Πολιτική

ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ: Ο Ανδρέας Σπυρόπουλος εξελέγη Γραμματέας του Κινήματος

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ποιος ειναι ο νέος Γραμματέας της Κεντρικής Πολιτικής Επιτροπής του ΠΑΣΟΚ - Κινήματος Αλλαγής.

Ο Ανδρέας Σπυρόπουλος εξελέγη νέος γραμματέας της Κεντρικής Πολιτικής Επιτροπής του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής.

Συγκεκριμένα, ο κ. Σπυρόπουλος συγκέντρωσε 281 ψήφους σε σύνολο 319, ποσοστό δηλαδή 88%.

Ακόμη, καταμετρήθηκαν 36 λευκά ψηφοδέλτια και 2 άκυρα.

Ο κ. Σπυρόπουλος αμέσως μετά, σε δήλωση του, ανέφερε «Ευχαριστώ μέσα από την καρδιά μου τον Πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής και τα μέλη της ΚΠΕ για την εμπιστοσύνη τους και την τιμή που μου έκαναν. Η παράταξη είναι μπροστά σε νέους αγώνες, που θα μας καταστήσουν πρωταγωνιστές των πολιτικών εξελίξεων. Με ένα νέο σοσιαλδημοκρατικό πρόγραμμα, που θα δίνει προοπτική σε όλες τις Ελληνίδες και όλους τους Έλληνες.»

Το βιογραφικό του Ανδρεέα Σπυρόπουλου

Ο Ανδρέας Σπυρόπουλος είναι 36 ετών και έχει σπουδάσει Μηχανολόγος-Μηχανικός στην Ξάνθη. Στο πανεπιστήμιο γνωρίστηκε άλλωστε για πρώτη φορά και με τον Νίκο Ανδρουλάκη.

Στη συνέχεια ο Ανδρεας Σπυροπουλος έκανε το μεταπτυχιακό του στο Μετσόβιο στους Ηλεκτρολόγους-Μηχανικούς και διατηρεί τεχνικό γραφείο μελετών μαζί με φίλο του.

Στα πανεπιστημιακά χρόνια ήταν γραμματέας της ΠΑΣΠ, ενώ το 2007-2008 εξελέγη πρώτος σε σταυρούς στο Κεντρικό Συμβούλιο της ΠΑΣΠ.

Το 2013, επί προεδρίας Ευάγγελου Βενιζέλου, ο Νίκος Ανδρουλάκης ήρθε πρώτος σε ψήφους στην Κεντρική Επιτροπή και δεύτερος, ο Ανδρεας Σπυροπουλος ο οποίος διατήρησε την δεύτερη θέση και το 2015, οπότε και μπήκε για πρώτη φορά στο Πολιτικό Συμβούλιο του ΠΑΣΟΚ.

Τα τελευταία χρόνια είναι ο πιο στενός συνεργάτης του Νίκου Ανδρουλάκη και μαζί έτρεξαν την καμπάνια στην εσωκομματική εκλογική διαδικασία, στην οποία ο νέος πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ εξελέγη στον β’ γύρο με ποσοστό 68%.

Ειδήσεις σήμερα:

Βόλος: Κυνήγι με μπαλτά σε καφετέρια για τα… “μάτια” μιας γυναίκας

Πατήσια: σκότωσε τον αδερφό του και παραδόθηκε

Άμφισσα: Λεωφορείο ΚΤΕΛ τυλίχθηκε στις φλόγες (βίντεο)