Κικίλιας: ενίσχυση του εγχώριου τουρισμού και στήριξη πληγέντων προορισμών

Άρθρο του Υπουργού Τουρισμού για τη σεζόν, τα προγράμματα που «τρέχουν» για τους πιο ευάλωτους και την αύξηση στην πληρότητα.

Στη δυνατότητα που δίνεται φέτος σε χιλιάδες οικονομικά αδύναμες οικογένειες να κάνουν τις διακοπές τους σε ταξιδιωτικούς προορισμούς όλης της χώρας αναφέρθηκε ο υπουργός Τουρισμού Βασίλης Κικίλιας, σε άρθρο του στην εφημερίδα «Παρόν της Κυριακής».

Ο υπουργός επεσήμανε ότι η κυβέρνηση θα διαθέσει φέτος συνολικά 70 εκατομμύρια ευρώ, προκειμένου να μπορέσουν να κάνουν διακοπές ακόμα και οι πιο ευάλωτοι, να ενισχυθεί περαιτέρω ο εγχώριος τουρισμός και να στηριχθούν τουριστικά περιοχές που έχουν πληγεί, όπως η Βόρεια Εύβοια και η Σάμος.

«Στις αρχές της άνοιξης συζήτησα το θέμα του κοινωνικού τουρισμού με τον Πρωθυπουργό και ο Κυριάκος Μητσοτάκης ενέκρινε μια σημαντική αύξηση στο αντίστοιχο κονδύλι του υπουργείου. Αυτά τα τρία χρόνια διακυβέρνησης αποδεικνύουμε στην πράξη ότι είμαστε δίπλα στους ευάλωτους, σε αυτούς που δεν έχουν, που δεν μπορούν» τόνισε ο κ. Κικίλιας, υπογραμμίζοντας ότι το υπουργείο Τουρισμού, στον σχεδιασμό που υλοποιεί για την αναβάθμιση του τουριστικού προϊόντος και την προσέλκυση ταξιδιωτών, δεν θα μπορούσε να μη συμπεριλάβει παρεμβάσεις για τους Έλληνες πολίτες που δικαιούνται να πάρουν μια ανάσα από τις δυσκολίες και να απολαύσουν, πρώτα απ' όλα αυτοί, τις μοναδικές ομορφιές της χώρας τους.

Το πρόγραμμα του υπουργείου Τουρισμού «Τουρισμός για όλους» απευθύνεται σε 200.000 δικαιούχους οι οποίοι με μια πολύ απλή διαδικασία, χωρίς γραφειοκρατικές αγκυλώσεις, θα παραλάβουν μια άυλη ψηφιακή κάρτα, την οποία θα μπορούν να τη χρησιμοποιήσουν παντού στις καλοκαιρινές διακοπές τους (ακτοπλοϊκά εισιτήρια, διαμονή, καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος). Η πλατφόρμα θα ανοίξει εντός του Ιουνίου.

Ακολουθεί το άρθρο του υπουργού Τουρισμού, Βασίλη Κικίλια.

«Φέτος, στη χώρα μας και παγκοσμίως διανύουμε το τρίτο καλοκαίρι σε συνθήκες πανδημίας, ωστόσο η υψηλή εμβολιαστική κάλυψη αλλά και η επικρατούσα παραλλαγή του ιού που προκαλεί πιο ήπια νόσηση, διαμορφώνουν εντελώς διαφορετικές συνθήκες όσον αφορά την κινητικότητα συγκριτικά με τα προηγούμενα καλοκαίρια. Ταυτόχρονα, έχουμε ένα πόλεμο να μαίνεται στην καρδιά της Ευρώπης, πληθωριστικές τάσεις και ενεργειακή κρίση.

Σε ένα τόσο ευμετάβλητο περιβάλλον, στο υπουργείο Τουρισμού υλοποιούμε ένα πολύ προσεκτικά μελετημένο σχέδιο που καταρτίσαμε το περασμένο φθινόπωρο. Λόγω της ρευστής περιρρέουσας κατάστασης πάμε βήμα-βήμα και εβδομάδα-εβδομάδα, αξιολογώντας όλα τα δεδομένα ώστε να επιτευχθούν οι στόχοι που έχουμε βάλει για μια πολύ καλή τουριστική σεζόν, που θα επιφέρει αύξηση στο εισόδημα της μέσης ελληνικής οικογενείας και στήριξη της εθνικής οικονομίας.

Η στρατηγική μας φαίνεται ότι αποδίδει καρπούς. Τα αποτελέσματα έχουν ήδη φανεί με τις υψηλές πληρότητες που είχαμε στα καταλύματα σε πολλές περιοχές της χώρας - ακόμα και σε όχι τόσο δημοφιλείς προορισμούς - το Πάσχα και την Πρωτομαγιά και με τις αυξημένες τουριστικές ροές που καταγράφονται από την άνοιξη, ενώ τα μηνύματα που παίρνουμε για τους καλοκαιρινούς και φθινοπωρινούς μήνες είναι πολύ αισιόδοξα και προμηνύουν μια πραγματικά επιτυχημένη σεζόν.

Σε αυτή την πολύ μεγάλη προσπάθεια που καταβάλλουμε για προσέλκυση ξένων ταξιδιωτών, δεν αφήσαμε πίσω τους Έλληνες. Τους συμπολίτες μας που δοκιμάστηκαν σκληρά τα τελευταία χρόνια και έχουν τόσο μεγάλη ανάγκη να κάνουν διακοπές με τις οικογένειές τους και να πάρουν μια ανάσα από τις δυσκολίες της καθημερινότητας, αλλά δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα.

Στις αρχές της άνοιξης συζήτησα αυτό το θέμα με τον πρωθυπουργό και ο Κυριάκος Μητσοτάκης ενέκρινε μια σημαντική αύξηση στο κονδύλι του υπουργείου για τον κοινωνικό τουρισμό. 'Αλλωστε, η κυβέρνησή μας αυτά τα τρία χρόνια διακυβέρνησης αποδεικνύει στην πράξη ότι είναι δίπλα στους ευάλωτους, σε αυτούς που δεν έχουν, που δεν μπορούν.

Σε αυτό το πλαίσιο, λοιπόν, προχωρήσαμε σε 4 καίριες παρεμβάσεις: Πρώτον, αυξήσαμε τον προϋπολογισμό του προγράμματός μας «Τουρισμός για Όλους» κατά 50%. Δώσαμε, δηλαδή, επιπλέον 10 εκατομμύρια ευρώ, με το συνολικό ποσό πλέον να ανέρχεται στα 30 εκατομμύρια για το 2022. Δεύτερον, μαζί την υφυπουργό Τουρισμού, Σοφία Ζαχαράκη, εξασφαλίσαμε την επέκταση του προγράμματος για τα επόμενα τρία χρόνια. Τρίτον, αυξήσαμε το ποσό που θα λάβει ο κάθε ένας από τους 200.000 δικαιούχους, στα 150 ευρώ, από τα 120 που ήταν μέχρι σήμερα. Και τέταρτον και πολύ βασικό, ανασχεδιάσαμε το πρόγραμμα ως προς τη μορφή και τη δομή του, έτσι ώστε οι δικαιούχοι να μπορούν κάνουν χρήση του προγράμματος με ένα voucher χωρίς να ταλαιπωρηθούν καθόλου με γραφειοκρατικές αγκυλώσεις.

Η ψηφιακή πλατφόρμα θα ανοίξει εντός του Ιουνίου και οι συμπολίτες μας θα μπορούν να χρησιμοποιούν την άυλη, ψηφιακή κάρτα από την πρώτη εβδομάδα του Ιουλίου μέχρι το τέλος του έτους, παντού και χωρίς περιορισμούς: Στα ακτοπλοϊκά εισιτήρια, στη διαμονή αλλά και στα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος.

Επίσης, και φέτος συνεχίζουμε το πρόγραμμα του Κοινωνικού Τουρισμού, το οποίο είναι αυξημένο κατά 5 εκατομμύρια ευρώ, ενώ έχουμε προβλέψει και ειδικό pass για τη βόρεια Εύβοια και τη Σάμο.

Επομένως, διαθέτουμε συνολικά περισσότερα από 70 εκατομμύρια ευρώ, προκειμένου να ενισχύσουμε τον εγχώριο τουρισμό και να δώσουμε τη δυνατότητα να κάνουν διακοπές οι πιο ευάλωτοι συμπολίτες μας και παράλληλα στηρίζουμε τις περιοχές που έχουν πληγεί.

Είμαστε πάντα δίπλα στον κάθε Έλληνα πολίτη που βρίσκεται σε ανάγκη, πλάι σε κάθε συμπολίτη μας που δοκιμάζεται. Και αυτό το αποδεικνύουμε και στον τουρισμό».

