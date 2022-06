Κοινωνία

Άνδρας με ρόπαλο εισέβαλε στο κτήριο της ΕΡΤ (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι συνέβη με την εισβολή του άνδρα και ποιες είναι οι τελευταίες πληροφορίες σχετικά με το περιστατικό.

Συναγερμός σήμανε στην Αγία Παρασκευή, όταν άγνωστος άνδρας εισέβαλε στο κτήριο της ΕΡΤ το μεσημέρι της Παρασκευής.

O άνδρας που "μπούκαρε" με ένα κόκκινο όχημα στο προαύλιο της ΕΡΤ, σπάζοντας την προστατευτική μπάρα, συνελήφθη από τις αρχές και σύμφωνα με πληροφορίες είναι συμβασιούχος της ΕΡΤ.

Η ανακοίνωση της ΕΡΤ:

«Αίσιο τέλος είχε ένα ατυχές περιστατικό που συνέβη το μεσημέρι στο Ραδιομέγαρο της Αγίας Παρασκευής όταν εξωτερικός συνεργάτης της ΕΡΤ εισέβαλε στο κτίριο κρατώντας ένα ρόπαλο, έχοντας προηγουμένως προσκρούσει με το αυτοκίνητό του στην μπάρα που υπάρχει περίπου 50 από την κεντρική πύλη. Η ασφάλεια της ΕΡΤ αντελήφθη αμέσως ότι ο νεαρός δεν λειτουργούσε με πλήρη συνείδηση των πράξεων του και ύστερα από λίγα λεπτά τον ακινητοποίησε, έχοντας καλέσει ήδη την αστυνομία η οποία τον οδήγησε στο αστυνομικό τμήμα της Αγίας Παρασκευής. Η Ασφάλεια της ΕΡΤ κλήθηκε να καταθέσει τα ακριβή περιστατικά, ενώ είναι αυτονόητο ότι η Δημόσια Ραδιοτηλεόραση δεν επιθυμεί να δοθεί συνέχεια στο ατυχές αυτό περιστατικό».





Ειδήσεις σήμερα: