστε να αποδοθούν οι ευθύνες στους υπευθύνους. Η εντολέας μου κ. Τουλουπάκη δηλώνει αποφασισμένη να υπερασπιστεί τον εαυτό της, τη νομιμότητα και τη δικαιοσύνη που υπηρετεί και θα κάνει οτιδήποτε προς αυτή την κατεύθυνση. Ήδη κατέθεσε σχετική Αίτηση προς την κ. Ανακρίτρια στον ΑΠ για συμπλήρωση της κυρίας Ανάκρισης και μεταξύ άλλων ζητά την επανάληψη της μετάφρασης των ξενόγλωσσων εγγράφων της δικογραφίας».

Σε ανακοίνωση που εξέδωσε αμέσως μετά, ο ΣΥΡΙΖΑ ανέφερε τα εξής:

«Στην καταγγελία της πρώην εισαγγελέως διαφθοράς Ελ. Τουλουπάκη, ότι έχει παραποιηθεί κατά τη μετάφρασή του επίσημο έγγραφο του Υπουργείου Δικαιοσύνης των ΗΠΑ που υπάρχει στην δικογραφία του σκανδάλου Novartis και έχει αφαιρεθεί από αυτήν το όνομα του Ανδρέα Λοβέρδου, απαιτούνται άμεσα απαντήσεις από το Υπουργείο Εξωτερικών και διενέργεια έρευνας από τις αρμόδιες δικαστικές αρχές. Συγκεκριμένα όπως καταγγέλλεται, ενώ στο πρωτότυπο αμερικανικό έγγραφο αναφέρονταν ότι η Novartis «πλήρωσε» τον συγκεκριμένο πρώην υπουργό, στη μετάφραση αναφέρεται ότι η εταιρεία αυτή «πλήρωσε» απλά, αφαιρώντας το όνομα αυτού που πληρώθηκε! Επίσης, ενώ το πρωτότυπο αναφέρει ότι ο πρώην υπουργός «εισήγαγε» δύο φάρμακα της Novartis, στη μετάφραση αναφέρεται ότι τα δύο φάρμακα «εισήχθησαν» γενικά και αόριστα!

Η ενέργεια αυτή αποτελεί σκάνδαλο μέσα στο σκάνδαλο Novartis και επιβεβαιώνει την επιχείρηση συγκάλυψης και είχε στηθεί με σκοπό να «βαφτιστεί» ένα υπαρκτό και ομολογημένο σκάνδαλο σε δήθεν σκευωρία. Ιδίως όταν για την υπόθεση αυτή, αντί για τους πραγματικούς ενόχους, διώκονται οι εισαγγελείς διαφθοράς και οι δημοσιογράφοι, επειδή προσπάθησαν να ερευνήσουν το σκάνδαλο! Η κυβέρνηση πιάστηκε επ’ αυτοφώρω και οφείλει να λογοδοτήσει άμεσα για την καταγγελλόμενη παραποίηση του αμερικανικού εγγράφου από την μεταφραστική υπηρεσία του Υπουργείου Εξωτερικών».

Τι αναφέρει το Υπουργείο Εξωτερικών

Το Υπουργείο Εξωτερικών σε ανακοίνωση του, σημειώνει πως «η Μεταφραστική Υπηρεσία του Υπουργείου Εξωτερικών, η οποία καταργήθηκε με το Νόμο 4781/21, δεν είχε ως γνωστόν την αρμοδιότητα να προβαίνει σε έλεγχο του περιεχομένου μεταφράσεων. Το μεταφραστικό έργο εξετελείτο από τους συνεργαζόμενους ιδιώτες μεταφραστές, οι οποίοι ήταν οι αποκλειστικά υπεύθυνοι για το περιεχόμενο της μετάφρασης».

O Ανδρέας Λοβέρδος απάντησε με αιχμηρή δήλωση στον ΣΥΡΙΖΑ, αναφέροντας τα εξής:

«Επιμένουν στη λάσπη. Ο ΣΥΡΙΖΑ επικαλείται ξανά το όνομά μου για να εξυπηρετήσει τους γνωστούς σκοπούς του", αναφέρει ο κ. Λοβέρδος και τονίζει: "Είναι από αδιανόητο έως γελοίο να βάζουν και πάλι μπροστά έγγραφα γνωστά, δημοσιευμένα, κατατεθειμένα στην Προανακριτική Επιτροπή της Βουλής από τον εν ενεργεία Αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου Ι.Αγγελή, αξιολογημένα και ενσωματωμένα στη δικογραφία από τον Ιούνιο του 2020. Ο σκοπός τους όμως είναι γνωστός: συνεχίζουν αυτό που κάνουν διαχρονικά, να σπιλώνουν, δηλαδή, πρόσωπα με τις ψευτοκατηγορίες των γνωστών κουκουλοφόρων».

Ο κ. Λοβέρδος επισημαίνει ότι «κανείς δεν παίρνει στα σοβαρά τους επαγγελματίες συκοφάντες της πολιτικής. Το έχω πει πολλές φορές και το επαναλαμβάνω: για όσα έχουν κάνει θα με βρουν μπροστά τους».

Επιμένουν στη λάσπη. Ο ΣΥΡΙΖΑ επικαλείται ξανά το όνομά μου για να εξυπηρετήσει τους γνωστούς σκοπούς του. Κανείς δεν παίρνει στα σοβαρά τους επαγγελματίες συκοφάντες της πολιτικής. Το έχω πει πολλές φορές και το επαναλαμβάνω: για όσα έχουν κάνει, θα με βρουν μπροστά τους. pic.twitter.com/muUggPpfXF — Andreas Loverdos (@a_loverdos) June 2, 2022

Ααπαντώντας, ο ΣΥΡΙΖΑ σε ανακοίνωση του, αναφέρει:

«Δεν μας εκπλήσσει η απάντηση του κ. Λοβέρδου. Ακολουθεί την πάγια τακτική του κόμματος της Novartis: πουλάει τρέλα και ποντάρει στη μιντιακή ασυλία που απολαμβάνει. Έτσι μπορεί και κάνει τον τιμητή, έτσι επιχειρούν να μετατρέψουν το σκάνδαλο σε σκευωρία, έτσι διώκουν δικαστές και δημοσιογράφους. Αποσιωπώντας και διαστρεβλώνοντας την αλήθεια με τη δύναμη που τους παρέχει η μιντιακή ολιγαρχία. Έτσι βρίσκεται και η Ελλάδα στον πάτο της Ευρώπης στην ελευθερία του Τύπου. Σε ένα ερώτημα όμως δεν απάντησε ο κ. Λοβέρδος. Αφού το έγγραφο είναι γνωστό και έχει κριθεί όπως λέει, γιατί στην μετάφραση έσπευσαν να αφαιρέσουν το όνομα του; Τι έχουν να φοβηθούν αφού είναι έτσι όπως τα λέει ο κ. Λοβέρδος;

Υ.Γ. Αλήθεια ποια είναι η θέση του ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ για την παραποίηση εγγράφου του Υπουργείου Δικαιοσύνης των ΗΠΑ, ώστε να αφαιρεθεί το όνομα του βουλευτή του και υποψηφίου για την Προεδρία του;».

Ανταπαντώντας, ο Ανδρέας Λοβέρδος, σε ανάρτηση του το πρωί της Παρασκευής, αναφέρει:

«Τελικά ο ΣΥΡΙΖΑ δεν μυαλώνεται. Και δεν μυαλώνεται γιατί η σχέση του με τη Δημοκρατία είναι χαλαρή έως ανύπαρκτη. Η δική μου ανακοίνωση δεν αφορούσε μεταφράσεις κειμένων και άλλα τέτοια συναφή. Με αυτά είναι προφανέστατο ότι εγώ δεν έχω καμμία ανάμειξη. Ούτε έχω, ούτε θα μπορούσα να έχω. Προσωπικά εστίασα στο γεγονός ότι για άλλη μια φορά ο ΣΥΡΙΖΑ έβαλε στο στόμα του το όνομά μου.

Στην υπόθεση αυτή το μείζον είναι πως το έγγραφο της 25ης Μαΐου 2017 η τότε εισαγγελέας διαφθοράς το απέκρυπτε συστηματικά και επίμονα από την Βουλή γιατί από αυτό προκύπτει σαφώς πως ο ένας κουκουλοφόρος στην Ελλάδα ήταν κουκουλοφόρος και στις ΗΠΑ, πράγμα που σημαίνει πως παρανόμως χαρακτηρίστηκε εδώ ως μάρτυρας δημοσίου συμφέροντος. Το συγκεκριμένο έγγραφο, στο οποίο μεταξύ άλλων αναφερόταν και το όνομά μου, το κατέθεσε στην Προανακριτική της Βουλής ο Αντεισαγγελέας ΑΠ Ι. Αγγελής. Έκτοτε συμπεριελήφθη σε τρεις τουλάχιστον δικογραφίες: στο Πόρισμα της Προανακριτικής της Βουλής, στη δικογραφία ενώπιον του Ειδικού Δικαστηρίου, αλλά και στη δική μου δικογραφία. Στην τελευταία μάλιστα το κατέθεσα εγώ ο ίδιος στην Ανακρίτρια κυρία Μ.Μπόνζου στις 20 Απριλίου 2020. Έχει, λοιπόν, συμπεριληφθεί με τα ονόματα μέσα τουλάχιστον σε όλες τις ανωτέρω δικογραφίες και έχει αξιολογηθεί πολλαπλώς.

Τέλος, ως γνωστόν, στο Ειδικό Δικαστήριο δεν κρίνομαι εγώ, αλλά οι κατηγορούμενοι, των οποίων ο ΣΥΡΙΖΑ εξακολουθεί και σήμερα να είναι ο πολιτικός συνήγορος. Ξεκαθαρίζω: πρώτον, όταν ο ΣΥΡΙΖΑ θα χρησιμοποιεί το όνομά μου για τέτοιου είδους λασπολογίες, θα παίρνει τις σκληρές απαντήσεις που απαιτεί η στάση του. Και δεύτερον, αφού επιμένουν στις αντιδημοκρατικές πρακτικές των κοινών σκευωρών, θα με βρίσκουν απέναντί τους και για πιο σοβαρά ζητήματα. Αυτό απαιτεί η Δημοκρατία και το Κράτος Δικαίου».

Για το θέμα υπήρξε έντονη αντιπαράθεση, στην εκπομπή "Καλημέρα Ελλάδα" του ΑΝΤ1, ανάμεσα στον Παύλο Μαρινάκη της Νέας Δημοκρατίας και τον Χρήστο Γιαννούλη του ΣΥΡΙΖΑ:

Σε ανακοίνωσή της η Ελληνική Λύση αναφέρει πως «αποδεικνύεται για ακόμα μια φορά ότι Ν.Δ. – ΣΥΡΙΖΑ και ΠΑΣΟΚ, αντί να προασπίσουν το εθνικό συμφέρον, χρησιμοποίησαν ένα μεγάλο σκάνδαλο για να εξυπηρετήσουν κομματικές σκοπιμότητες. Ο κατά τα άλλα «λαλίστατος» κύριος Δένδιας, οφείλει πλέον σαφείς εξηγήσεις για τις καταγγελίες περί πλαστογραφίας εγγράφου του FBI. Η θέση της Ελληνικής Λύσης είναι ξεκάθαρη: Φέρτε πίσω τα κλεμμένα!»

