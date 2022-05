Πολιτική

Συνέδριο ΠΑΣΟΚ - Ανδρουλάκης: Εκπτώσεις στις αξίες μας δεν θα γίνουν

Τι ανέφερε στην ομιλία του για συνεργασία με τον ΣΥΡΙΖΑ και "επιστροφές" μελών, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ στο συνέδριο του κόμματος.

Tην αισιοδοξία για τη νίκη του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής στις επόμενες εκλογές όποτε κι αν τις αποφασίσει ο κ. Μητσοτάκης, εξέφρασε ο Νίκος Ανδρουλάκης, στη δευτερολογία του μετά το μεσημέρι, με την οποία συνόψισε τις τριήμερες εργασίες του 3ου Συνεδρίου του κόμματος. «Η προσπάθεια μας δεν κοιτάζει το ταβάνι των δημοσκοπήσεων», υπογράμμισε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ εκθειάζοντας το καλό κλίμα ενότητας και σύμπνοιας που καταγράφηκε.

«Δεν πρέπει αυτό που έγινε τρείς μέρες εδώ να είναι η ηχώ του δωματίου. Πρέπει να γίνει η φωνή της κοινωνίας. Να δείξουμε ότι αλλάζουμε», πρόσθεσε ο Νίκος Ανδρουλάκης. Μίλησε για μια νέα εποχή ενότητας - πολιτικής αυτονομίας και ανανέωσης, όπως έχει δεσμευθεί.

«Είμαστε απέναντι σ΄ αυτούς που προτείνουν προοδευτικά μέτωπα κι είπαν πώς κέρδισαν τη κυβέρνηση κι όχι την εξουσία», ανέφερε ο κ. Ανδρουλάκης απορρίπτοντας τη συμπόρευση με τον ΣΥΡΙΖΑ. «Είμαστε απέναντι σ΄ όσους προτείνουν Μέτωπο Λογικής όμως συνεχίζουν να στηρίζουν το ρουσφέτι και την αναξιοκρατία», είπε κλείνοντας την πόρτα σε φλέρτ της κυβέρνησης ενώ επεσήμανε ότι «το μόνο σταθερό μέτωπο της παράταξης είναι κατά της κάθε μορφής συντήρησης. Εδώ είναι ο προοδευτικός λόγος».

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ κάλεσε «όσους από λανθασμένες συμπεριφορές απομακρύνθηκαν να επανέλθουν, για να χτίσουμε μαζί την επόμενη μέρα της παράταξης» και έκλεισε όμως την πόρτα του ΠΑΣΟΚ- ΚΙΝΑΛ «σ΄ όσους το εγκατέλειψαν για μια καρέκλα εξουσίας» λέγοντας: «Δεν έχουν καμία θέση ανάμεσά μας. Εκπτώσεις στις αξίες μας δεν θα γίνουν».

Ο Νίκος Ανδρουλάκης υποστήριξε οτι είναι απόλυτη η καταδίκη της παραβίασης της διεθνούς νομιμότητας και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων με την ρωσική εισβολή στην Ουκρανία ενώ ανέφερε ότι η Σοσιαλδημοκρατία πιστεύει στην Ευρώπη του Ουμανισμού και όχι σε μια Ευρώπη φρούριο συντήρησης και προκεχωρημένο φυλάκιο της Δύσης.

