Χάρι – Μέγκαν: Βασιλικά χρόνια πολλά στη Λίλιμπετ – Νταϊάνα

Τα πρώτα της γενέθλια γιορτάζει σήμερα η μικρή κόρη του Χάρι και της Μέγκαν με τη βασιλική οικογένεια να της εύχεται δημόσια χρόνια πολλά.

Τα μέλη της βασιλικής οικογένειας, που γιορτάζει τα 70 χρόνια βασιλείας της Ελισάβετ, ευχήθηκαν σήμερα χρόνια πολλά στην κόρη του Χάρι και της Μέγκαν, καθώς έχει τα πρώτα της γενέθλια.

Η Ελισάβετ φέρεται να γνώρισε για πρώτη φορά την δισέγγονή της αυτές τις μέρες, που ο Δούκας και η Δούκισσα του Σάσεξ βρίσκονται στο Λονδίνο για τους εορτασμούς του Πλατινένιου Ιωβηλαίου. Σύμφωνα με τα βρετανικά Μέσα, η οικογένεια είχε ιδιωτική επίσκεψη στη Βασίλισσα στο Γουίνδσορ.

Το κορίτσι που γεννήθηκε πριν από ένα χρόνο, σαν σήμερα, στην Καλιφόρνια, φέρει το χαϊδευτικό όνομα της Ελισάβετ (Λίλιμπετ) και το όνομα της γιαγιάς της, Πριγκίπισσας Νταϊάνα.

Μέχρι τώρα, ο Χάρι και η Μέγκαν δεν έχουν κάνει καμία δημόσια εμφάνιση με τα παιδιά τους, των οποίων έχουν μοιραστεί λίγες φωτογραφίες.

Η βασιλική οικογένεια, πάντως, ευχήθηκε σύσσωμη στο κοριτσάκι, του οποίου οι γονείς αρνήθηκαν το στέμμα.

«Εύχομαι στη Λίλιμπετ ευτυχισμένα πρώτα γενέθλια», ήταν το τουίτ που εστάλη από το λογαριασμό της Βασίλισσας Ελισάβετ.

??Wishing Lilibet a very Happy 1st Birthday! — The Royal Family (@RoyalFamily) June 4, 2022

«Ευχόμαστε χαρούμενα γενέθλια στην Λίλιμπετ, που σήμερα γίνεται ενός», έγραψαν ο Γουίλιαμ και η Κέιτ, όπως και ο παππούς της μικρής, Πρίγκιπας Κάρολος με την Καμίλα Πάρκερ.

Wishing a very happy birthday to Lilibet, turning one today! ?? — The Duke and Duchess of Cambridge (@KensingtonRoyal) June 4, 2022

Wishing Lilibet a very happy 1st birthday today! ?? — The Prince of Wales and The Duchess of Cornwall (@ClarenceHouse) June 4, 2022

