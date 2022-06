Αθλητικά

Νεϊμάρ: Η Τσέλσι ετοιμάζει πρόταση για την απόκτηση του!

Να τινάξει την μπάνκα στον αέρα, κάνοντας την μεταγραφή του καλοκαιρίου, ετοιμάζεται η ομάδα του Τοντ Μπόλι. σύμφωνα με τον γαλλικό Τύπο.

Τη μεγάλη μεταγραφική έκπληξη του καλοκαιριού θέλει να κάνει η Τσέλσι και σύμφωνα με γαλλικά ΜΜΕ ετοιμάζει πρόταση για την απόκτηση του Νεϊμάρ!

Ο Κιλιάν Μπαπέ αποφάσισε να παρατείνει την παραμονή του στην Παρί Σεν Ζερμέν, η οποία όμως σκέφεται την παραχώρηση του Βραζιλιάνου σούπερ σταρ, όπως αποκαλύπτει η γαλλική αθλητική εφημερίδα «Equipe».

Ο «Νέι» δεν έχει καθόλου καλές σχέσεις με τους φιλάθλους της πρωταθλήτριας Γαλλίας και σύμφωνα με το σχετικό ρεπορτάζ η διοίκηση είναι έτοιμη να διαπραγματευτεί την παραχώρηση του, αν δεχθεί μια ικανοποιητική οικονομικά πρόταση, ενώ στο Λονδίνο ο νέος ιδιοκτήτης της Τσέλσι, Τοντ Μπόλι, θέλει να ξεκινήσει τη σχέση του με τους φιλάθλους των «μπλε» με μια μεταγραφική «πυρηνική βόμβα».

Ο ίδιος ο Νεϊμάρ θα ήθελε να παραμείνει, αλλά η διοίκηση έχει ειδοποιήσει τον ατζέντη του πως είναι έτοιμη να συζητήσει το ενδεχόμενο μεταγραφής του.

Να σημειωθεί πως ο διεθνής άσος έχει συμβόλαιο έως το 2025, ενώ από το 2017 όπου αγωνίζεται στους Παριζιάνους έχει καταγράψει 144 συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις, με απολογισμό 100 γκολ και 60 ασίστ.

