Κοινωνία

Πατήσια: σκότωσε τον αδερφό του και παραδόθηκε

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η ανακοίνωση της ΕΛΑΣ για την οικογενειακή τραγωδία στα Πατήσια.

Οικογενειακή τραγωδία, σημειώθηκε στα Πατήσια, όταν 59χρονος μαχαίρωσε στον θώρακα και το λαιμό τον 69χρονο αδερφό του, και στη συνέχεια παραδόθηκε στο αστυνομικό τμήμα της περιοχής.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της ΕΛΑΣ, συνελήφθη το μεσημέρι της Κυριακής, άνδρας που παρουσιάστηκε στο Αστυνομικό Τμήμα και ομολόγησε πως σκότωσε τον αδερφό του.

Η ανακοίνωση της ΕΛΑΣ:

Συνελήφθη πριν από λίγο 59χρονος ημεδαπός ο οποίος παρουσιάστηκε στο Τ.Α. Πατησίων και ομολόγησε την ανθρωποκτονία 69χρονου ημεδαπού συγγενικού του προσώπου ο οποίος βρέθηκε θανάσιμα τραυματισμένος από αιχμηρό αντικείμενο εντός της οικείας του στην περιοχή των Πατησίων.

Ειδήσεις σήμερα:

Διασώστης του ΕΚΑΒ έπεσε θύμα κλοπής την ώρα που έσωζε άνθρωπο

Βόλος: Κυνήγι με μπαλτά σε καφετέρια για τα… “μάτια” μιας γυναίκας

Ιωάννινα: Νταλίκα κάηκε στην Εγνατία (εικόνες)