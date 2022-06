Κοινωνία

Δικηγόρος γυναίκας “αράχνης”: Ο γυμναστής έστειλε πορνογραφικό υλικό μαζί με το σημείωμα αυτοκτονίας

Τι υποστηρίζει η γυναίκα που κατηγορείται από τον γυμναστή ότι τον έκλεψε, στο σημείωμα της αυτοκτονίας του. Ο δικηγόρος της στον ΑΝΤ1.

Για εκδικητική στάση του αυτόχειρα γυμναστή απέναντι στην εντολέα του, την οποία κατηγορεί στο σημείωμα της αυτοκτονίας του ότι τον έκλεψε, έκανε λόγο ο δικηγόρος της Κωνσταντίνος Κολτσής, μιλώντας στον ΑΝΤ1 και την εκπομπή «Πρωινοί Τύποι».

Όπως είπε ο δικηγόρος, ο γυμναστής τις μέρες που προηγήθηκαν της αυτοκτονίας του της έστελνε μηνύματα απειλώντας την ότι «θα την καταστρέψει». Εκεί αποδίδει η ίδια και το γεγονός ότι, την αναφέρει στο τελευταίο του σημείωμα.

«Την κατηγόρησε για να την εκδικηθεί», είπε ο δικηγόρος, ο οποίος ισχυρίστηκε ότι, μαζί με το email της αυτοκτονίας του, ο γυμναστής έστειλε και πορνογραφικό υλικό, από συνευρέσεις με την εντολέα του, σε πολλούς αποδέκτες, μεταξύ των οποίων και το σχολείο της κόρης της.

«Η εντολέας μου αρνείται ότι είχε τους κωδικούς πρόσβασης στην πλατφόρμα του κρυπτονομίσματα», είπε ο νομικός.

Ο συνδικαλιστής αστυνομικός, Σ.Μπαλάσκας, επιβεβαίωσε, μιλώντας στην ίδια εκπομπή ότι, «το e-mail εστάλη από το δικό του ΙΡ, τα δικά του μέσα και με τα δικά του στοιχεία. Μέσα στο e-mail καταδεικνύονται εγκληματικές ενέργειες. Λέει ότι δεν τον ενδιέφεραν τα χρήματα από το bitcoin, αλλά η προσωπική του σχέση», είπε και συμπλήρωσε πως, «σαφώς είναι προσωπική υπόθεση, αλλά εμπλέκει και άλλους».

