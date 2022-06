Κόσμος

Πόλεμος στην Ουκρανία: το Ντονμπάς επισκέφθηκε ο Ζελένσκι

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο Ουκρανός πρόεδρος επισκέφθηκε στρατιώτες της χώρας του στη γραμμή του μετώπου στο Ντονμπάς. Το Κίεβο επιβεβαιώνει τον θάνατο στρατηγού των φιλορώσων.

Ο ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι ανακοίνωσε χθες Κυριακή ότι επισκέφθηκε στρατιώτες της χώρας του στη γραμμή του μετώπου στο Ντονμπάς, στο ανατολικό τμήμα της χώρας, όπου μαίνονται εχθροπραξίες με τις ρωσικές ένοπλες δυνάμεις, σύμφωνα με το μαγνητοσκοπημένο βραδινό διάγγελμά του που μεταφόρτωσαν οι υπηρεσίες του σε ιστότοπους κοινωνικής δικτύωσης.

«Πήγαμε στη Λισιτσάνσκ, πήγαμε στη Σολεντάρ», είπε ο αρχηγός του κράτους μετά τις επισκέψεις του σε κέντρα διοίκησης σε αυτές τις κοινότητες κοντά στη Σεβεροντονιέτσκ, πόλη-κλειδί στην επίθεση που έχουν εξαπολύσει οι δυνάμεις της Μόσχας στη λεκάνη του Ντονμπάς.

Πήγε επίσης στην Μπαχμούτ, στο νοτιοδυτικό τμήμα της περιφέρειας Ντανιέτσκ, όπου συζήτησε με στρατιωτικούς, σύμφωνα με τις υπηρεσίες του. Κατά τη διάρκεια της περιοδείας του «ενημερώθηκε σε βάθος για την επιχειρησιακή κατάσταση στη γραμμή του μετώπου άμυνας», κατά την ίδια πηγή.

«Θέλω να σας ευχαριστήσω για το εξαίρετο έργο σας, για την υπηρεσία σας, για το ότι μας προστατεύετε όλους, το κράτος μας. Είναι ευγνώμων σε όλους σας. Να φροντίζετε τους εαυτούς σας», τους είπε.

«Είμαι υπερήφανος για αυτούς που συνάντησα, που τους έσφιξα το χέρι, που μίλησα μαζί τους, τους υποστήριξα», διαβεβαίωσε ο ουκρανός πρόεδρος στο διάγγελμά του.

Ανέφερε ακόμη πως πήγε στη Ζαπορίζια, για να δει κατοίκους της Μαριούπολης που μπόρεσαν να φύγουν από το λιμάνι στρατηγικής σημασίας αυτό στην Αζοφική Θάλασσα, το οποίο καταστράφηκε από τους ρωσικούς βομβαρδισμούς.

Ο κ. Ζελένσκι είχε πάει επίσης τον Μάιο στο μέτωπο στην περιφέρεια Χάρκοβο.

Η επίσκεψη του κ. Ζελένσκι στα μέτωπα του επέτρεψε να αποκτήσει καλύτερη επίγνωση της επιχειρησιακής κατάστασης και του ηθικού των δυνάμεων στην πρώτη γραμμή, εκτίμησε ο αυστραλός στρατηγός ε.α. Μικ Ράιαν.

Επέδειξε επίσης με αυτό τον τρόπο πως έχει «απόλυτη εμπιστοσύνη στον στρατό του», καθώς και πόσο «διαφορετικός» είναι από τον αντίπαλό του, τον ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν, έκρινε μέσω Twitter ο αυστραλός απόστρατος. «Είμαι σίγουρος πως ο Πούτιν δεν θα λάβει πρόσκληση να πάει να επισκεφθεί τους ρώσους στρατιώτες, που σιτίζονται άσχημα και έχουν κακή διοίκηση –αλλά άφθονα όπλα– στο εγγύς μέλλον», υποστήριξε ο ίδιος.

Το Κίεβο επιβεβαιώνει τον θάνατο στρατηγού των φιλορώσων

Ο ουκρανικός στρατός επιβεβαίωσε τον θάνατο ανώτερου αξιωματικού των φιλορώσων αυτονομιστών στο πεδίο της μάχης, πληροφορία που μεταδόθηκε από τη ρωσική κρατική τηλεόραση χθες Κυριακή.

Ο διοικητής της 1ης στρατιάς της αυτοανακηρυγμένης Λαϊκής Δημοκρατίας του Ντανιέτσκ, ο υποστράτηγος Ρομάν Κουτούζοφ, «αποναζιστοποιήθηκε και αποστρατιωτικοποιήθηκε επισήμως», σχολίασε σαρκαστικά η υπηρεσία Τύπου του ουκρανικού στρατού χθες βράδυ, σύμφωνα με τον ειδησεογραφικό ιστότοπο Ουκραΐνσκα Πράβντα.

Ο υποστράτηγος Κουτούζοφ φέρεται να σκοτώθηκε ενώ ηγείτο σε επίθεση εναντίον χωριού κοντά στην πόλη Ποπάσνα, στην περιφέρεια Λουγκάνσκ της ανατολικής Ουκρανίας. Νωρίτερα, το ουκρανικό επιτελείο ανέφερε ότι ο εχθρός αναγκάστηκε να υποχωρήσει αφού υπέστη «μεγάλες απώλειες».

Το Κίεβο διατεινόταν πρόσφατα ότι δυνάμεις του σκότωσαν τουλάχιστον επτά στρατηγούς της Μόσχας αφότου άρχισε η εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία την 24η Φεβρουαρίου. Τουλάχιστον δύο αποδείχθηκε αργότερα πως είναι στη ζωή. Το ρωσικό υπουργείο Άμυνας έχει επιβεβαιώσει τέσσερις θανάτους ανώτερων αξιωματικών.

Ειδήσεις σήμερα:

Άραξος: Γκάζωσε το αυτοκίνητό του και έπεσε στην είσοδο της 116 Πτέρυγα Μάχης

Γεωργαντάς στον ΑΝΤ1: Ενίσχυση της παραγωγής προϊόντων που εισάγουμε

Ομόνοια: θύμα εκμετάλλευσης έπεσε εξαφανισμένο παιδί