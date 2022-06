Κοινωνία

Φωτιές - Πυροσβεστική: Επιφυλακή για τους κεραυνούς τις επόμενες ημέρες

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ενημέρωση από τον εκπρόσωπο Τύπου του Πυροσβεστικού Σώματος για τις φωτιές των τελευταίων ημερών. Ανησυχία για τους κεραυνούς.



Συνολικά 157 δασικές πυρκαγιές έχει κληθεί να αντιμετωπίσει το Πυροσβεστικό Σώμα και οι φορείς της Πολιτικής Προστασίας τις τελευταίες 3 ημέρες σε όλη τη χώρα, εκ των οποίων 54 το τελευταίο 24ωρο, όπως ανέφερε ο εκπρόσωπος Τύπου του Πυροσβεστικού Σώματος, Γιάννης Αρτοποιός, κατά την διάρκεια ενημέρωσης για τις πυρκαγιές των τελευταίων ημερών.

Παράλληλα, ο κ. Αρτοποιός υπογράμμισε ότι τις τελευταίες ώρες καταγράφεται έντονη κεραυνική δραστηριότητα, η οποία θα ενταθεί τις επόμενες ώρες, κυρίως στην ηπειρωτική Ελλάδα, ενώ προσέθεσε ότι οι δυνάμεις του Πυροσβεστικού Σώματος έχουν τεθεί σε αυξημένη ετοιμότητα, καθώς, όπως τόνισε, οι καταιγίδες συνοδεύονται από χιλιάδες ηλεκτρικές εκκενώσεις, που σε αρκετές περιπτώσεις προκάλεσαν δασικές πυρκαγιές.

Σχετικά με τις πυρκαγιές που εκδηλώθηκαν το τελευταίο τριήμερο, ο κ. Αρτοποιός ανέφερε ότι το Σάββατο το μεσημέρι, στη "δύσκολη" πυρκαγιά στην Άνω Γλυφάδα, με σημείο έναρξης ακριβώς στα όρια των τελευταίων κατοικιών με την δασική έκταση, προκλήθηκαν υλικές ζημιές.

Όσον αφορά την σημερινή πυρκαγιά στην περιοχή της Αρτέμιδας ο εκπρόσωπος Τύπου του Πυροσβεστικού Σώματος, είπε ότι ήταν μία νέα παρόμοια πυρκαγιά, στα όρια αστικού ιστού και δασικής έκτασης που εκδηλώθηκε στις 12:22, κι επιχείρησαν 42 πυροσβέστες με μια ομάδα πεζοπόρου τμήματος, 16 οχήματα, δύο αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο με την συνδρομή εθελοντών πυροσβεστών και υδροφόρων της τοπικής αυτοδιοίκησης.

«Χάρη στις συντονισμένες προσπάθειες όλων, η αυτή η πυρκαγιά τέθηκε υπό έλεγχο σε χρονικό διάστημα μίας ώρας, χωρίς να προκαλέσει υλικές ζημιές», σημείωσε.

Σχετικά με την πυρκαγιά στην Περαχώρα Λουτρακίου ο κ. Αρτοποιός είπε ότι σε μιάμιση ώρα οριοθετήθηκε και προσέθεσε ότι «οι πολυάριθμες καταιγίδες συνοδεύονται από χιλιάδες ηλεκτρικές εκκενώσεις, που σε αρκετές περιπτώσεις προκάλεσαν δασικές πυρκαγιές και πήραν διαστάσεις όπως στην Περαχώρα Λουτρακίου που εκδηλώθηκε στις 15:17 και σε μιάμιση ώρα οριοθετήθηκε». Στο σημείο επιχειρούν 38 πυροσβέστες με δύο ομάδες πεζοπόρων τμημάτων, 11 οχήματα, δύο αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο, με την συνδρομή υδροφόρων της τοπικής αυτοδιοίκησης.

«Είμαστε ακόμα στην αρχή του καλοκαιριού. Είναι αυτονόητο ότι, όσο προχωράμε στην αιχμή της αντιπυρικής περιόδου οι πυρκαγιές θα γίνουν περισσότερες και πιο δύσκολες στην αντιμετώπισή τους. Για το λόγο αυτό, θέλουμε δίπλα μας τον κάθε πολίτη, γιατί η προσπάθεια αυτή είναι συλλογική», κατέληξε.

Ειδήσεις σήμερα:

Ελληνοτουρκικά: σε επιφυλακή για παν ενδεχόμενο η Αθήνα

Σαντορίνη - τροχαίο: νεκρός ο οδηγός μηχανής

Ομόνοια: θύμα εκμετάλλευσης έπεσε εξαφανισμένο παιδί