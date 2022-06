Πολιτική

“Ενώπιος Ενωπίω” - Ανδρουλάκης: Δεν θα γίνω τροχονόμος μεταξύ ΝΔ και ΣΥΡΙΖΑ

Οι στόχοι του στην ηγεσία του κόμματος και το ενδεχόμενο μετεκλογικών συνεργασιών. Τι είπε για τις τουρκικές προκλήσεις και την έλλειψη συνεννόησης στα εθνικά θέματα. Πως σχολίασε δηλώσεις στελεχών του ΣΥΡΙΖΑ.



Στην εκπομπή του ΑΝΤ1 «Ενώπιος Ενωπίω» και τον Νίκο Χατζηνικολάου, μίλησε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, Νίκος Ανδρουλάκης. Στην πρώτη μεγάλη τηλεοπτική συνέντευξή του, μετά το συνέδριο του Κινήματος, μίλησε για τη διαδρομή του από το ξεκίνημα μέχρι την εκλογή του στην ηγεσία, αλλά και για την επόμενη μέρα της χώρας και της παράταξής του.

Για το προσωπικό στοίχημα και τους στόχους του στην ηγεσία του κόμματος ανέφερε ότι επιδιώκει να δημιουργήσει συνθήκες νέας αξιόπιστης σχέσης με τον ελληνικό λαό. « Να αποδείξω ότι η πολιτική και μέσα από την προσωπική μου διαδρομή, δίνει λύσεις και δεν είναι μια τάξη φαυλοκρατίας, που το μόνο που ενδιαφέρει είναι η καρέκλα. Έθεσα υποψηφιότητα πέρσι το καλοκαίρι όχι για να γίνω τροχονόμος μεταξύ της ΝΔ και του ΣΥΡΙΖΑ. Ήμουν υποψήφιος για να κάνω πρωταγωνιστή το ΠΑΣΟΚ-Κίνημα Αλλαγής. Έθεσα υποψηφιότητα διότι θέλω αυτή η παράταξη να αλλάξει σελίδα στον τόπο και πιστεύω ότι μπορώ να τα καταφέρω. Θέλω να ξαναγίνουμε μια δύναμη η οποία θα παίξει κυβερνητικό ρόλο, θα είναι πρωταγωνιστής, θα κάνει σοσιαλδημοκρατική διακυβέρνηση. Λέω προς όλους τους πολίτες ότι έχω χρέος και καθήκον να είμαι έτοιμος και θα είμαι έτοιμος» σχολίασε ο κ. Ανδρουλάκης για τον πρωταγωνιστικό ρόλο που φιλοδοξεί να διαδραματίσει το Κίνημα και συμπλήρωσε: «Για μένα καλός πρωθυπουργός είναι αυτός ο οποίος γνωρίζει τί γίνεται στον κόσμο. 'Αρα γνωρίζοντας τις διεθνείς εξελίξεις ξέρει να αρπάζει τις ευκαιρίες για την πατρίδα του και να αποφεύγει κακοτοπιές. Επίσης καλός πρωθυπουργός είναι αυτός που δεν Κυβερνά με την παρέα του όπως μάθαμε με τον κ. Τσίπρα και τον κ. Μητσοτάκη, αλλά κυβερνά με τρόπο ανοιχτό, θεσμικό, με συμμετοχική δημοκρατία. Καλός πρωθυπουργός είναι αυτός που δεν έχει εξαρτήσεις και έχει πάνω από όλα το δημόσιο συμφέρον. Είμαι έτοιμος να συγκρουστώ με κάθε κατεστημένο μικρό ή μεγάλο που κρατά την πατρίδα μου εγκλωβισμένη στο παρελθόν».

Αναφορικά με τη συζήτηση περί μετεκλογικών συνεργασιών ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ δήλωσε ότι δεν υπάρχει περίπτωση να συνεργαστεί με στόχο τις καρέκλες.«Θεωρώ ότι οι σοσιαλδημοκρατικές ιδέες είναι πιο χρήσιμες για την Ελλάδα και την Ευρώπη από τις ιδέες του κ. Μητσοτάκη και του κ. Τσίπρα. Εγώ μιλώ με συγκεκριμένες προτάσεις αλλά δεν ακούω προγραμματικό λόγο, παρά απομιμήσεις. Αφού θεωρεί ο κ. Τσίπρας ότι πρέπει να είναι πρωθυπουργός αυτός που το κόμμα του θα είναι πρώτο, ας συγκυβερνήσει με τον κ. Μητσοτάκη, ας τον κάνει πρωθυπουργό» υπογράμμισε ο κ. Ανδρουλάκης.

Περιέγραψε την στρατηγική του λέγοντας ότι το καλό της Ελλάδας είναι να αποκτήσει μια σοσιαλδημοκρατική κυβέρνηση. Όπως υποστήριξε: «Σοσιαλδημοκρατική κυβέρνηση σημαίνει σεβασμός στους θεσμούς, στην ποιοτική δημοκρατία. Βαρέθηκε ο κόσμος το πελατειακό κράτος. Βαρέθηκε ο κόσμος να ανταγωνίζεται η ΝΔ και ο ΣΥΡΙΖΑ για το ποιός έχει τους περισσότερους μετακλητούς, 2.800 ο ένας και 3.200 ο άλλος. Βαρέθηκα το τοξικό κλίμα στη Βουλή. Συνεχώς διχάζουν για τα Πανεπιστήμια, για τα ανθρώπινα δικαιώματα, για τα εθνικά θέματα. Εμείς είμαστε μια δύναμη προόδου και ρεαλισμού, που θέλει να οικοδομήσει την ενότητα» . Και συμπλήρωσε:

«Είμαστε άλλα κόμματα. 'Αλλο είναι ένα κόμμα της κομμουνιστικής Αριστεράς, άλλο είναι ένα κόμμα της ευρωπαϊκής σοσιαλδημοκρατίας, άλλο είναι το νεοφιλελεύθερο κόμμα της ευρωπαϊκής Δεξιάς. Τί λέω στον ελληνικό λαό; Έχετε τρεις επιλογές στο τραπέζι. Επιλέξτε. Θέλετε πρωθυπουργό τον κ. Τσίπρα; Θέλετε πρωθυπουργό τον κ. Μητσοτάκη; Δεν θέλετε κανέναν από τους δύο; Θέλετε να μας δώσετε μια ευκαιρία να κάνουμε μια σοσιαλδημοκρατική κυβέρνηση; Όποιος θέλει πρωθυπουργό τον κ. Τσίπρα, να ψηφίσει ΣΥΡΙΖΑ. Όποιος θέλει πρωθυπουργό τον κ. Μητσοτάκη, να ψηφίσει ΝΔ. Όχι εμάς. Τα πράγματα είναι πάρα πολύ απλά».

Κληθείς να σχολιάσει την κλιμακούμενη τουρκική προκλητικότητα, ο κ. Ανδρουλάκης επισήμανε ότι «μπροστά στη δίψα του να κρατήσει την καρέκλα της εξουσίας, ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν θα κάνει τα πάντα. Θα εργαλειοποιήσει το προσφυγικό, την επιθυμία της Φινλανδίας και της Σουηδίας να ενταχθούν στο ΝΑΤΟ, τα θέματα που αφορούν στο κυπριακό και στα ανθρώπινα δικαιώματα στο εσωτερικό της Τουρκίας. Θα εργαλειοποιήσει τον πόλεμο στην Ουκρανία. Δεν πρέπει να επιτρέψουμε στον κ. Ερντογάν να εκβιάζει την Ελλάδα και όλη την Ευρώπη» ανέφερε χαρακτηριστικά και τόνισε την πρότασή του για εμπάργκο όπλων από τις ευρωπαϊκές χώρες προς τη γείτονα και για στοχευμένες κυρώσεις σε πρόσωπα της κυβέρνησης Ερντογάν και σε Τούρκους επιχειρηματίες οι οποίοι στηρίζουν το καθεστώς.

Επέκρινε έντονα τον πρωθυπουργό για έλλειψη συνεννόησης και συναίνεσης στα εθνικά θέματα. «Ο κ. Μητσοτάκης αν θέλει συναίνεση στα εθνικά θέματα, πρέπει να υπάρχει συνεννόηση στο προσκήνιο και όχι αυτό που έγινε προχθές. Είναι ντροπιαστικό για τον Έλληνα πρωθυπουργό να μας ενημερώνουν ο Καγκελάριος της Γερμανίας και ο υπουργός 'Αμυνας της Αμερικής για το τί προτίθεται να κάνει. Αυτό είναι αδιανόητο!» τόνισε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής σχετικά με την αποστολή νέου οπλισμού προς την Ουκρανία.

«Τα ευρωπαϊκά κράτη δε μπορεί να χωρίζονται σε καλά και κακά. Φιλικά στη Ρωσία ή απέναντι στη Ρωσία. Πρέπει να υπάρχει μία κοινή στρατηγική, άρα ό,τι όπλα στείλουμε από εδώ και πέρα στην Ουκρανία να γίνει με έναν κοινό ευρωπαϊκό μηχανισμό» πρόσθεσε ο κ. Ανδρουλάκης.

Σχετικά με τα οικονομικά του Κινήματος ο κ. Ανδρουλάκης σημείωσε ότι από τα χρέη του ΠΑΣΟΚ έχει να πάρει δάνειο 12 χρόνια. «Όλα τα δάνεια του ΠΑΣΟΚ είναι πριν την οικονομική κρίση. Από την οικονομική κρίση ως σήμερα δεν έχει πάρει ούτε ένα ευρώ δάνειο. Και εγώ ως γραμματέας και πρόεδρος δεν έχω πάρει ούτε ένα ευρώ δάνειο. Τα χρέη του ΠΑΣΟΚ είναι 100 εκατομμύρια το πραγματικό κεφάλαιο και όλα τα υπόλοιπα είναι τόκοι. Είχα δεσμευτεί πριν τις εκλογές ότι θα αγωνιστώ για να ρυθμίσουμε τα χρέη μας και να δείξουμε ότι παρόλο που δεν τα έχει κάνει η γενιά μου, αναλαμβάνει το φορτίο να τα ρυθμίσει και ένα μεγάλο κομμάτι της χρηματοδότησης μας να πηγαίνει στις τράπεζες ώστε να είμαστε εντάξει απέναντι στον ελληνικό λαό. Σήμερα από την εκπομπή σας λέω ότι τα ρυθμίσαμε τα δάνεια με κριτήρια αγοράς χωρίς ειδικές κατηγορίες».

Απαντώντας στις κατά καιρούς δηλώσεις στελεχών του ΣΥΡΙΖΑ για τα οικονομικά του ΠΑΣΟΚ, ο κ. Ανδρουλάκης ανέφερε δηκτικά ότι «μπορούν να καλέσουν για καφέ στην Κουμουνδούρου τον κύριο Ραγκούση και την κυρία Ξενογιαννακοπούλου που ήταν τότε γραμματείς του ΠΑΣΟΚ. Επί εποχής τους έχουν γίνει οι μεγάλοι αυτοί δανεισμοί. Αυτοί ξέρουν καλύτερα να ενημερώσουν και την κοινή γνώμη , τον κύριο Τσίπρα και τον κύριο Πολάκη. Και το λέω για να είμαστε ξεκάθαροι. Αν νομίζουν κάποιοι ότι επειδή έφυγαν από το ΠΑΣΟΚ, διαγράφονται συμπεριφορές και ευθύνες και φορτώνονται σε μένα που έμεινα στα δύσκολα και δεν έχω χρεώσει ούτε ένα ευρώ τον ελληνικό λαό, που δεν ήμουν ποτέ φορέας του πελατειακού κράτους μαζί με τη γενιά μου, που πραγματικά αγωνίζομαι για να αναστήσω και να αναγεννήσω την παράταξη του Ανδρέα Παπανδρέου, που κάποιοι χρησιμοποιούν το όνομά του τώρα όταν είναι στο κόμμα αυτών που πήγαν να τον κλείσουν φυλακή, ε λίγο ντροπή κύριε Χατζηνικολάου».

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ- Κινήματος Αλλαγής επανέλαβε το προσκλητήριο ενότητας και συμπόρευσης με τους δημοκρατικούς πολίτες. «Προφανέστατα οι πολίτες μπορούν να αλλάζουν κόμματα. Πολλούς από αυτούς τους απογοητεύσαμε, όταν είδαν συμπεριφορές καθεστωτισμού, πελατειακά δίκτυα, αστοχίες πολιτικών επιλογών, νέες ανισότητες και έψαξαν να βρουν αλλού την ελπίδα. Αν τώρα την βρήκαν ή όχι είναι μία άλλη κουβέντα. Εγώ λοιπόν λέω σε αυτούς τους ανθρώπους ότι είναι ανοιχτές οι πόρτες στη νέα αρχή, που κάνουμε με νέους ανθρώπους, με αξιοπιστία για να χτίσουμε ξανά μαζί το κοινό μας μέλλον. Αλλά προσέξτε, όχι -και το είπα και στη δική μου ομιλία- με εκείνους οι οποίοι φέρθηκαν με απαράδεκτο τρόπο στην παράταξη. 'Ανθρωποι που έλεγαν ότι ο Τσίπρας είναι ο πιο ανέντιμος πρωθυπουργός της μεταπολίτευσης και ένα χρόνο μετά ήταν πρωτοκλασάτα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ. Που έλεγαν ότι η μεγαλύτερη απάτη της μεταπολίτευσης είναι εν τέλει η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ - Ανεξάρτητων Ελλήνων. Βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ σήμερα, δίπλα στον κ. Τσίπρα» παρατήρησε ο κ. Ανδρουλάκης.

Ο κ. Ανδρουλάκης επανέλαβε την πρόταση του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής για την επιβολή πλαφόν στη λιανική τιμή του ρεύματος και στηλίτευσε τον τρόπο φορολόγησης των υπερκερδών των εταιρειών ενέργειας που θεσμοθέτησε η Κυβέρνηση.

