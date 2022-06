Αθλητικά

“Sextape” Βαλμπουενά: Ο Μπενζεμά απέσυρε την έφεση

"Τίτλοι τέλους" στην δικαστική διαμάχη μεταξύ των Ματιέ Βαλμπουένα και Καρίμ Μπενζεμά.



«Τίτλοι τέλους» έπεσαν στην υπόθεση "sextape", καθώς ο Καρίμ Μπενζεμά, «εξαντλημένος» από τη διαδικασία, απέσυρε την έφεσή του, η οποία είχε οριστεί να εκδικαστεί στις 30 Ιουνίου-1 Ιουλίου στο 9ο τμήμα του Εφετείου των Βερσαλλιών, όπως γνωστοποίησε σήμερα ο δικηγόρος του Γάλλου στράικερ στην εφημερίδα "L'Equipe".

«Αυτή η απόσυρση επικυρώνει μια απόφαση καταδίκης και προφανώς ενοχής. Είναι μια δικαστική αλήθεια. Αλλά δεν είναι η πραγματικότητα» σχολίασε στην εφημερίδα ο δικηγόρος του άσου της Ρεάλ Μαδρίτης, ο οποίος είχε καταδικαστεί πρωτόδικα, τον Νοέμβριο του 2021, σε ποινή φυλάκισης ενός έτους με αναστολή και πρόστιμο 75.000 ευρώ, για συνέργεια σε απόπειρα εκβιασμού κατά του πρώην συμπαίκτη του στην εθνική Γαλλίας και νυν παίκτη του Ολυμπιακού, Ματιέ Βαλμπουενά.

Ο 34χρονος φορ ήταν ο μόνος από τους πέντε καταδικασθέντες για απόπειρα εκβιασμού ή συνέργεια που άσκησε έφεση κατά της τιμωρίας του.

