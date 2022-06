Παράξενα

Εύβοια: Δεκάδες πρόβατα πέθαναν με φρικτό τρόπο, μετά τον θάνατο του βοσκού τους (εικόνες)

Τα πρόβατα έμειναν αφρόντιστα μετά τον θάνατο του βοσκού τους και βρήκαν φρικτό θάνατο.

Ένα αποκρουστικό θέαμα είδαν όσοι πέρασαν από την παραλία του Αγίου Δημητρίου στην Εύβοια.

Πιο συγκεκριμένα, ενα ολόκληρο κοπάδι πρόβατα βρέθηκε νεκρό, από ασιτία και πιθανώς από δηλητηρίαση από θαλασσινό νερό.

Περίπου 30 με 50 πρόβατα, από τον Αργυρό Εύβοιας, έμειναν αφρόντιστα τους καθώς μετά τον θάνατο του βοσκού τους, δεν τα ανέλαβε κανείς.

Τα ζώα για να βρουν τροφή και νερό, πήγαν προς την παραλία και ενδεχομένως να δηλητηριάστηκαν από το θαλασσινό νερό που ήπιαν για να ξεδιψάσουν.

Μέχρι και σήμερα τα πρόβατα βρίσκονται στην παραλία χωρίς να έχει ενδιαφερθεί κανένας για την περισυλλογή τους καθώς μετά το πέρας των ημερών επέρχονται οι φυσικές διαδικασίες που θα καταστήσουν ακόμα πιο δύσκολη τη μεταφορά των νεκρών ζώων.

