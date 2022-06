Κοινωνία

Πυροσβεστική: Δεκάδες φωτιές σε ένα 24ωρο

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Σε ποιες περιοχές είναι σε επιφυλακή το προσωπικό της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας. Ο χάρτης πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς για την Δευτέρα.



Συνολικά 42 πυρκαγιές εκδηλώθηκαν το τελευταίο εικοσιτετράωρο, και συγκεκριμένα από χθες, 4 Ιουνίου, στις 7 το απόγευμα έως σήμερα 5 Ιουνίου στις 7 το απόγευμα. Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, οι περισσότερες αντιμετωπίστηκαν άμεσα, στο αρχικό τους στάδιο.

Αναφορικά με την πυρκαγιά που εκδηλώθηκε χθες το μεσημέρι στην Άνω Γλυφάδα, είναι σε ύφεση χωρίς ενεργές καύσεις και στην περίμετρό της παραμένουν ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις.

Τα κατά τόπους ανακριτικά γραφεία, καθώς και Κλιμάκια της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (Δ.Α.Ε.Ε.) διερευνούν τα αίτια εκδήλωσης των πυρκαγιών.

Σε γενική επιφυλακή παραμένει το προσωπικό των Πυροσβεστικών Υπηρεσιών της Αττικής και σε μερική επιφυλακή το προσωπικό των Πυροσβεστικών Υπηρεσιών στις Περιφέρειες Πελοποννήσου, Στερεάς και Δυτικής Ελλάδας, Κεντρικής και Δυτικής Μακεδονίας, Ηπείρου και Θεσσαλίας.

Ο χάρτης πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς για την Δευτέρα 6 Ιουνίου





Ειδήσεις σήμερα:

Αδελφοκτονία στα Πατήσια: “Μου τη βάρεσε στο κεφάλι ο μεγάλος και τον έσφαξα”

Βόλος: Κυνήγι με μπαλτά σε καφετέρια για τα… “μάτια” μιας γυναίκας

Άμφισσα: Λεωφορείο ΚΤΕΛ τυλίχθηκε στις φλόγες (βίντεο)