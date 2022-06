Οικονομία

Έλον Μασκ: Το προαίσθημα για την οικονομία και η απόφαση που πήρε

H νέα προειδοποίηση του μεγιστάνα της τεχνολογίας για την παγκόσμια οικονομία.

Ο επικεφαλής της Tesla Ίλον Μασκ δήλωσε πως η εν λόγω εταιρεία ηλεκτρικών οχημάτων χρειάζεται «να κάνει μείωση του προσωπικού της γύρω στο 10%», σύμφωνα με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που εστάλη χθες, Πέμπτη, σε στελέχη και το οποίο είδε το Ρόιτερς.

Στο email με τίτλο «παύση όλων των προσλήψεων παγκοσμίως», ο Μασκ αναφέρει: «Έχω σούπερ κακό προαίσθημα για την οικονομία».

Η Tesla δεν ήταν άμεσα διαθέσιμη για σχόλια.

Την Τρίτη, ο Μασκ ζήτησε από το προσωπικό να επιστρέψει στους χώρους εργασίας ή να παραιτηθεί από την εταιρεία, ένα αίτημα στο οποίο υπήρξαν ήδη αντιδράσεις στη Γερμανία, όπου η εταιρεία έχει ένα νέο εργοστάσιο.

«Όλοι στην Tesla καλούνται να περνούν κατ' ελάχιστον 40 ώρες την εβδομάδα στο γραφείο», έγραφε ο Μασκ σ' εκείνο το email.

«Αν δεν εμφανισθείτε, θα θεωρήσουμε ότι έχετε παραιτηθεί».

Χθες, Πέμπτη, ο Μασκ καβγάδισε επίσης στο Twitter με τον αυστραλό μεγιστάνα της τεχνολογίας και συνιδρυτή της Atlassian Plc Σκοτ Φάρκιουαρ, ο οποίος περιγέλασε την οδηγία του Μασκ με σειρά μηνυμάτων του στο Twitter, λέγοντας ότι είναι «κάτι βγαλμένο από τα χρόνια του 1950».

Ο Μασκ έγραψε στο Twitter: «οι υφέσεις έχουν μια ζωτικής σημασίας λειτουργία καθαρισμού», απαντώντας σε μήνυμα του Φάρκιουαρ, ο οποίος ενθάρρυνε τους εργαζομένους της Tesla να ψάξουν για θέσεις εργασίας εξ αποστάσεως στην εταιρεία του.

Στα τέλη Μαΐου, όταν ερωτήθηκε από ένα χρήστη του Twitter, αν η οικονομία πλησιάζει σε ύφεση, ο Μασκ είπε, «Ναι, αλλά αυτό είναι στην πραγματικότητα κάτι καλό. Έβρεχε χρήματα σε ανόητους για υπερβολικά πολύ καιρό. Πρέπει να υπάρξουν κάποιες χρεοκοπίες».

