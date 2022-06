Κοινωνία

Ασέλγεια σε παιδιά: προφυλακίστηκε ο προπονητής πολεμικών τεχνών (βίντεο)

Ο ίδιος υποστηρίζει ότι πίσω από τις καταγγελίες κρύβεται ένα οργανωμένο σχέδιο, υποκινούμενο από ανταγωνιστές του. Τι υποστηρίζουν τα αγόρια που τον κατηγορούν.

Του Μανώλη Ασαριώτη

Με μία μαύρη κουκούλα στο κεφάλι, ώστε να μην είναι ευδιάκριτα τα χαρακτηριστικά του, οδήγησαν το μεσημέρι στον Ανακριτή Λασιθίου, τον 46χρονο προπονητή πολεμικών τεχνών.

Επτά πρώην αθλητές του, τον έχουν καταγγείλει για απρεπή συμπεριφορά και μια 20χρονη, η οποία πλέον αθλείται σε άλλον σύλλογο, για σεξουαλική παρενόχληση.

Τα επτά αγόρια υποστήριξαν στις καταθέσεις τους ότι

ζητούσε να του κάνουν μασάζ την ώρα που παρακολουθούσε πορνό και

επεδείκνυε τα γεννητικά όργανά του, θέλοντας να τους μάθει κανόνες υγιεινής

Ο συνήγορος του 46χρονου, Βαγγέλης Στρατουδάκης δήλωσε μεταξύ άλλων, «αισθάνομαι πραγματικά θλίψη για την έκταση που έχουν πάρει οι καταγγελίες, σε βάρος του εντολέα μου. Θεωρώ ότι όλες οι καταγγελίες είναι ανυπόστατες, ψευδείς και δεν ανταποκρίνονται σε καμία περίπτωση στην πραγματικότητα».

Σύμφωνα με πληροφορίες, η πρώην αθλήτρια του 46χρονου κατέθεσε ότι την είχε παρενοχλήσει σεξουαλικά, ενώ υποστήριξε ότι συχνά είχε απειλητική συμπεριφορά.

Μία από τις καταγγελίες ανέφερε πως «εάν κάποιος αθλητής δεν πήγαινε καλά στους αγώνες ή δεν του έκανε τα χατίρια τότε εκείνος συνήθιζε να λέει “μην αρνείσαι στον δάσκαλο, γιατί ξέρεις ότι θα πονέσεις”. Με αυτή τη φράση εννοούσε ότι θα τον έβαζε να κάνει σπαγκάτο και θα τον πίεζε, προκειμένου να ανοίξει περισσότερο τα πόδια του».

«Ο προπονητής είναι σίγουρα αυστηρός και είναι πειθαρχημένος, αλλά μιλάμε για μια σχολή Tae Kwon Do. Σίγουρα όταν πάει κάποιος σε μια σχολή Tae Kwon Do και περιμένει να έχει κάποια αποτελέσματα και κάποια πρόοδο, μιλάμε ότι θα έχει μια πειθαρχία, θα έχει μια σκληρή συμπεριφορά, σε καμία όμως περίπτωση η συμπεριφορά του δεν συνιστά κάτι αξιόποινο ούτε κάτι που ξεφεύγει από τα όρια της νομιμότητας», υποστηρίζει ο συνήγορος του προφυλακισμένου πλέον προπονητή.

Ο 46χρονος κάνει λόγο για ένα ενορχηστρωμένο σχέδιο από ανταγωνιστές του και για υποκινούμενες καταγγελίες.

