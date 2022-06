Πολιτική

Τσίπρας: Εκλογές το συντομότερο δυνατό για να απαλλαγεί η χώρα από το καθεστώς Μητσοτάκη

Σε ομιλία του στη Μυτιλήνη, ο Αλέξης Τσίπρας εξαπέλυσε επίθεση στην κυβέρνηση, μεταξύ άλλων για την ακρίβεια, την ενεργειακή πολιτική και τη διαχερίση της πανδημίας.

Εκλογές το συντομότερο δυνατό για την απαλλαγή της χώρας από το καθεστώς Μητσοτάκη, ζήτησε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Αλέξης Τσίπρας από την Λέσβο όπου περιοδεύει.

Ο κ. Τσίπρας εμφανίστηκε βέβαιος ότι ο ΣΥΡΙΖΑ θα κερδίσει τις εκλογές αλλά εξέφρασε τον φόβο του ότι «θα παραλάβει χάος όχι μόνο στην οικονομία αλλά και στα εθνικά θέματα». Κατηγόρησε τον πρωθυπουργό ότι «διαχειρίζεται τη διακυβέρνηση σαν ανώνυμη εταιρία και ασκεί ΙΧ εξωτερική πολιτική». Ο κ. Τσίπρας κατηγόρησε τον πρωθυπουργό ότι «αλλάζει το πάγιο δόγμα της εξωτερικής πολιτικής της χώρας και μετατρέπει την χώρα μέρος της αστάθειας στην περιοχή και σε πρόθυμο αποδέκτη εντολών» και πρόσθεσε: « Όλα γίνονται καθώς ο κ. Μητσοτάκης έχει πλήρη επίγνωση ότι τελειώνει ο χρόνος του και έχει κατανοήσει ότι δεν θα είναι ξανά πρωθυπουργός και το μόνο που τον ενδιαφέρει είναι να αποκτήσει την εύνοια άλλων δυνάμεων μήπως προχωρήσει την καριέρα του σε άλλο πόστο έξω από την χώρα. Με το καλό του λέμε εμείς, αρκεί να αφήσει την χώρα να κυβερνηθεί με βάση τις ανάγκες της κοινωνίας και με μία πολιτική που θα εκφράζει τα εθνικά μας συμφέροντα».

Εκπροσωπώ έναν άλλο ΣΥΡΙΖΑ

Ο κ. Τσίπρας ξεκίνησε την ομιλία του λέγοντας ότι πλέον «εκπροσωπώ ένα ΣΥΡΙΖΑ που μετά τις 15 Μάη είναι πιο δυνατός, πιο μαζικός, πιο αποφασισμένος από ποτέ. Ένα ΣΥΡΙΖΑ των 170.000 μελών. Ένα ΣΥΡΙΖΑ των 110.000 νέων μελών. Έναν άλλο ΣΥΡΙΖΑ» και πρόσθεσε ότι η Λέσβος είναι ο πρώτος σταθμός των περιοδειών του μετά τις εσωκομματικές διαδικασίες «γιατί οι πολίτες της Λέσβου ανταποκρίθηκαν με ενθουσιασμό στη μεγάλη αυτή προσπάθεια να απλωθεί το κόμμα μας παντού και πενταπλασίασε τις δυνάμεις του ΣΥΡΙΖΑ».

Επιτέθηκε στον πρωθυπουργό κάνοντας λόγο για «καθεστώς Μητσοτάκη που ευθύνεται για το δράμα χιλιάδων και χιλιάδων νοικοκυριών» και εξήγησε: «Και δεν είμαι καθόλου υπερβολικός όταν χρησιμοποιώ τον όρο καθεστώς. Πρόκειται για ένα καθεστώς που μοιράζει αφειδώς δημόσιο χρήμα στους έχοντες και κοροϊδία στους μη έχοντες. Για ένα καθεστώς που για να ελέγξει την ενημέρωση μοιράζει αφειδώς δημόσιο χρήμα σε ΜΜΕ με λίστες Πέτσα και με μόνο κριτήριο τη στήριξη του Μητσοτάκη και την αποδόμηση του Τσίπρα. Ένα καθεστώς που διώκει και παρακολουθεί δημοσιογράφους που δε συμμορφώνονται με τις υποδείξεις. ¨Ένα καθεστώς που σπατάλησε 7 δισ. σε απευθείας αναθέσεις και κλειστούς διαγωνισμούς. ¨Ένα καθεστώς που έχει υποβιβάσει τη χώρα μας στην 108η θέση στην ελευθερία του τύπου, τελευταία στην ΕΕ και δίπλα από αφρικανικές χώρες».

Δεν πάει άλλο

Ο κ. Τσίπρας ζήτησε εκλογές και εξέφρασε την βεβαιότητα ότι ο ΣΥΡΙΖΑ θα κερδίσει. Ανέφερε χαρακτηριστικά: «Δεν πάει άλλο. Η κυβέρνηση Μητσοτάκη πρέπει να φύγει. Και για να φύγει πρέπει να γίνουν εκλογές. Το συντομότερο. Και τις εκλογές πρέπει να τις κερδίσει ο ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ. Όχι με μια ψήφο αλλά με διαφορά. Καθαρά . Όσο πιο καθαρά τόσο μεγαλύτερη η δύναμη της επόμενης προοδευτικής κυβέρνησης να στηρίξει ξανά τη κοινωνία στα πόδια της. Είναι βέβαιος ότι θα νικήσουμε!».

Πρωταθλητές της ακρίβειας

Ο κ. Τσίπρας αφού ανέφερε ότι τον Μάιο που μας πέρασε, οι τιμές στο ρεύμα στη χώρα μας ήταν κατά 60,9% ακριβότερες σε σχέση με τις αντίστοιχες τον Μάιο πέρυσι, ενώ σε όλες τις άλλες χώρες της ευρωζώνης, κατά μέσο όρο, οι αυξήσεις ήταν στο 39,2%, ρώτησε: «Αλήθεια ποιος ευθύνεται για αυτό; Δεν ευθύνονται αυτοί που κυβερνάνε; Οι εξωγήινοι ευθύνονται;». Ακολούθως πρόσθεσε:

«Να λοιπόν ποιος φταίει που είμαστε πρωταθλητές της ακρίβειας. Να ποιος φταίει για το αίσχος της ρήτρας αναπροσαρμογής. Να ποιος φταίει που κάθε μέρα δίνονται 1200 εντολές ρευματοκοπής για εκατοντάδες οικογένειες κάθε μέρα, ενώ ο κύριος Στάσσης, ο διοικητής της ΔΕΗ έχει μεροκάματα 1000 ευρώ τη μέρα. Να ποιος φταίει που έκανε τη βίαιη απολιγνιτοποίηση. Να ποιος φταίει που γέμισε το Δημόσιο με χρυσοπληρωμένα γαλάζια golden boys. Να ποιος φταίει που έκανε την πανδημία ευκαιρία για ληστεία δισεκατομμυρίων με απευθείας αναθέσεις και κλειστούς διαγωνισμούς. Φταίει η κυβέρνηση Μητσοτάκη για όσα ζούμε τον τελευταίο καιρό. Η ευθύνη έχει το ονοματεπώνυμο της κυβέρνησης Μητσοτάκη, της χειρότερης κυβέρνησης στην πιο δύσκολη στιγμή».

Εξαπάτησε τη μεσαία τάξη και τους συνταξιούχους

Κατηγόρησε ακόμη την κυβέρνηση ότι «προεκλογικά να εξαπατήσουν τη μεσαία τάξη και τους συνταξιούχους. Μας μίλησαν για καλύτερες δουλειές και μας βύθισαν στην εργασιακή ζούγκλα και την ανασφάλεια. Δεσμεύτηκαν προεκλογικά για αύξηση στο βασικό μισθό διπλάσια από το ρυθμό της ανάπτυξης. Και ξέχασαν για τρία χρόνια τη δέσμευσή τους. Για να έρθουν τώρα, με την ακρίβεια να κατατρώει τα εισοδήματα, ιδιαίτερα των πιο ευάλωτων, να δώσουν αύξηση 10%. Όταν ο πληθωρισμός τρέχει με 11%».

Εκτεταμένη αναφορά έκανε και στο θέμα των λογαριασμών του ρεύματος σε σχέση και με τις τελευταίες εξελίξεις στο δικαστικό πεδίο. Ανέφερε συγκεκριμένα: «Την ίδια στιγμή όμως που καταδικάζουν χιλιάδες συνταξιούχους, που λεηλατούν νοικοκυριά και επιχειρήσεις με τους λογαριασμούς, φροντίζουν να εξασφαλίζουν τεράστια κέρδη για τους παραγωγούς ενέργειας εις βάρος του απροστάτευτου καταναλωτή. Μας λένε δεν υπάρχουν λεφτόδεντρα ενώ ποτίζουν τα κλεφτόδεντρα της αισχροκέρδειας. Πέρασαν μήνες και μήνες μέχρι ο κ. Μητσοτάκης να παραδεχτεί ότι υπάρχουν υπερκέρδη και να εξαγγείλει ότι θα τα φορολογήσει. Και αν δεν ήταν ο ΣΥΡΙΖΑ, δεν θα το παραδεχότανε ποτέ. Ύστερα τα υπερκέρδη έγιναν με δημιουργική λογιστική απλά κέρδη. Τα 1,5 δισ. έγιναν 500 εκατ. Και όπως πάμε αναμένεται σε λίγο να γίνουν… ζημιές και να χρωστάμε και από πάνω στους βαρόνους της ενέργειας. Βγήκε όμως σήμερα μια δικαστική απόφαση κόλαφος για τη κυβέρνηση σε σχέση με τη ρήτρα αναπροσαρμογής. Πέρασαν τα προσωρινά μέτρα στην συλλογική αγωγή των καταναλωτικών οργανώσεων. Και βγήκε απόφαση μη ρευματοκοπής για τα ευάλωτα μόνο νοικοκυριά μέχρι τη συζήτηση της αγωγής των καταναλωτικών οργανώσεων εναντίον της νομιμότητας της ρήτρας στις 6/7».

Ο κ. Μητσοτάκης αυγατίζει το χρέος της ΝΔ

Αφού θύμισε ότι αυτή ήταν η πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ πρόσθεσε ότι εκείνοι που κατηγορούσαν τους πολίτες που δεν μπορούν να πληρώσουν τους λογαριασμούς του για «μπαταχτσήδες και μας απειλούσαν από τις τηλεοράσεις με ύφος βαρύμαγκα ότι ο τζάμπας πέθανε, αποδείχθηκε ότι χρωστάνε τελικά 380 εκατ. στις τράπεζες δανεικά και αγύριστα. Και κάθε χρόνος που περνάει ο κος Μητσοτάκης αυγατίζει το χρέος της ΝΔ και το φορτώνει στις πλάτες του Έλληνα φορολογούμενου».

Γενικεύοντας ανέφερε: «Έχουνε πέσει σαν τις ακρίδες στο Δημόσιο πλούτο. Και αδιαφορούνε αν χρωστάνε και που χρωστάνε. Μόνο να εξυπηρετούν συμφέροντα. Ακολουθούνε τις ίδιες και απαράλλακτες τις συνταγές που οδήγησαν τη χώρα στη χρεοκοπία.

Για αυτό και σε μια συνέντευξή μου εχθές, είπα ότι δεν έχω καμία αμφιβολία για το αν θα κερδίσουμε τις εκλογές. Αλλά ανησυχώ για το τι θα βρούμε ξανά μπροστά μας. Για το τι θα παραλάβουμε. Γιατί φοβάμαι ότι αυτή τη φορά δε θα παραλάβουμε μόνο χάος στα δημόσια οικονομικά».

Ο κ. Μητσοτάκης ασκεί ΙΧ εξωτερική πολιτική

Επίθεση όμως εξαπέλυσε και για τα εθνικά θέματα κατηγορώντας τον πρωθυπουργό ότι «διαχειρίζεται τη διακυβέρνηση σαν ανώνυμη εταιρία και τώρα τελευταία διαχειρίζεται και τα εθνικά μας θέματα, την εξωτερική μας πολιτική, σαν μονοπρόσωπη ΕΠΕ. Ασκεί ΙΧ εξωτερική πολιτική, που μας βάζει όλο και πιο βαθιά σε κινδύνους. Αποφασίζει, διατάζει και μαθαίνουμε όλοι από τρίτους κρίσιμες αποφάσεις, που μας εμπλέκουν όλο και πιο βαθιά στον πόλεμο της Ουκρανίας. Ακούσαμε προχθές από τον Γερμανό Καγκελάριο ότι ο κος Μητσοτάκης αποφάσισε από μόνος του να δώσει η Ελλάδα κρυφά και άλλα βαριά οπλικά συστήματα, ακόμη και τεθωρακισμένα στην Ουκρανία. Πριν δυο μήνες ταξίδεψε στην Τουρκία για να συναντηθεί με τον Ερντογάν, χωρίς τον υπουργό Εξωτερικών του. Και πανηγύριζε ότι εξασφάλισε ένα ήρεμο καλοκαίρι. Και ξεκίνησε να πάει στην Αμερική, υπογράφοντας πιο πριν μια πρωτόγνωρη συμφωνία για τις στρατιωτικές βάσεις, αφού έγινε ο πρώτος και ο μόνος πρωθυπουργός στην Ελληνική ιστορία που τις παραχώρησε επ αόριστον». Υποστήριξε ακόμη ότι «η Ελλάδα στέλνει τεθωρακισμένα στην Ουκρανία, απομακρύνοντάς τα από τα νησιά. Και κανείς δε ξέρει πότε θα αντικατασταθούν. Γίνεται πιόνι στη γεωπολιτική σκακιέρα, άλλων δυνάμεων. Η Τουρκία αναβαθμίζεται. Και ο κος Μητσοτάκης ασκεί ΙΧ εξωτερική πολιτική».

Γενικεύοντας κατηγόρησε τον πρωθυπουργό ότι «αλλάζει, αντιστρέφει, το δόγμα της εξωτερικής μας πολιτικής που ακολούθησαν όλες οι κυβερνήσεις της μεταπολίτευσης. Από τον Κωνσταντίνο Καραμανλή και τον Ανδρέα Παπανδρέου, μέχρι τον Σημίτη ακόμη και τον Κώστα Καραμανλή, που χθες με ομιλία του περιέγραψε αυτή την ενιαία εθνική πολιτική. Που ο κος Μητσοτάκης μετέτρεψε εν μια νυκτί, χωρίς να συμβουλευτεί κανένα. Και από το δόγμα του πυλώνα σταθερότητας και ασφάλειας μετατρέπει τη πατρίδα μας σε μέρος της αστάθειας στην περιοχή. Από γέφυρα λαών και χωρών προγεφύρωμα της Δύσης. Από μέτοχο της ειρήνης συμμέτοχο του πολέμου. Και από σταθερό σύμμαχο, που διαπραγματεύεται όμως με τους συμμάχους του με κριτήριο τα εθνικά του συμφέροντα, πρόθυμο αποδέκτη εντολών. Αν όλα αυτά δεν εγκυμονούν σοβαρούς κινδύνους, τότε οι λέξεις έχουν χάσει τη σοβαρότητά τους».

Follow the money στην διαχείριση του προσφυγικού

Αναφέρθηκε στο προσφυγικό λέγοντας ότι η επίσκεψή του συνδυάστηκε με την επίσκεψη του υπουργού που έγινε απρογραμμάτιστα «για να μοιράσει υποσχέσεις για παροχές εκατομμυρίων ευρώ από την κυβέρνηση Μητσοτάκη». Ακολούθως κατηγόρησε τη κυβέρνηση για κατασπατάληση πόρων και εξήγησε: «Για την ανακούφιση των πολιτών από τη δυσβάσταχτη ακρίβεια «δεν υπάρχουν λεφτόδεντρα», αλλά στο προσφυγικό τα κλεφτόδεντρα ανθίζουν. Eδώ και 2,5 χρόνια:

153 εκατομμύρια για νέα ΚΥΤ σε Λέσβο, Χίο.

120 εκατομμύρια για νέα ΚΥΤ σε Σάμο, Λέρο, Κω.

456 εκατομμύρια για 4 χρόνια για παροχή υπηρεσιών διαχείρισης εγκαταστάσεων.

6 εκατομμύρια στην εταιρία Planet ΑΕ για παροχή συμβουλών.

75.000 ευρώ τον μήνα για φύλαξη 3 περιφερειακών γραφείων ασύλου, όταν επί υπουργίας Γιάννη Μουζάλα το κόστος ήταν 8.000 ευρώ.

60.000 ευρώ απευθείας ανάθεση για καμπάνια ενημέρωσης στο Αφγανιστάν των Ταλιμπάν. Σε εταιρία που συστάθηκε ταυτόχρονα με το υπουργείο του κ. Μηταράκη.

4000 άτομα-φαντάσματα εμφανίζονταν να σιτίζονται κανονικά στη Μόρια πριν καεί το ΚΥΤ και διά μαγείας «εξαφανίστηκαν» μόλις κάηκε η Μόρια και έγινε καταμέτρηση στο νέο ΚΥΤ του Καρά Τεπέ». Στην ερώτηση «πώς εξηγούνται αυτά απάντησε: Να πώς εξηγείται. Αναζητήστε το χρήμα! Αυτός είναι ο κανόνας υπ' αριθμόν ένα για όσα κάνει η κυβέρνηση Μητσοτάκη».

Σημείωσε ακόμη ότι «δε μας περιποιεί τιμή ως χώρα, να διερευνάται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για παραβιάσεις των διεθνών κανόνων και παρανομίες, σε συνεργασία με τη Frontex, της οποίας ο επικεφαλής παραιτήθηκε πρόσφατα υπό το βάρος καταγγελιών για παράνομα pushbacks στο Αιγαίο». Έκανε αναφορά και στην «σημαντική αύξηση των τιμών των ακτοπλοϊκών και αεροπορικών εισιτηρίων που αποτελεί αποτρεπτικό παράγοντα προσέλκυσης επισκεπτών στο νησί εν όψει θερινής περιόδου και δημιουργεί συνθήκες στασιμότητας της τουριστικής ανάπτυξης της Λέσβου. Ενδεικτικά - μια τετραμελής οικογένεια με Ι.Χ. χρειάζεται 620 ευρώ για εισιτήρια μετ' επιστροφής στην οικονομική θέση (κατάστρωμα) από Πειραιά».

Οικονόμου : Ο κ. Τσίπρας δεν μπορεί να αποφύγει τη σύγκριση με τα τραγικά πεπραγμένα του

Ο κ. Τσίπρας, στην περίοδο της πρωθυπουργίας του, διαχειρίστηκε το μεταναστευτικό ζήτημα καταστροφικά. Δέσμιος αφελών ιδεοληψιών, προέβη σε μια σειρά ολέθριων πειραματισμών σε βάρος τόσο των τοπικών κοινωνιών όσο και των μεταναστών», απάντησε ο Γιάννης Οικονόμου στην ομιλία σήμερα του αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης.

«Σήμερα είδε από κοντά το έργο της κυβέρνησης στη μείωση και διαχείριση των ροών, την οργάνωση των καταυλισμών, τη μέριμνα για τα ασυνόδευτα παιδιά και την αποσυμφόρηση της ακριτικής Ελλάδας. Μια πολιτική που βασίζεται σε υποδομές που γίνονται με διεθνείς διαγωνισμούς και όχι απευθείας αναθέσεις όπως προέβλεπαν οι διατάξεις που η κυβέρνησή του είχε θεσμοθετήσει», συνέχισε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος .

Και πρόσθεσε: «Ο κ. Τσίπρας δεν μπορεί να αποφύγει τη σύγκριση με τα τραγικά πεπραγμένα του. Όφειλε τουλάχιστον να ζητήσει ένα συγγνώμη από τους κατοίκους της Λέσβου».





