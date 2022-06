Κοινωνία

Θεσσαλονίκη: Προφυλακίστηκε ο άνδρας που επιτέθηκε με σπαθί Σαμουράι

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ποιες κατηγορίες του απαγγέλθηκαν για την αιματηρή επίθεση με σπαθί σαμουράι για μία... επίπληξη!

Προφυλακιστέος κρίθηκε μετά την απολογία του ο 63χρονος που μαχαίρωσε με σπαθί Σαμουράι έναν 43χρονο σε πάρκο των Αμπελοκήπων στον οδό Βενιζέλου, στη Θεσσαλονίκη.

O 63χρονος κατηγορείται για απόπειρα ανθρωποκτονίας από πρόθεση.

Το αιματηρό επεισόδιο συνέβη το πρωί του Σαββάτου 28 Μαΐου, όταν, σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά, το θύμα διαμαρτυρήθηκε, επειδή ο 63χρονος άφηνε κρέατα αμφιβόλου ποιότητας στο πάρκο για να τραφούν τα αδέσποτα ζώα. Ο 47χρονος μεταφέρθηκε με τραύμα στην κοιλιά στο ΑΧΕΠΑ, ενώ μάλιστα χρειάστηκε να νοσηλευτεί στην εντατική για τρεις ημέρες.

Σε βάρος του δράστη σχηματίσθηκε δικογραφία από αστυνομικούς του Αστυνομικού Τμήματος Αμπελοκήπων Μενεμένης για απόπειρα ανθρωποκτονίας και παράβαση του Νόμου περί όπλων και εκδόθηκε Ένταλμα Σύλληψης κ. Ανακριτή, δυνάμει του οποίου συνελήφθη.

Πηγή: Thestival.gr

Ειδήσεις σήμερα:

Κορονοϊός - Παυλάκης: Φόβοι για έξαρση το καλοκαίρι – Οι τρεις μύθοι

Καιρός: Η “ψυχρή λίμνη” φέρνει εβδομάδα αστάθειας

Άραξος: Γκάζωσε το αυτοκίνητό του και έπεσε στην είσοδο της 116 Πτέρυγα Μάχης