Κρήτη: Σεισμός στο Αρκαλοχώρι

Νέα σεισμική δόνηση ταρακούνησε το Αρκαλχώρι. Το μέγεθος και το επίκεντρο του σεισμού.



Σεισμική δόνηση 4 Ρίχτερ σημειώθηκε λίγα λεπτά μετά τις 12 το μεσημέρι του Σαββάτου με επίκεντρο 7 χιλιόμετρα ανατολικά του Αρκαλοχωρίου, στην Κρήτη.

Ο σεισμός, σύμφωνα με το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο, είχε εστιακό βάθος 13,1 χιλιόμετρα και έγινε ιδιαίτερα αισθητός σε ένα μεγάλο τμήμα της Ανατολικής Κρήτης.

Μέχρι στιγμής δεν έχουν υπάρξει πληροφορίες για καταστροφές.

